अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोग दिमाग से होते हैं तेज, मेहनत के बल पाते हैं सफलता

अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोग दिमाग से होते हैं तेज, मेहनत के बल पाते हैं सफलता

संक्षेप:

4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्म लेने वाले लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं। ये लोग छोटी-छोटी बातों में गहराई से सोचते हैं, हर समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालते हैं और मेहनत के बल पर ही जीवन में ऊंचाइयां छूते हैं।

Jan 18, 2026 10:09 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष में मूलांक 4 को सबसे मेहनती, धैर्यवान और व्यवस्थित अंकों में से एक माना जाता है। यह अंक राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो गहन चिंतन, अनुशासन, कठिन परिश्रम और लंबे समय तक चलने वाली सफलता का प्रतीक है। 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्म लेने वाले लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं। ये लोग छोटी-छोटी बातों में गहराई से सोचते हैं, हर समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालते हैं और मेहनत के बल पर ही जीवन में ऊंचाइयां छूते हैं। इनकी सफलता कभी अचानक नहीं आती, बल्कि लगातार परिश्रम और धैर्य से मिलती है। आइए जानते हैं मूलांक 4 वाले लोगों की खासियतें और सफलता के राज क्या हैं।

मूलांक 4 की मुख्य विशेषताएं

मूलांक 4 वाले लोग दिमाग से बेहद तेज और विश्लेषण करने में माहिर होते हैं। इनमें तर्कशक्ति इतनी मजबूत होती है कि ये हर स्थिति को गहराई से समझ लेते हैं। राहु के प्रभाव से इनकी सोच बहुत गहन और रचनात्मक होती है। ये लोग व्यवस्था और अनुशासन को बहुत महत्व देते हैं। लंबे समय तक एक ही लक्ष्य पर टिके रहना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये लोग जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, बल्कि हर पहलू को सोच-विचारकर आगे बढ़ते हैं। इसी कारण इनकी सफलता स्थायी होती है। इनका दिमाग इतना तेज होता है कि ये दूसरों की गलतियों को आसानी से पकड़ लेते हैं और खुद कभी गलती नहीं होने देते हैं ।

मेहनत इनकी सफलता का सबसे बड़ा आधार

मूलांक 4 वाले लोग सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं। ये लोग जानते हैं कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। इनकी मेहनत लगातार और व्यवस्थित होती है। ये लोग दिन-रात एक कर देते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। राहु के प्रभाव से इनमें धैर्य और दृढ़ संकल्प की बहुत शक्ति होती है। करियर में ये लोग इंजीनियरिंग, तकनीकी क्षेत्र, निर्माण, रिसर्च, कानून, प्रशासन या किसी भी ऐसे क्षेत्र में सफल होते हैं जहां गहन मेहनत और लंबी प्रक्रिया की जरूरत होती है। इनकी सफलता अचानक नहीं आती, बल्कि सालों की मेहनत के बाद एक दिन फल देती है।

मूलांक 4 वाले लोगों की सफलता के राज

मूलांक 4 के लोग सफलता पाने में इसलिए माहिर होते हैं क्योंकि इनमें ये खास गुण होते हैं:

तेज दिमाग: इनकी सोच बहुत गहन और व्यावहारिक होती है। ये लोग हर समस्या का सबसे सही और टिकाऊ समाधान निकाल लेते हैं।

मेहनत और धैर्य: ये लोग कभी जल्दबाजी नहीं करते। लंबे समय तक एक ही लक्ष्य पर काम करते रहते हैं।

व्यवस्था और अनुशासन: इनकी दिनचर्या बहुत नियमित होती है। ये लोग समय का पूरा सदुपयोग करते हैं।

विश्लेषण क्षमता: ये लोग हर चीज को गहराई से देखते हैं और छोटी-छोटी बातों में भी बड़े अवसर ढूंढ लेते हैं।

इन गुणों के कारण ये लोग जीवन में धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ते हैं। इनकी सफलता कभी अस्थायी नहीं होती है।

मूलांक 4 के जातकों के लिए विशेष उपाय

मूलांक 4 वाले लोगों को राहु के प्रभाव को संतुलित रखना चाहिए। ये उपाय अपनाएं:

  • शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
  • घर में बिजली का कोई खराब उपकरण न रखें, इसे तुरंत ठीक करवाएं या हटाएं।
  • काले तिल या उड़द की दाल का दान करें।
  • रोज सुबह 'ॐ रां राहवे नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
  • अनुशासन बनाए रखें और मेहनत कभी कम ना करें।

ये उपाय करने से राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और तेज दिमाग व मेहनत का पूरा फल मिलता है।

मूलांक 4 वाले लोग दिमाग से तेज और मेहनत के बल पर सफलता पाने में माहिर होते हैं। इनकी सफलता धीमी लेकिन स्थायी होती है। अगर आप भी मूलांक 4 के हैं, तो अपनी बुद्धि और लगन से आगे बढ़ें - सफलता निश्चित है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
