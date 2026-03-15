Numerology Weekly Horoscope 16 to 22 March 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढें साप्ताहिक अंक राशिफल
साप्ताहिक अंक ज्योतिष 16 से 22 मार्च 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? जानिए करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और धन के योग। पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक मूलांक राशिफल और उपाय।
जैसे-जैसे मार्च का महीना आगे बढ़ रहा है, ऊर्जा अब 'तैयारी' से 'ठोस कदम' की ओर बढ़ रही है। पिछले हफ्तों के आत्म-मूल्यांकन के बाद अब आप खुद को मानसिक रूप से और भी निखरा हुआ महसूस करेंगे। 16 से 22 मार्च 2026 का यह सप्ताह आपके शब्दों, साहसपूर्ण फैसलों और जिम्मेदारी के साथ आत्मविश्वास को संतुलित करने का है। आपकी वाणी इस सप्ताह तरक्की के नए रास्ते खोलेगी, लेकिन सहजता और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। अंक ज्योतिष के अनुसार यह सप्ताह सहयोग, संतुलन, रचनात्मकता और दीर्घकालिक योजना बनाने का है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 के लिए साप्ताहिक भविष्यफल।
मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे जातक)
यह सप्ताह आपके नेतृत्व कौशल और निर्णय लेने की क्षमता को उजागर करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी काबिलियत की सराहना होगी और कोई बड़ा प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। आपमें जोश और आत्मविश्वास बहुत अधिक रहेगा, जिससे करियर में नई ऊँचाइयाँ छूने के योग बनेंगे। हालांकि, काम का बोझ ज्यादा होने से सिरदर्द या कंधों में तनाव हो सकता है, इसलिए आराम और व्यायाम का समय जरूर निकालें। रिश्तों में अपनी बात को प्यार और विनम्रता से रखें, ताकि कॉन्फिडेंस अहंकार ना लगे। टीम वर्क पर फोकस करें, अकेले चलने की जिद ना करें। इस सप्ताह आप सीखेंगे कि सच्चा नेतृत्व शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में होता है। स्वास्थ्य के लिए शाम की हल्की सैर और ध्यान लाभकारी रहेगा।
मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे जातक)
यह सप्ताह सहयोग और सामंजस्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आप परिवार या कार्यस्थल पर चल रहे मनमुटाव को बहुत सुंदर तरीके से सुलझा पाएंगे। दूसरों की भावनाओं को समझने और सहानुभूति दिखाने की आपकी क्षमता इस हफ्ते चरम पर रहेगी। निजी रिश्तों में अपनी भावनाओं को ईमानदारी से जाहिर करने का यह उत्तम समय है। अपनों से दिल की बात साझा करने से आपसी भरोसा गहरा होगा। लेकिन दूसरों की खुशी के चक्कर में अपनी जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज ना करें। मन का संतुलन बनाए रखें। मेडिटेशन या गहरी सांस लेने के व्यायाम से मानसिक शांति मिलेगी। इस सप्ताह आप समझेंगे कि सच्ची खुशी तभी आती है, जब आप अपनी भावनाओं का सम्मान करते हुए दूसरों का भी ख्याल रखते हैं।
मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे जातक)
आपकी रचनात्मक ऊर्जा इस सप्ताह फिर से पूरी शिद्दत से लौट रही है। बोलचाल, लेखन, मार्केटिंग या कला से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। आपकी बातों में जादू होगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। धन लाभ के भी अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन अनुशासन और मेहनत के साथ काम पूरा करना जरूरी है। रिश्तों में जोश और आकर्षण रहेगा, लेकिन दिखावा या अतिरंजना से बचें। सच्चाई और ईमानदारी ही आपके रिश्तों को मजबूत रखेगी। किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ने की गलती ना करें। निरंतरता और फोकस इस सप्ताह आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। स्वास्थ्य के लिए हल्का व्यायाम और संगीत सुनना मन को तरोताजा रखेगा।
मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे जातक)
