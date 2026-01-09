अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोग मेहनत से ज्यादा भाग्य से बढ़ते हैं आगे, पाते हैं सफलता

संक्षेप: अंक ज्योतिष में कुछ मूलांक ऐसे होते हैं, जिनके जातक मेहनत से ज्यादा भाग्य के बल पर जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये मूलांक चंद्र, शुक्र और केतु से जुड़े हैं - तीनों ही ग्रह भाग्य, सौभाग्य और अप्रत्याशित लाभ देने वाले हैं।

अंक ज्योतिष में कुछ मूलांक ऐसे होते हैं, जिनके जातक मेहनत से ज्यादा भाग्य के बल पर जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये मूलांक चंद्र, शुक्र और केतु से जुड़े हैं - तीनों ही ग्रह भाग्य, सौभाग्य और अप्रत्याशित लाभ देने वाले हैं। मूलांक 2 यानी 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग, मूलांक 6 यानी 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग और मूलांक 7 यानी 7, 16 या 25 तारीख के लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सफलता का बड़ा हिस्सा भाग्य से मिलता है। इनमें से कई लोग कम मेहनत में ही बड़ी सफलता, नाम, यश और धन पाते हैं। आइए इन तीन मूलांकों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

मूलांक 2 - चंद्र की कृपा से भाग्य का साथ मूलांक 2 वाले लोग चंद्र ग्रह के प्रभाव में होते हैं। चंद्र भाग्य और भावनाओं का कारक है। ये लोग बहुत संवेदनशील, कल्पनाशील और आकर्षक होते हैं। मेहनत से ज्यादा इनको लोगों का प्यार और सहयोग मिलता है। करियर में ये कला, संगीत, लेखन, मनोरंजन या लोगों से जुड़े क्षेत्रों में सफल होते हैं। भाग्य इनके साथ होता है - सही समय पर सही अवसर मिल जाते हैं। रिश्तों में भी भाग्य से अच्छा साथी मिलता है। मेहनत कम लगती है, लेकिन सफलता बड़ी मिलती है। चंद्र की कृपा से ये लोग नाम और शोहरत कमाते हैं।

मूलांक 6 - शुक्र की कृपा से वैभव और सुख मूलांक 6 शुक्र ग्रह से जुड़ा है। शुक्र सुख, वैभव, सौंदर्य और धन का कारक है। ये लोग जन्म से ही आकर्षक, मिलनसार और रचनात्मक होते हैं। मेहनत से ज्यादा भाग्य इनको धन और संपत्ति देता है। करियर में फैशन, कला, होटल, सौंदर्य या मनोरंजन क्षेत्र में सफलता मिलती है। ये लोग कम मेहनत में ही बड़ा नाम कमाते हैं। जीवनसाथी भी भाग्य से अच्छा मिलता है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। शुक्र की कृपा से इनको लग्जरी लाइफ और धन भरपूर मिलता है। भाग्य इनके साथ चलता है और सफलता आसानी से प्राप्त होती है।

मूलांक 7 - केतु की कृपा से अप्रत्याशित सफलता मूलांक 7 केतु ग्रह से जुड़ा है। केतु रहस्य, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिकता का कारक है। ये लोग साहसी, निडर और गहरे विचारों वाले होते हैं। मेहनत से ज्यादा इनको अप्रत्याशित भाग्य मिलता है। करियर में अनुसंधान, ज्योतिष, तकनीक या गुप्त ज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में सफल होते हैं। संकट का पहले अंदाजा लगाने की क्षमता से ये जोखिम से बच जाते हैं। भाग्य इनके साथ होता है - अचानक सफलता, नाम और यश मिलता है। केतु की कृपा से ये लोग मेहनत कम करके भी बड़ा मुकाम हासिल करते हैं।

इन मूलांकों के लिए सावधानियां और उपाय मूलांक 2, 6 और 7 वाले लोग भाग्य से बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां रखनी जरूरी हैं। चंद्र, शुक्र और केतु को मजबूत रखें। सोमवार को चंद्र पूजा, शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा और शनिवार को गणेश पूजा करें। सफेद, हल्के रंग के कपड़े पहनें। इससे भाग्य और मजबूत होता है और सफलता स्थायी रहती है।

मूलांक 2, 6 और 7 वाले लोग मेहनत से ज्यादा भाग्य से आगे बढ़ते हैं। चंद्र, शुक्र और केतु की कृपा से इनको नाम, यश, धन और सफलता आसानी से मिलती है। इनका जीवन लग्जरी और सम्मान से भरा रहता है।