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अंक ज्योतिष 18 जून 2026: आज खर्चे पर रखें कंट्रोल, शुक्र बढ़ाएगा 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों की मुश्किलें

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 6 Ank Jyotish Today: आज 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों पर शुक्र का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखेगा और इस वजह से खर्चे बढ़ सकते है। 

अंक ज्योतिष 18 जून 2026: आज खर्चे पर रखें कंट्रोल, शुक्र बढ़ाएगा 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों की मुश्किलें

शुक्र आपके स्वभाव में आराम, सुंदरता और सुविधा की चाह बढ़ाता है, लेकिन 18 जून 2026 की चाल आपको थोड़ा व्यावहारिक बना रही है। यही इस दिन की खास बात है। मन पसंद चीजों की चमक पहले जितनी असरदार नहीं लगेगी, इसलिए जरूरी और गैरजरूरी के बीच फर्क करना आसान हो सकता है। मूलांक 9 माहौल में तेज फैसला लेने की ऊर्जा दे रहा है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर से सोच समझकर कदम रखने को कहेगा। घर के छोटे खर्च, जैसे सजावट की चीज, बाहर का स्नैक या अचानक की ऑनलाइन शॉपिंग, इन्हीं पर नजर रखने से राहत मिल सकती है। अंक 6 वालों के लिए यह दिन सादगी से संतुलन बनाने का है। थोड़ा संयम आगे की सुविधा बचा सकता है।

मूलांक 6 का लव राशिफल

रिश्तों में आपका नरम स्वभाव काम आएगा, पर केवल खुश रखने के लिए हर बात मान लेना ठीक नहीं रहेगा। शुक्र प्रेम देता है, साथ ही सुविधा भी चाहता है। ऐसे में किसी अपने के साथ खर्च, जरूरत या घर की प्राथमिकताओं पर खुलकर बात करना बेहतर रहेगा। बात को शिकायत की तरह नहीं, साझेदारी की तरह रखें। पार्टनर आपकी ईमानदारी समझ सकता है। परिवार में भी छोटी बातों पर दिखावे से ज्यादा उपयोगिता पर जोर दें। इससे भरोसा बढ़ेगा और अनकही टेंशन कुछ हल्की हो सकती है।

मूलांक 6 का करियर राशिफल

कामकाज में आपका सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, लेकिन इस समय केवल बाहरी चमक से बात नहीं बनेगी। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में जो चीज जरूरी है, उसी पर मेहनत दिखानी होगी। मूलांक 9 आपको काम जल्दी निपटाने की रफ्तार देगा, पर भाग्यांक 7 कहता है कि बारीकी छोड़ी तो दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर किसी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या क्लाइंट काम में बजट, क्वालिटी और समय का संतुलन बनाना है तो आप ठीक निर्णय ले सकते हैं। अंक 6 के लोगों के लिए यह दिन काम को सुंदर नहीं, उपयोगी बनाने का संकेत दे रहा है। स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई का प्लान सरल रखना बेहतर रहेगा।

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मूलांक 6 का फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन यही आपको सही दिशा भी दिखाएगी। घर का छोटा खर्च लिखना शुरू करें। दूध, राशन, सफाई का सामान, डिलीवरी चार्ज या छोटी ऑनलाइन खरीद जैसे खर्च मिलकर बोझ बढ़ा सकते हैं। शुक्र के असर से आप आम तौर पर अच्छी चीजों पर खुलकर खर्च करते हैं, पर अभी रुककर देखने का समय है। इस दिन फिजूल सुविधा से दूरी बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। बजट बनाकर चलेंगे तो मन भी हल्का रहेगा।

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मूलांक 6 का स्वास्थ्य राशिफल

शरीर से ज्यादा मन आराम मांग सकता है। जब खर्च या जिम्मेदारी का दबाव बढ़ता है तो अंक 6 वाले लोग मीठा, चाय या आराम की चीजों की तरफ खिंचते हैं। ऐसे में संतुलन जरूरी है। थोड़ी देर शांत बैठें और अपने कमरे या काम की जगह को व्यवस्थित करें। साफ माहौल आपका मूड भी संभालेगा। गर्दन और कंधों में जकड़न हो तो हल्का स्ट्रेच आराम दे सकता है।

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शुभ अंक: 7

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: सिर्फ अच्छा दिखने वाली चीज पर पैसे न लगाएं। घर के छोटे खर्च को हल्का समझकर न छोड़ें। किसी और की पसंद के दबाव में खरीदारी करना भारी पड़ सकता है।

मूलांक 6 वालों के लिए सलाह

खरीदने से पहले खुद से पूछें कि ये जरूरत है या चाहत। फिजूलखर्ची से बचेंगे तो भविष्य में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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