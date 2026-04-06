Numerology Weekly Horoscope 6 to 12 April 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह?

साप्ताहिक अंक ज्योतिष 6 से 12 अप्रैल 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? जानिए करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और धन का साप्ताहिक राशिफल। मूलांक और जन्मतिथि के अनुसार पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल और उपाय।

अप्रैल का यह दूसरा हफ्ता (6 से 12 अप्रैल 2026) जीवन में एक प्यारा और गहरा बदलाव लेकर आ रहा है। मार्च की भाग-दौड़ के बाद अब समय है थोड़ा ठहरने, रिश्तों को संभालने और धीरे-धीरे आगे बढ़ने का। मूलांक 6 की कोमल ऊर्जा और भाग्यांक 2 की समझदारी इस सप्ताह आपको शांत मन, साफ सोच और खोया हुआ आत्मविश्वास वापस दिलाएगी। बाहरी दौड़-धूप कम करके अपनी मानसिक और भावनात्मक नींव को मजबूत करने पर फोकस करें। रिश्तों में अहंकार की जगह प्यार और समझ को प्राथमिकता दें, इससे कई पुरानी उलझनें अपने आप सुलझने लगेंगी।

मूलांक 1: 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे जातक यह सप्ताह आपसे अपनी महत्वाकांक्षा और समझदारी के बीच संतुलन बनाने को कह रहा है। तरक्की के कई मौके आएंगे, लेकिन वे तभी हासिल होंगे जब आप धैर्य रखेंगे और टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक फैसला ना लें। काम के बोझ को खुद पर हावी न होने दें और दिनचर्या में आराम के लिए समय निकालें। रिश्तों में आपका प्यार भरा व्यवहार आपसी तालमेल को और मजबूत बनाएगा।

मूलांक 2: 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे जातक इस सप्ताह आपका मन शांत और संवेदनशील रहेगा। दूसरों के साथ मिल-जुलकर काम करना और पर्दे के पीछे रहकर योजना बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पैसों के मामले में सावधानी बरतें और फिजूलखर्च से बचें। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और थोड़ा समय अकेले में बिताएं। रिश्तों में ईमानदारी और छोटे-छोटे प्यार भरे प्रयास आपसी बंधन को गहरा बनाएंगे।

मूलांक 3: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे जातक नए विचारों और रचनात्मकता से भरा सप्ताह है, लेकिन इन्हें हकीकत में बदलने के लिए अनुशासन जरूरी होगा। पुराने अटके कामों को पहले पूरा करें, फिर नया शुरू करें। सही योजना से आर्थिक लाभ संभव है। मन में बेचैनी हो तो अपनी ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगाएं। बातचीत में लहजे का ध्यान रखें, गलतफहमी से बचें।

मूलांक 4: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे जातक यह सप्ताह स्थिर और व्यवस्थित रहेगा। आपकी योजना बनाने की क्षमता आपको लंबे समय तक चलने वाले कामों में सफलता दिला सकती है। आर्थिक मामलों में जोखिम न लें। काम के बोझ से थकान महसूस हो तो बीच-बीच में आराम करें। रिश्तों में अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, अपनों को समय दें।

मूलांक 5: 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे जातक फैसले लेने में समझदारी दिखाने का समय है। नए मौके आएंगे, लेकिन बिना जांच-पड़ताल के आगे न बढ़ें। पैसों पर अनुशासन रखें और फालतू खर्च कम करें। चंचल मन को नियंत्रित करने के लिए व्यायाम और व्यवस्थित दिनचर्या अपनाएं। रिश्तों में विश्वास और गहराई बढ़ाने पर फोकस करें।

मूलांक 6: 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे जातक जिम्मेदारियों का सप्ताह है, लेकिन आपकी मेहनत को पहचान भी मिलेगी। परिवार और टीम के साथ मिलकर काम करें। आर्थिक फैसले सावधानी से लें और बजट बनाकर चलें। दूसरों की मदद करते समय अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और प्यार आपसी नजदीकियों को बढ़ाएगा।

मूलांक 7: 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे जातक नया सीखने और भविष्य की योजनाएं बनाने का अच्छा समय है। निवेश या नए वादों में जल्दबाजी न करें। अकेले समय में मनन करें, इससे स्पष्टता मिलेगी। रिश्तों में चुप्पी की बजाय मन की बात खुलकर कहें। समझदारी और बातचीत से पुराने मतभेद दूर होंगे।

मूलांक 8: 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे जातक कामकाज का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। अहंकार या टकराव से बचें। पैसों की योजना लंबे समय के नजरिये से बनाएं। व्यस्तता में थकान महसूस हो तो नींद और आराम का पूरा ध्यान रखें। काम के साथ अपनों के लिए समय निकालें, इससे जीवन में संतुलन बनेगा।

मूलांक 9 : 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे जातक पुराने मामलों को निपटाने और मन के बोझ को हल्का करने का सप्ताह है। जो चीजें अब काम की नहीं हैं, उन्हें छोड़ने के लिए तैयार रहें। सही प्लानिंग से आर्थिक स्थिति सुधरेगी। पुरानी कड़वाहट को निकाल दें। रिश्तों में माफी और समझदारी अपनाएं, नई शुरुआत होगी।

यह सप्ताह रुकने, रिश्तों को सहेजने और सहजता से आगे बढ़ने का है। मूलांक 6 और भाग्यांक 2 की ऊर्जा आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें।