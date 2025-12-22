Hindustan Hindi News
अंक ज्योतिष: शादी के बाद इन तारीखों के जन्मे लोगों के जीवन में आता है बदलाव, गणेश जी के आशीर्वाद से चमकता है भाग्य

अंक ज्योतिष: शादी के बाद इन तारीखों के जन्मे लोगों के जीवन में आता है बदलाव, गणेश जी के आशीर्वाद से चमकता है भाग्य

संक्षेप:

7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। मूलांक 7 को सबसे रहस्यमय, आध्यात्मिक और बुद्धिमान अंकों में गिना जाता है। यह अंक केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। केतु ग्रह के अधिदेवता भगवान गणेश जी हैं। ऐसे में मूलांक 7 के जातकों पर गणेश जी की विशेष कृपा रहती है।

Dec 22, 2025 10:28 am IST
अंक ज्योतिष में जन्म तारीख का मूलांक व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। मूलांक निकालने के लिए जन्म तारीख के सभी अंकों को जोड़कर सिंगल डिजिट बनाते हैं। 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। मूलांक 7 को सबसे रहस्यमय, आध्यात्मिक और बुद्धिमान अंकों में गिना जाता है। यह अंक केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो ज्ञान, रहस्य, आध्यात्म और अप्रत्याशित बदलाव का कारक है।

केतु ग्रह के अधिदेवता भगवान गणेश जी हैं। ऐसे में मूलांक 7 के जातकों पर गणेश जी की विशेष कृपा रहती है। शादी से पहले मूलांक 7 के जातकों का जीवन संघर्षपूर्ण या अकेलापन भरा हो सकता है, लेकिन शादी के बाद इनके जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आता है और भाग्य का भरपूर साथ मिलता है। आइए विस्तार से जानते हैं इनके गुण और भाग्य के बारे में।

स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 7 वाले लोग बुद्धिमान, एकांतप्रिय और आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। ये दुनिया की सतही चीजों से दूर रहकर गहराई में सोचते हैं। इनमें रिसर्च, लेखन या आध्यात्मिक कार्यों की रुचि होती है। शादी से पहले इनका जीवन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहता है। केतु का प्रभाव इनको अकेलापन और असंतोष देता है। लेकिन शादी के बाद इनका व्यक्तित्व निखरता है। जीवनसाथी इनकी गहराई को समझता है और इनको स्थिरता देता है।

करियर और भाग्य

मूलांक 7 वालों का भाग्य विवाह के बाद खुलता है। जीवनसाथी इनके लिए भाग्य बदलने वाला साबित होता है। इस मूलांक के जातकों के जीवन में केतु अप्रत्याशित बदलाव लाता है। भगवान गणेश जी के आशिर्वाद से ये हर बाधा-विघ्न को पार कर लेते हैं। व्यापार, नौकरी या किसी प्रोजेक्ट में इन्हें सफलता मिलती है। ये विदेश, रिसर्च, लेखन या आध्यात्मिक क्षेत्र में खूब नाम कमाते हैं। मूलांक 7 के कई लोगों को विवाह के बाद नौकरी, व्यापार या विदेश यात्रा में बड़ा लाभ मिलता है। अंक ज्योतिष के मुताबिक, विवाह इनके जीवन में नया अध्याय शुरू करता है, जहां पुरानी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में स्थिरता आती है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम में मूलांक 7 वाले बड़े अच्छे साबित होते हैं। शादी से पहले रिश्ते में गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन शादी के बाद वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहता है। जीवनसाथी समझदार और सहयोगी मिलता है। केतु की कृपा से रिश्ते में गहराई आती है और दोनों एक-दूसरे के पूरक बनते हैं। इस मूलांक के जातकों को संतान सुख भी अच्छा मिलता है और बच्चे बुद्धिमान व आध्यात्मिक होते हैं। मूलांक 7 की लड़कियों के लिए भी शादी जीवन का टर्निंग पॉइंट बनती है।

गणेश जी की विशेष कृपा का रहस्य

मूलांक 7 वाले लोग गणेश जी से स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं। गणेश जी का स्वामी ग्रह भी केतु माना जाता है, इसलिए इन पर इनकी कृपा विशेष रहती है। शादी के बाद ये लोग गणेश जी की पूजा अधिक करने लगते हैं या उनका आशीर्वाद मिलता है। गणेश जी इनके जीवन से सभी बाधाएं हटाते हैं और सुख-समृद्धि देते हैं। इस मूलांक के जातक अगर गणेश अथर्वशीर्ष या 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें, तो भाग्योदय और तेज होता है। गणेश जी इनके जीवन में नई दिशा और स्थिरता लाते हैं।

स्वास्थ्य और सावधानियां

स्वास्थ्य में इनको मानसिक तनाव, सिरदर्द या गुप्त रोग हो सकते हैं। शनिवार को केतु मंत्र 'ॐ कें केतवे नमः; का जाप करें। काले कपड़े कम पहनें, बहते पानी में कुछ नहीं बहाएं। केतु को मजबूत करने के लिए काले तिल का दान करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं और हनुमान जी की पूजा करें। शादी के बाद नियमित भक्ति से भाग्य और मजबूत होता है।

मूलांक 7 के जातकों पर गणेश जी की कृपा होती है। शादी इनके जीवन में बड़ा बदलाव लाती है और भाग्य का साथ मिलता है। आध्यात्म और भक्ति से ये जीवन में उच्च स्तर प्राप्त करते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

