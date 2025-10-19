Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Numerology Weekly Horoscope Number Horoscope from 20-26 October 2025 Rashifal for 1-9 Mulank
Numerology Weekly Horoscope, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 20-26 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा?

Numerology Weekly Horoscope, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 20-26 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Numerology Weekly Horoscope 20-26 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।

Sun, 19 Oct 2025 08:17 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Numerology Weekly Horoscope, अंक राशिफल: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।

1-9 मूलांक के लिए 20-26 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा?

मूलांक-1: इस सप्ताह अपने बॉस के सामने अपनी कमिटमेंट, काम की प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को प्रदर्शित करने का इससे बेहतर समय क्या हो सकता है? आर्थिक लाभ के अवसर भी मिलेंगे। इसके अलावा देखभाल, डाइट में सुधार या यहां तक ​​कि नई एक्सरसाइज शुरू करने पर भी ध्यान केंद्रित करें।

मूलांक-2: इस सप्ताह अपनी दुनिया बनाने और अपने सभी प्लांस का आधार बनाने का टाइम है। आपके करियर की गति धीमी नहीं होगी। इन्स्पेक्ट करें कि क्या आपका वर्तमान काम आपके लॉंग टर्म लक्ष्यों को पूरा करता है।

ये भी पढ़ें:दिवाली पर शाम में कब होगी पूजा, अपने शहर अनुसार जानें दिवाली का पूजा मुहूर्त
ये भी पढ़ें:शाम से लेकर रात तक 5 मुहूर्त में करें कल लक्ष्मी पूजा, जानें पूजा की संपूर्ण वि

मूलांक-3: इस सप्ताह का मुख्य जोर आपके पर्सनल फाइनेंस के बढ़ते पक्ष पर है, लेकिन इस बात से सावधान रहें कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। मोह को आपको यह विश्वास दिलाने में गुमराह न होने दें कि यह सच्चा प्यार है।

मूलांक-4: इस सप्ताह डिटेल्स पर काम करने और चीजों को मैनेज करने में अत्यधिक बिजी रहेंगे। हो सकता है कि आप अचानक खुद को उत्सुकता के साथ असाइनमेंट पर काम करते हुए पाएं।

मूलांक-5: ये पर्सनल ग्रोथ और विस्तार की संभावनाओं से भरा सप्ताह है। आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने या नए बिजनेस और मार्केट के बारे में अधिक जानने पर विचार करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। किसी सम्मेलन, वेबिनार या यहां तक कि व्यावसायिक यात्रा के लिए प्रयास करें।

ये भी पढ़ें:दिवाली पर इतने बजे से शुरू होगा लक्ष्मी पूजा मुहूर्त, सिर्फ 1 घंटा 11 मिनट का रह

मूलांक-6: इस सप्ताह आपकी विभिन्न संस्कृति के लोगों से जुडने की क्षमता नए अवसर या पार्टनरशिप के लिए एक खुला द्वार है। आपका सामाजिक दायरा प्यार पाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए जिम ज्वाइन करें।

मूलांक-7: इस सप्ताह आप कमाई के नए स्रोत ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं और वेतन वृद्धि के लिए अभियान शुरू कर सकते हैं। सिंगल लोगों का रुझान ऐसे पार्टनर्स की तलाश में हो सकता है, जो काफी दृढ़ और कॉन्फिडेंट हों। अपने शरीर के साथ सम्मान और संयम से व्यवहार करें।

मूलांक-8: इस सप्ताह आपके सामाजिक जीवन और महत्वाकांक्षाओं में नई रुचि लाएगा। विचारों को विकसित करने के लिए अपने सहकर्मियों के साथ बात करने और काम करने की अपनी क्षमता दिखने का यह एक सही अवसर है।

ये भी पढ़ें:20 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें राशिफल

मूलांक-9: इस सप्ताह फ्रेश एनर्जी के साथ अपने करियर की ओर बढ़ें। नेटवर्क बनाएं, अपनी स्किल्स का उदाहरण दें और प्रोजेक्ट्स पर पहल करने से न डरें। आपकी उद्यम शुरू करने की भावना काफी बढ़ जाएगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:दिवाली से इन राशियों के अच्छे दिन शुरू, 5 राजयोग का महासंयोग खूब देगा लाभ
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Numerology Weekly Numerology Numerology Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने