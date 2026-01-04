Hindustan Hindi News
अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोगों जीते हैं लग्जरी लाइफ, शनि देव की कृपा से बढ़ती है धन, यश और कीर्ति

संक्षेप:

8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। ऐसे लोग जीवन में संघर्ष तो करते हैं, लेकिन शनि की कृपा से अंत में लग्जरी लाइफ जीते हैं। इनको धन, यश, कीर्ति और वैभव भरपूर मिलता है।

Jan 04, 2026 09:15 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष में मूलांक 8 को सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली अंकों में गिना जाता है। यह अंक शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो न्याय, कर्म फल, मेहनत और दीर्घायु का कारक है। 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। ऐसे लोग जीवन में संघर्ष तो करते हैं, लेकिन शनि की कृपा से अंत में लग्जरी लाइफ जीते हैं। इनको धन, यश, कीर्ति और वैभव भरपूर मिलता है। शनि देर से लेकिन स्थायी फल देता है। मूलांक 8 वाले लोग मेहनती, न्यायप्रिय और गंभीर स्वभाव के होते हैं। इनका जीवन राजसी सुख से भरा रहता है। आइए विस्तार से जानते हैं इनकी विशेषताएं।

स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 8 वाले लोग बहुत मेहनती, धैर्यवान और न्यायप्रिय होते हैं। शनि के प्रभाव से इनका स्वभाव गंभीर और एकांतप्रिय होता है। ये जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते और हर काम सोच-समझकर करते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता और दृढ़ता कूट-कूट कर भरी होती है। शुरुआती जीवन में संघर्ष रहता है, लेकिन 35-40 की उम्र के बाद शनि की कृपा से इनका व्यक्तित्व निखरता है। ये प्रभावशाली और सम्मानित बनते हैं। लग्जरी लाइफ इनको शनि की मेहनत का फल होती है। इनका चेहरा और व्यवहार ऐसा होता है कि लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं।

शनि देते हैं स्थायी समृद्धि

मूलांक 8 वालों को धन की कभी कमी नहीं होती, लेकिन यह देर से आता है। शनि मेहनत का पूरा फल देते हैं। ये लोग व्यापार, राजनीति, न्याय या बड़े उद्योग में सफल होते हैं। रियल एस्टेट, माइनिंग या बड़े निवेश से इनको बड़ा लाभ मिलता है। शनि की कृपा से इनके पास संपत्ति, वाहन और वैभव भरपूर होता है। लग्जरी लाइफ, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां और विदेश यात्रा इनकी पहचान बनती है। धन इनके पास टिकता है और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है। शनि इनको कंगाल नहीं बनने देते, बल्कि राजसी सुख देते हैं।

समाज में मिलता है बड़ा सम्मान

मूलांक 8 वाले लोग यश और कीर्ति के हकदार होते हैं। शनि न्याय का ग्रह है, इसलिए ये ईमानदारी और मेहनत से बड़ा नाम कमाते हैं। राजनीति, न्यायपालिका या बड़े पदों पर ये पहुंचते हैं। समाज में इनका बहुत सम्मान होता है। लोग इनकी सलाह लेते हैं और इनका नाम दूर-दूर तक फैलता है। शुरुआती संघर्ष के बाद शनि इनको कीर्ति का वरदान देता है। ये लग्जरी लाइफ के साथ-साथ सम्मानित जीवन जीते हैं। इनकी कीर्ति पीढ़ियों तक चलती है।

स्वास्थ्य, रिश्ते और सावधानियां

स्वास्थ्य में हड्डी, जोड़ या त्वचा की समस्या हो सकती है। शनिवार को शनि देव या हनुमान जी की पूजा करें। काले तिल, सरसों का तेल दान करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' जपें। रिश्तों में ये वफादार होते हैं, लेकिन गंभीर स्वभाव से भावनात्मक दूरी रह सकती है। क्रोध और जिद से बचें। शनि को मजबूत रखने से लग्जरी लाइफ और सुख बना रहता है।

मूलांक 8 वाले शनि के प्रिय भक्त होते हैं। इनका जीवन शुरुआत में संघर्षपूर्ण लेकिन अंत में लग्जरी और वैभव से भरा रहता है। धन, यश और कीर्ति इनको शनि की कृपा से मिलती है। मेहनत और धैर्य रखें तो भाग्य जरूर चमकेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
