अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोग करियर में बनाते हैं अपनी अलग पहचान, खूब कमाते हैं नाम और शोहरत

संक्षेप: 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। ऐसे लोग करियर में अपनी अलग पहचान बनाते हैं और खूब नाम-शोहरत कमाते हैं। चंद्र की कृपा से इनमें कल्पना शक्ति और संवेदनशीलता बहुत होती है, जो इन्हें क्रिएटिव फील्ड में सफल बनाती है।

अंक ज्योतिष में मूलांक 2 को सबसे संवेदनशील, कल्पनाशील और करियर में सफलता देने वाला माना जाता है। यह अंक चंद्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो मन, भावनाएं, सौंदर्य और रचनात्मकता का कारक है। 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। ऐसे लोग करियर में अपनी अलग पहचान बनाते हैं और खूब नाम-शोहरत कमाते हैं। चंद्र की कृपा से इनमें कल्पना शक्ति और संवेदनशीलता बहुत होती है, जो इन्हें क्रिएटिव फील्ड में सफल बनाती है। ये लोग भावनाओं को समझकर काम करते हैं और लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इनकी विशेषताएं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

स्वभाव और व्यक्तित्व मूलांक 2 वाले लोग बहुत संवेदनशील, भावुक और कल्पनाशील होते हैं। चंद्र के प्रभाव से इनका मन शांत और सौम्य होता है। ये लोग दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं और सहानुभूति रखते हैं। इनमें रचनात्मकता कूट-कूट कर भरी होती है। ये लेखक, कलाकार, अभिनेता, संगीतकार या डिजाइनर बनकर बड़ा नाम कमाते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक और मिलनसार होता है। लोग इनसे आसानी से जुड़ जाते हैं। करियर में ये अपनी अलग पहचान बनाते हैं, क्योंकि इनकी सोच अनोखी और भावनात्मक होती है। नाम और शोहरत इनको चंद्र की कृपा से मिलती है।

करियर में सफलता मूलांक 2 वाले करियर में क्रिएटिव और लोगों से जुड़े क्षेत्रों में सफल होते हैं। फिल्म, संगीत, लेखन, फैशन, होटल मैनेजमेंट, काउंसलिंग या सोशल वर्क में ये बड़ा नाम कमाते हैं। चंद्र की कृपा से इनको जनता का प्यार और शोहरत मिलती है। ये लोग टीम वर्क में अच्छे होते हैं और लोगों को साथ लेकर चलते हैं। इनकी संवेदनशीलता इनको अलग पहचान देती है। कई प्रसिद्ध कलाकार और लेखक मूलांक 2 के होते हैं। करियर में देर से नहीं, बल्कि सही समय पर बड़ी सफलता मिलती है। नाम और शोहरत इनकी पहचान बनती है और ये समाज में सम्मानित होते हैं।

धन और वैभव मूलांक 2 वाले धन कमाने में कुशल होते हैं। चंद्र जल का कारक है, इसलिए जल से जुड़े कार्यों (ट्रैवल, होटल, ब्यूटी) में लाभ मिलता है। इनको कई स्रोतों से कमाई होती है। शोहरत के साथ धन भी आता है। अच्छा घर, वाहन और सुख-सुविधाओं के साथ वैभवपूर्ण जीवन जीते हैं। चंद्र की कृपा से धन टिकता है और बढ़ता है। ये लोग मेहनत और रचनात्मकता से बड़ा धन कमाते हैं। करियर की सफलता से नाम, शोहरत और धन तीनों मिलते हैं।

स्वास्थ्य, रिश्ते और सावधानियां स्वास्थ्य में मानसिक तनाव या सर्दी की समस्या हो सकती है। सोमवार को चंद्र पूजा करें, सफेद चीजें दान करें और 'ॐ सोम सोमाय नमः' जपें। रिश्तों में ये वफादार और भावुक होते हैं। चंद्र मजबूत रखने से करियर में शोहरत और नाम बना रहता है।

मूलांक 2 वाले चंद्र के प्रिय होते हैं। करियर में अलग पहचान बनाते हैं और खूब नाम-शोहरत कमाते हैं। रचनात्मकता और संवेदनशीलता इनकी सफलता की कुंजी है।