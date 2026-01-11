Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़numerology traits people born on these dates have high confidence and get respect
अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोग खूब पाते हैं सम्मान, कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है हाई

संक्षेप:

मूलांक 1 वाले लोग स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली होते हैं। इनका व्यक्तित्व इतना मजबूत होता है कि लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं और सम्मान देते हैं।

Jan 11, 2026 09:47 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष में मूलांक 1 यानी जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 वाले लोग सूर्य ग्रह से प्रभावित होते हैं। सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व, सम्मान और यश का कारक है। मूलांक 1 वाले लोग स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली होते हैं। इनका व्यक्तित्व इतना मजबूत होता है कि लोग इनसे प्रभावित हो जाते हैं और सम्मान देते हैं। ये लोग जीवन में हमेशा ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं और समाज में अलग पहचान बनाते हैं। आइए जानते हैं इनकी खासियतें और सफलता के राज।

मूलांक 1 वाले लोगों का व्यक्तित्व और कॉन्फिडेंस

मूलांक 1 वाले लोग साहसी, दृढ़ निश्चयी और नेतृत्व करने वाले होते हैं। सूर्य का प्रभाव इनमें आत्मविश्वास की भरमार लाता है। ये लोग कभी भी हार नहीं मानते और हर स्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई रहता है कि लोग इनकी बातों पर भरोसा करते हैं। ये लोग आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और जहां भी जाते हैं, वहां नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। इनका आत्मसम्मान इतना मजबूत होता है कि कोई भी आलोचना इन्हें हिला नहीं पाती है।

करियर और सामाजिक जीवन में सम्मान

मूलांक 1 वाले लोग करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये लोग नेता, अधिकारी, व्यवसायी, राजनेता या सेलिब्रिटी बनने की क्षमता रखते हैं। इनका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति इन्हें उच्च पदों तक पहुंचाती है। समाज में इनका बहुत सम्मान होता है। लोग इनकी बात सुनते हैं और इनकी सलाह को महत्व देते हैं। ये लोग जहां भी जाते हैं, वहां अपनी अलग पहचान बनाते हैं। इनका यश और कीर्ति दूर-दूर तक फैलती है।

धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में मजबूती

सूर्य की कृपा से मूलांक 1 वाले लोगों को धन की कमी नहीं रहती। ये लोग मेहनत और बुद्धि से धन कमाते हैं और उसे संभालकर रखते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये मजबूत होते हैं। इनका शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। रिश्तों में ये लोग सम्मानजनक और जिम्मेदार होते हैं। इनके परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। ये लोग पति-पत्नी या संतान के साथ मजबूत रिश्ता बनाए रखते हैं।

जीवन में सफलता के लिए मूलांक 1 के टिप्स

मूलांक 1 वाले लोग पहले से ही भाग्यशाली होते हैं, लेकिन कुछ छोटे उपाय इनकी सफलता को और बढ़ा सकते हैं। सूर्य देव की पूजा करें, रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। लाल रंग के कपड़े पहनें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जप करें। अगर आपकी जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 है, तो मूलांक 1 का प्रभाव आपको हमेशा आत्मविश्वासी और सम्मानित रखता है। सूर्य की कृपा से आपका जीवन चमकदार और सफल रहता है।

अंक ज्योतिष मार्गदर्शन है, लेकिन कर्म प्रधान है। मूलांक 1 वाले लोग अपने आत्मविश्वास और मेहनत से जीवन में ऊंचाइयां छूते हैं। अगर आप भी इन तारीखों पर जन्मे हैं, तो जान लें कि आपका भाग्य बहुत मजबूत है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

