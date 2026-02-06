अंक ज्योतिषफल: 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप: आज का दिन मूलांक 3 वालों के लिए काफी भाग्यशाली और उत्साहजनक रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

अंक ज्योतिष में जिन लोगों की जन्म तिथि 3, 12, 21 या 30 है, उनका मूलांक 3 होता है। यह मूलांक गुरु ग्रह से संचालित होता है, जो ज्ञान, भाग्य, रचनात्मकता और आशावाद का कारक है। मूलांक 3 वाले लोग स्वभाव से मिलनसार, हंसमुख, क्रिएटिव और बहुत आशावादी होते हैं। ये लोग जीवन को हल्के-फुल्के अंदाज में लेते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आज का दिन मूलांक 3 वालों के लिए काफी भाग्यशाली और उत्साहजनक रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। क्रिएटिव कामों में मन बहुत लगेगा। कोई नया आइडिया दिमाग में आए, तो उसे तुरंत नोट कर लें। परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। रूटीन सेट करने और नए लक्ष्य बनाने का अच्छा दिन है। आइए विस्तार से जानते हैं मूलांक 3 की खासियतें और आज के दिन के बारे में।

मूलांक 3 वाले लोगों का स्वभाव और व्यक्तित्व मूलांक 3 वाले लोग स्वभाव से बहुत आकर्षक, मिलनसार और बातूनी होते हैं। इनमें हास्य और रचनात्मकता भरपूर होती है। ये लोग जीवन को गंभीरता से लेने की बजाय हल्के-फुल्के अंदाज में जीते हैं। इनका व्यक्तित्व इतना चुलबुला और उत्साही होता है कि लोग इनकी कंपनी में खुश रहते हैं। ये लोग क्रिएटिव फील्ड जैसे कला, संगीत, लेखन, मीडिया, मार्केटिंग या एंटरटेनमेंट में बहुत सफल होते हैं। इनमें आशावाद की इतनी ताकत होती है कि मुश्किल हालात में भी ये हार नहीं मानते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये लोग जिम्मेदारी से बचने या बातों को हल्के में लेने की आदत के कारण परेशानी में पड़ जाते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका सकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता है।

मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन आज का दिन मूलांक 3 वालों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली और उत्साहजनक है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स या बॉस का सहयोग मिलेगा और कोई पुराना काम पूरा होने या नई शुरुआत के योग बनेंगे। कॉन्फिडेंस आज चरम पर रहेगा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। क्रिएटिव कामों में मन बहुत लगेगा। कोई नया आइडिया या प्रोजेक्ट दिमाग में आए, तो उसे तुरंत नोट कर लें, क्योंकि यह भविष्य में बहुत फायदेमंद साबित होगा। धन से जुड़े मामलों में भी सुधार दिखेगा। परिवार में सकारात्मक और खुशनुमा माहौल रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा सोचने-विचारने से बचें। रूटीन सेट करने और नए लक्ष्य बनाने का बहुत अच्छा दिन है।

मूलांक 3 वालों की खास बातें मूलांक 3 वाले लोग बहुत मिलनसार और दोस्ताना होते हैं। ये लोग जल्दी दोस्त बनाते हैं और बातचीत में माहिर होते हैं। इनका हास्य और मजाक दूसरों को आकर्षित करता है। ये लोग जीवन को गंभीरता से लेने की बजाय हल्के-फुल्के अंदाज में जीते हैं। इनमें आशावाद की बहुत ताकत होती है, जिससे मुश्किल हालात में भी ये हिम्मत नहीं हारते हैं। लेकिन कभी-कभी ये लोग जिम्मेदारी से बचते हैं या बातों को हल्के में ले लेते हैं, जिससे परेशानी हो सकती है। ये लोग क्रिएटिविटी से भरे होते हैं और कला, संगीत, लेखन या मनोरंजन से जुड़े क्षेत्रों में चमकते हैं। इनका व्यवहार दूसरों को प्रेरित करता है और ये हमेशा लोगों के बीच लोकप्रिय रहते हैं।

मूलांक 3 गुरु ग्रह को मजबूत करने के सरल उपाय मूलांक 3 वाले लोग गुरु ग्रह से प्रभावित होते हैं। इनकी किस्मत और सफलता बढ़ाने के लिए ये उपाय अपनाएं:

गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का रोज 108 बार जप करें।

पीले रंग का केला, चने की दाल या बेसन का लड्डू दान करें।

गुरुवार को तुलसी पूजा करें और पीले फूल चढ़ाएं।

किसी योग्य व्यक्ति को शिक्षा या किताबों का दान करें। मूलांक 3 वाले लोग स्वभाव से ही भाग्यशाली होते हैं। आज का दिन इनके लिए विशेष रूप से शुभ है। भाग्य का साथ मिलेगा, क्रिएटिविटी चमकेगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इन उपायों को अपनाकर और सकारात्मक सोच रखकर आप अपनी किस्मत को और चमका सकते हैं।