यह सप्ताह आपके लिए स्थिरता, व्यवस्था और पुरानी मेहनत के फल प्राप्ति का है। कार्यक्षेत्र में आपकी भरोसेमंदी और मेहनत की सराहना होगी। पुरानी योजनाओं को अंतिम रूप देने और नई नींव रखने का समय है। घर-परिवार में आपकी उपस्थिति सबको सुकून देगी। अपनों के प्रति प्यार और सम्मान खुलकर जाहिर करें। काम के दबाव में सेहत की उपेक्षा ना करें, शाम की सैर या योग से शरीर और मन दोनों तरोताजा रहेंगे। पुरानी और अब बेकार हो चुकी योजनाओं से चिपकने की कोशिश ना करें। इस सप्ताह आप समझेंगे कि सुरक्षा और स्थिरता तभी मजबूत होती है, जब अनुशासन के साथ अपनत्व और गर्माहट भी जुड़ी हो।
मूलांक 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे जातक)
नए और अचानक अवसर व्यवसाय, यात्रा या नई परियोजनाओं के रूप में आपके सामने आएंगे। उत्साह बहुत रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई समझौता या दस्तखत ना करें। हर कागज या प्रस्ताव को बारीकी से जांचें। मन में थोड़ी बेचैनी या चंचलता रह सकती है, इसलिए सोने का समय तय रखें। अपनों से खुलकर बात करने से पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे। इस सप्ताह उत्साह के जोश में ऐसा वादा ना करें, जिसे निभाना मुश्किल हो। आजादी और स्वतंत्रता तभी सुखद होती है, जब वह जिम्मेदारी और होश के साथ जुड़ी हो। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम जरूरी है।
मूलांक 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे जातक)
इस सप्ताह आप कार्यक्षेत्र और परिवार में एक बेहतरीन मार्गदर्शक के रूप में उभरेंगे। दूसरों की मदद करने का आपका स्वभाव सराहा जाएगा, लेकिन दूसरों की समस्याओं का बोझ अपने सिर पर ना लें। पैसों का ध्यान घर की सुविधाओं और भविष्य की सुरक्षा पर रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बहुत प्यारा रहेगा। पति-पत्नी या प्रेमी के बीच गहरी और सार्थक बातचीत होगी, जिससे रिश्ता मजबूत होगा। इस सप्ताह अपनी सीमाओं से बाहर जाकर दूसरों की गलतियों की जिम्मेदारी ना लें। प्यार और दया का भाव तभी फलता है, जब आप अपनी मर्यादाएं भी बनाए रखते हैं।
मूलांक 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे जातक)
आपकी गहन समझ और विश्लेषण क्षमता इस सप्ताह चरम पर रहेगी। किसी भी योजना या निवेश की कमियों को आसानी से पकड़ पाएंगे। बचत और भविष्य के निवेश पर गहराई से विचार करने का यह सही समय है। काम में खोकर खुद को अकेला ना करें। अपनों से विचार साझा करने से नई स्पष्टता मिलेगी। मन की शांति के लिए शांत रहकर सोचना अच्छा है, लेकिन चुप्पी से दूरियां ना बढ़ने दें। इस सप्ताह आप सीखेंगे कि ज्ञान का असली लाभ तभी मिलता है, जब उसे भरोसे के साथ अपनों के बीच साझा किया जाए। ध्यान और गहरी सांस लेने के व्यायाम से मानसिक शांति बढ़ेगी।
मूलांक 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे जातक)
करियर में आगे बढ़ने की आपकी इच्छा इस सप्ताह और तेज होगी। मेहनत को नई पहचान मिलेगी और अधिकार बढ़ने के योग हैं। पैसों के लिए सही प्लानिंग या पुराने निवेशों पर विचार फायदेमंद रहेगा। साथियों से बात करते समय लहजा नरम रखें। काम के बोझ में नींद और आराम के लिए ब्रेक निकालें। केवल भौतिक लक्ष्यों के चक्कर में रिश्तों को नजरअंदाज ना करें। सच्ची सफलता और अधिकार तभी सार्थक होते हैं, जब उनमें मन का सुकून और संवेदना शामिल हो। स्वास्थ्य के लिए हल्का व्यायाम और संतुलित आहार जरूरी है।
मूलांक 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक)
पुरानी रुकावटों और कड़वी यादों को पीछे छोड़कर आप नई शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। करियर में साहसी और नए मौके आपके सामने आएंगे। मन की शांति के लिए 'क्षमा' करना सीखें, इससे सोच साफ होगी। अपनों के प्रति हमदर्दी और प्यार रखें, इससे तालमेल बेहतर होगा। पुरानी निराशाओं को पकड़कर न बैठें। साहस और करुणा को साथ लेकर चलने से ही आगे बढ़ने का असली सफर शुरू होता है। इस सप्ताह ध्यान, योग और प्रकृति के साथ समय बिताना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा।
यह सप्ताह अंक ज्योतिष के अनुसार, आत्मविश्वास, सहयोग और संतुलन का है। अपनी वाणी और फैसलों को जिम्मेदारी से जोड़ें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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