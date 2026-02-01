Hindustan Hindi News
अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोगों पर मेहरबान रहते हैं शनि देव, नहीं पड़ता है साढ़ेसाती का बुरा प्रभाव

अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोगों पर मेहरबान रहते हैं शनि देव, नहीं पड़ता है साढ़ेसाती का बुरा प्रभाव

संक्षेप:

मूलांक 8 वाले लोग स्वाभाविक रूप से शनि की ऊर्जा से जुड़े होते हैं, जिस कारण शनि देव इन पर विशेष कृपा रखते हैं। इन लोगों पर साढ़ेसाती या ढैय्या का प्रभाव सामान्य से कम या बहुत हल्का पड़ता है।

Feb 01, 2026 07:23 pm IST Navaneet Rathaur
अंक ज्योतिष में मूलांक 8 (जन्म तिथि 8, 17, 26) को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। मूलांक 8 वाले लोग स्वाभाविक रूप से शनि की ऊर्जा से जुड़े होते हैं, जिस कारण शनि देव इन पर विशेष कृपा रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन लोगों पर साढ़ेसाती या ढैय्या का प्रभाव सामान्य से कम या बहुत हल्का पड़ता है। शनि इनके लिए कठोर परीक्षा देने के बजाय न्यायपूर्ण और लाभकारी फल देते हैं। मूलांक 8 वाले लोग मेहनती, अनुशासित, जिम्मेदार और धैर्यवान होते हैं, जो शनि के गुणों से मेल खाते हैं। इसलिए शनि इनकी परीक्षा लेने के बजाय इनकी मेहनत का फल देते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं मूलांक 8 की खासियतें और शनि की कृपा के कारण।

मूलांक 8 का स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 8 वाले लोग गंभीर, मेहनती और लक्ष्य-केंद्रित होते हैं। इनमें शनि के गुण जैसे धैर्य, अनुशासन, जिम्मेदारी और न्यायप्रियता स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है। ये लोग जीवन की कठिनाइयों से नहीं घबराते, बल्कि उनसे सीखते हैं। इनका व्यक्तित्व मजबूत और विश्वसनीय होता है। ये लोग अकेले काम करने में भी सक्षम होते हैं और लंबे समय तक लगातार मेहनत कर सकते हैं। शनि इनके जीवन में कठिनाइयों को देर से देता है, लेकिन सफलता भी स्थायी और मजबूत देता है। इनकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है।

शनि की कृपा और साढ़ेसाती का कम प्रभाव

मूलांक 8 वाले लोग शनि के मूल ग्रह होने के कारण इन पर शनि की विशेष कृपा रहती है। जब अन्य राशियों पर साढ़ेसाती चलती है, तो मूलांक 8 वाले लोगों पर इसका प्रभाव बहुत कम या ना के बराबर होता है। शनि इनके लिए कष्ट देने के बजाय कर्मों का फल देते हैं। अगर व्यक्ति मेहनती और ईमानदार है, तो शनि इनकी मदद करते हैं। साढ़ेसाती के दौरान भी इनके जीवन में स्थिरता बनी रहती है। ढैय्या का प्रभाव भी इन पर हल्का पड़ता है। शनि इनके लिए न्यायाधीश की तरह होते हैं - मेहनत का पूरा इनाम देते हैं।

करियर और आर्थिक स्थिति

मूलांक 8 वाले लोग करियर में लंबी दूरी की दौड़ में सफल होते हैं। ये लोग इंजीनियरिंग, कानून, प्रशासन, प्रबंधन, रियल एस्टेट, निर्माण, खनन, लोहा-इस्पात, पुलिस, सेना और राजनीति जैसे क्षेत्रों में चमकते हैं। शनि की कृपा से इनकी मेहनत का फल देर से लेकिन बहुत मजबूत मिलता है। आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत होती है। ये लोग पैसों का प्रबंधन अच्छा करते हैं और निवेश में सफल रहते हैं। शनि इन्हें धन संचय और संपत्ति का सुख देता है। साढ़ेसाती में भी आर्थिक हानि कम होती है।

मूलांक 8 के जातकों का स्वास्थ्य

मूलांक 8 वाले लोगों का स्वास्थ्य सामान्यतः मजबूत होता है, लेकिन शनि के प्रभाव से जोड़ों, हड्डियों, दांतों और पेट संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से ये समस्याएं कम रहती हैं। रिश्तों में ये लोग गंभीर और वफादार होते हैं। वैवाहिक जीवन में स्थिरता रहती है, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने में कमी हो सकती है। शनि की कृपा से रिश्ते मजबूत और दीर्घकालिक होते हैं। परिवार में इनकी जिम्मेदारी और विश्वसनीयता सबसे ज्यादा होती है।

शनि की कृपा बढ़ाने के उपाय

मूलांक 8 वाले लोगों को शनि की कृपा पहले से ही प्राप्त होती है, लेकिन इसे और मजबूत करने के लिए ये उपाय अपनाएं:

  • शनिवार को सरसों के तेल का दीया जलाएं और पीपल के नीचे रखें।
  • काले तिल, काला कपड़ा, लोहा या उड़द दान करें।
  • हनुमान चालीसा और शनि मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का रोजाना जप करें।
  • गाय, कुत्ता या कौआ को रोटी खिलाएं।
  • शनि यंत्र या शनि देव की तस्वीर घर में रखें।

मूलांक 8 वाले लोग शनि के कारण भाग्यशाली होते हैं। शनि इनके लिए कठिन परीक्षा कम और न्यायपूर्ण फल अधिक देता है। मेहनत और धैर्य बनाए रखें, तो जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता हमेशा बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

