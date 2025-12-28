Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़numerology traits people born on these dates love life prediction relationship will be special
अंक ज्योतिष: नए साल 2026 में इन तारीख को जन्मे लोगों की लव लाइफ रहेगी बेहद खास, रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास

अंक ज्योतिष: नए साल 2026 में इन तारीख को जन्मे लोगों की लव लाइफ रहेगी बेहद खास, रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास

संक्षेप:

नया साल 2026 नई शुरुआत और नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। अंक ज्योतिष के अनुसार, इस साल ग्रहों और अंकों की ऊर्जा कुछ ऐसे संयोग बना रही है कि कुछ मूलांकों के प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। रिश्तों में स्थिरता, विश्वास और गहराई बढ़ेगी।

Dec 28, 2025 10:16 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नया साल 2026 नई शुरुआत और नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। अंक ज्योतिष के अनुसार, इस साल ग्रहों और अंकों की ऊर्जा कुछ ऐसे संयोग बना रही है कि कुछ मूलांकों के प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। रिश्तों में स्थिरता, विश्वास और गहराई बढ़ेगी। सिंगल लोगों को सच्चा साथी मिल सकता है और रिलेशनशिप में मौजूद लोगों के रिश्ते मजबूत होंगे। विशेष रूप से मूलांक 1, 2, 5, 6 और 9 वाले लोगों की लव लाइफ 2026 में बहुत खास रहेगी। इन मूलांकों के ग्रह शुभ स्थिति में रहेंगे। आइए जानते हैं इनके लिए 2026 कैसा रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मूलांक 1 - जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28

मूलांक 1 वाले लोग आत्मविश्वासी और नेतृत्वकारी होते हैं। 2026 में इनकी लव लाइफ में स्पष्टता आएगी। लंबे समय से चल रही उलझनें दूर होंगी। सिंगल लोगों के जीवन में कोई खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, जो लंबे रिश्ते की शुरुआत करेगा। रिलेशनशिप में मौजूद लोगों के लिए शादी या कमिटमेंट की बात आगे बढ़ेगी। सूर्य की कृपा से रिश्ते में विश्वास और स्थिरता बढ़ेगी। पार्टनर के साथ समझदारी बनेगी और रिश्ता मजबूत होगा। यह साल आपके प्रेम जीवन को नई दिशा देगा।

मूलांक 2 - जन्म तारीख 2, 11, 20 या 29

मूलांक 2 वाले संवेदनशील और भावुक होते हैं। 2026 में इनकी भावनाओं को सही सम्मान मिलेगा। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और गलतफहमियां दूर होंगी। जो लोग रिश्ते को परिवार की मंजूरी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। चंद्र की कृपा से रिश्ते में शांति और विश्वास बढ़ेगा। सिंगल लोगों को सच्चा और समझदार साथी मिल सकता है। यह साल रिश्तों में स्थिरता और सुख लाने वाला है।

मूलांक 5 - जन्म तारीख 5, 14 या 23

मूलांक 5 वाले बदलाव पसंद और रोमांचक होते हैं। 2026 में इनकी लव लाइफ में नई ताजगी आएगी। सिंगल लोगों को यात्रा, काम या सोशल नेटवर्क से प्रेम मिल सकता है। रिलेशनशिप में मौजूद लोगों के बीच संवाद बेहतर होगा और रिश्ता बोझ नहीं खुशी का कारण बनेगा। बुध की कृपा से रिश्ते में मजा और रोमांच रहेगा। विश्वास बढ़ेगा और छोटी-मोटी बातें रिश्ते को प्रभावित नहीं करेंगी। यह साल आपके प्रेम जीवन को जीवंत बनाएगा।

मूलांक 6 - जन्म तारीख 6, 15 या 24

मूलांक 6 वाले प्रेमपूर्ण और वैभव पसंद होते हैं। 2026 इनके लिए लव लाइफ का सबसे अच्छा साल हो सकता है। शुक्र की कृपा से रिश्ते संतुलित और सुखद रहेंगे। विवाह के योग प्रबल हैं और लंबे रिश्ते स्थायित्व की ओर बढ़ेंगे। पार्टनर के साथ भावनात्मक और मानसिक तालमेल मजबूत होगा। सिंगल लोगों को सच्चा जीवनसाथी मिलेगा। परिवार और प्रेम में संतुलन बनेगा। यह साल रिश्तों में सबसे अधिक खुशी लाने वाला है।

ये भी पढ़ें:Paush Putrada Ekadashi: पौष पुत्रदा एकादशी कब है? गलती से दान ना करें ये चीजें
ये भी पढ़ें:माघ माह में राशि अनुसार करें ये उपाय, चमकेगा भाग्य और बनेंगे बिगड़े काम
ये भी पढ़ें:मेष से लेकर तुला राशि, इन गलत आदतों को छोड़ने से तुरंत चमकेगी किस्मत
ये भी पढ़ें:नए साल पर राशि के अनुसार करें ये उपाय, बढ़ेंगी खुशियां पूरी होगी हर मुराद

मूलांक 9 - जन्म तारीख 9, 18 या 27

मूलांक 9 वाले जुनूनी और समर्पित प्रेमी होते हैं। 2026 में इनके रिश्तों में परिपक्वता आएगी। पुराने मतभेद खत्म होंगे और एक-दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। टूटते रिश्तों को संभालने या पुराने रिश्तों को नई शुरुआत देने का समय है। मंगल की कृपा से रिश्ते में विश्वास और स्थिरता बढ़ेगी। सिंगल लोगों को गहरा और सच्चा प्यार मिल सकता है। यह साल रिश्तों को मजबूत बनाने वाला है।

2026 कुछ मूलांकों के लिए प्रेम जीवन में स्थिरता और विश्वास का वर्ष है। रिश्ते की मजबूती आपसी समझ और सम्मान पर निर्भर करती है। नए साल में सकारात्मक सोच रखें तो लव लाइफ और बेहतर होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Numerology numerology prediction 2026 numerology horoscope 2026 अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने