Numerology Weekly Horoscope 12 to 18 April 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह?

Numerology Weekly Horoscope, साप्ताहिक अंक ज्योतिष 12 से 18 अप्रैल 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? जानिए करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और धन का साप्ताहिक राशिफल। मूलांक और जन्मतिथि के अनुसार, पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल और उपाय।

अप्रैल का यह तीसरा हफ्ता 12 से 18 अप्रैल 2026 ऊर्जा में एक बड़ा और गहरा बदलाव लेकर आ रहा है। पिछला समय जहां मन को शांत करने और खुद को संभालने का था, वहीं यह हफ्ता हमें आगे बढ़ने और कड़े फैसले लेने की शक्ति देगा। अब वक्त आ गया है कि आप हर दुविधाओं को पीछे छोड़ अपनी जिंदगी को सही दिशा देने के लिए खुद कदम उठाएं। ब्रह्मांड अब आपको खुद पर भरोसा करने और नए लक्ष्यों की ओर निडर होकर आगे बढ़ने का इशारा कर रहा है।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे जातक) इस हफ्ते आपको अपनी काबिलियत और संचालन क्षमता दिखाने के शानदार मौके मिलेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि जोश में आकर जल्दबाजी ना करें। वर्कप्लेस पर ईगो की लड़ाई से बचें और बड़ों के साथ तालमेल बिठाएं। पैसों के मामले में निवेश की योजना बनाना अच्छा है, लेकिन बड़े वादे करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। कामकाज अधिक होने पर भी अपनी सेहत और नींद का पूरा ख्याल रखें। रिश्तों में आपकी समझदारी और शांत लहजा आपसी तालमेल को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बना देगा।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे जातक) यह हफ्ता आपको अपनी चुप्पी तोड़कर कड़े फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा। कामकाज में अब केवल दूसरों की राय मानने के बजाय अपनी बात मजबूती और सहजता से रखें। पैसों के मामले में बजट बनाकर चलना और पुराने भुगतानों को निपटाना बेहतर रहेगा। मन की शांति के लिए म्यूजिक और नेचर के करीब समय बिताएं। रिश्तों में आपसी बातचीत से मन की उलझनें दूर होंगी। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है, तो ईमानदारी और समझदारी के साथ उसे साझा करें, इससे कड़वाहट खत्म होगी।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे जातक) यह हफ्ता आपके लिए बहुत ही सफल और सक्रिय रहेगा। आपकी नई सोच और बात करने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा, जिससे नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में यह सप्ताह बढ़त दिलाने वाला है, लेकिन फिजूलखर्ची या बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें। एक साथ कई काम करने की कोशिश में खुद को ना थकाएं, शरीर को सही आराम देना भी जरूरी है। रिश्तों में आपकी खुशमिजाजी चमक बिखेरेगी, लेकिन बोलते समय शब्दों का चुनाव सावधानी से करें, ताकि कोई गलतफहमी ना हो।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे जातक) यह समय अपनी योजनाओं को मजबूती के साथ जमीन पर उतारने का है। लंबे समय से अटके हुए कामों में अब गति आएगी और आपको स्थिरता महसूस होगी। पैसों की बचत और भविष्य की योजना बनाने के लिए यह बहुत अच्छा हफ्ता है। कामकाज में खुद को इतना ना खपाएं कि शरीर में थकान महसूस हो। थोड़ा समय हल्का व्यायाम और आराम के लिए भी निकालें। रिश्तों में आप शायद अपनी भावनाएं कम जताएं, लेकिन अपनों को आपके साथ की जरूरत है। प्यार में थोड़ी कोमलता और बातचीत जरूरी है।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे जातक) इस हफ्ते अचानक कुछ बदलाव या यात्रा के मौके मिल सकते हैं। आपकी किस्मत साथ देगी, लेकिन आपके फैसले बहुत ही समझदारी भरे होने चाहिए। बिना जांच-पड़ताल किए किसी भी नए डील में हाथ ना डालें। पैसों के मामले में यह हफ्ता जिम्मेदारी की मांग कर रहा है, क्योंकि अचानक कुछ खर्च सामने आ सकते हैं। मन की बेचैनी दूर करने के लिए टहलने या योग का सहारा लें। रिश्तों में आप नएपन की तलाश करेंगे, लेकिन परिवार आपसे स्थिरता की उम्मीद करेगा। ईमानदारी और सच्चाई से हर रिश्ता और भी निखर जाएगा।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे जातक) यह हफ्ता आपकी मेहनत और सेवा भावना को पहचान दिलाने वाला है। शिक्षा या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के काम की सराहना होगी। घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए पैसों का प्रबंधन ठीक रखें। दूसरों की मदद करना आपकी खूबी है, पर इस चक्कर में अपनी निजी जरूरतों और आराम को नजरअंदाज न करें। प्रेम संबंधों और पारिवारिक तालमेल के लिए यह एक बहुत ही सुंदर हफ्ता है। रिश्तों में खोई हुई मिठास वापस आएगी और आपसी सम्मान बढ़ेगा।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे जातक) यह हफ्ता गहरी समझ और नई रणनीति तैयार करने के लिए बहुत शक्तिशाली है। कामकाज में आप शायद बहुत ज्यादा लोगों से ना मिलें, लेकिन आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। पैसों के मामले में निवेश से बचें और अपनी पुरानी बचत की समीक्षा करें। बहुत ज्यादा सोच-विचार से मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए फोन या कंप्यूटर से दूर रहकर मनन करें। रिश्तों में चुप्पी साधने के बजाय अपनी बात को कोमलता से कहें। अगर आप बिना बताए अलग-थलग रहेंगे, तो अपनों के मन में गलतफहमी हो सकती है।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे जातक) करियर में तरक्की और नई ऊंचाइयों के लिए यह एक मजबूत हफ्ता है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपकी मेहनत भविष्य में सुखद परिणाम लाएगी। कामकाज में अधिकारियों या बड़ों के साथ किसी भी तरह के अहंकार के टकराव से बचें। पैसों के मामले में यह हफ्ता अनुशासन के साथ आगे बढ़ने और सही रास्ता चुनने का इशारा दे रहा है। काम के दबाव के कारण सेहत को नजरअंदाज ना करें, संतुलित खान-पान और पूरी नींद बहुत जरूरी है। कामकाज में डूबे रहने के कारण परिवार को समय कम दे पाएंगे, इसलिए छोटे प्रयासों से रिश्तों में तालमेल बनाए रखें।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे जातक) यह हफ्ता आपके जीवन में बदलाव की नई ऊर्जा लेकर आएगा। आप किसी पुराने काम को खत्म करके नई शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। कामकाज से जुड़े फैसलों में इस हफ्ते आप काफी साफ सोच महसूस करेंगे। पैसों के मामले में फालतू खर्चों पर काबू रखें और भविष्य के लिए सही रास्ता चुनें। संगीत, प्रार्थना या लेखन के जरिए आप अपने पुराने मानसिक बोझ को हल्का कर पाएंगे। रिश्तों में यह हफ्ता सच्चाई को सामने लाएगा। पुरानी बातों को माफ कर देने और कड़वाहट को छोड़ देने से आप खुद को बहुत हल्का और प्रसन्न पाएंगे।

यह सप्ताह रचनात्मकता, स्पष्टता और साहस का है। मूलांक 3 और भाग्यांक 8 की ऊर्जा आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। पॉजिटिव रहें और सही समय पर सही कदम उठाएं।