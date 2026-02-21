Numerology Weekly Horoscope, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 23 फरवरी-1 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
Numerology Weekly Horoscope 23 February-1 March 2026: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।
Numerology Weekly Horoscope 23 February-1 March 2026, अंक राशिफल: अंक ज्योतिष के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका 23 फरवरी से 1 मार्च तक का समय शुभ रहेगा या जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए मूलांक के अनुसार, जानते हैं आपके लिए फरवरी का ये सप्ताह कैसा रहेगा-
1-9 मूलांक के लिए 23 फरवरी-1 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
मूलांक-1: 23 फरवरी-1 मार्च तक के समय में आप अपनी खर्च करने की आदतों पर ध्यान दें। वित्तीय योजनाओं को फिर से प्लान करना पड़ सकता है। सेहत आपको कोई परेशानी नहीं देगी। पैसों के मामले पर ध्यान देने की जरूरत है। यात्रा करने के लिए छोटा ब्रेक ले सकते हैं।
मूलांक-2: 23 फरवरी-1 मार्च तक के समय में आपकी क्षमता और स्किल्स को प्रेजेंट करने का समय है। आपको अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिल सकता है। आपकी ईमानदारी स्ट्रांग बॉन्ड या रोमांचक नई शुरुआत का कारण बन सकती है। सेहत का ध्यान रखें।
मूलांक-3: 23 फरवरी-1 मार्च तक के समय में आपको अप्रत्याशित चुनौतियों और आकर्षक अवसरों दोनों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। अपने मन पर भरोसा रखें और अच्छे रिश्ते बनाने पर फोकस करें। बैलेंस बनाने पर फोकस करें।
मूलांक-4: 23 फरवरी-1 मार्च तक के समय में आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा। पर्सनल विकास और करियर विकास के तौर पर किए गए सिक्योर इन्वेस्टमेंट से महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। संतुलन बनाना जरूरी है।
मूलांक-5: 23 फरवरी-1 मार्च तक के समय में जल्दबाजी में खर्च करने के बजाय सोच समझकर प्लान करना चाहिए। नेटवर्किंग या पुराने दोस्तों की मदद से नए अवसर मिल सकते हैं। अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने और बदलाव लाने का एक दुर्लभ अवसर मिल सकता है।
मूलांक-6: 23 फरवरी-1 मार्च तक के समय में लव लाइफ में रोमांस रहेगा। स्टूडेंट्स, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें खास ध्यान देना होगा। आप अपना आत्मविश्वास दोबारा कायम कर सकते हैं।
मूलांक-7: 23 फरवरी-1 मार्च तक के समय में ऑफिस में लोग आपकी मेहनत और प्रयासों की तारीफ करेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत से पहले आप अपने अपने सभी पेंडिंग काम पूरा करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करेंगे।
मूलांक-8: 23 फरवरी-1 मार्च तक के समय में सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है। विद्यालय में स्टूडेंट्स की सफलता का राज रहेगा कि वे रट्टा मारने के बजाय दीप लर्निंग पर फोकस करें। स्वयं की तुलना दूसरों से न करें।
मूलांक-9: 23 फरवरी-1 मार्च तक के समय में आपको ट्रैवल या ड्राइव करते समय सावधान रहना चाहिए। आपको पैसों के मामले में लाभ हो सकता है। कुछ की जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
