Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़numerology traits people born on these dates get married after age of 30 shani dev influence
अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोगों का 30 की उम्र के बाद होती है शादी, ऐसी होती है लव लाइफ

अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोगों का 30 की उम्र के बाद होती है शादी, ऐसी होती है लव लाइफ

संक्षेप:

8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। ऐसे लोग जन्म से ही मेहनती, न्यायप्रिय और गंभीर स्वभाव के होते हैं। शनि देर से फल देने वाला ग्रह है, इसलिए इन लोगों की शादी अक्सर 30 वर्ष की उम्र के बाद होती है।

Dec 26, 2025 03:08 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अंक ज्योतिष में मूलांक 8 को सबसे कठिन, लेकिन सबसे शक्तिशाली अंकों में गिना जाता है। यह अंक शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो न्याय, मेहनत, धैर्य और कर्म फल का कारक है। 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। ऐसे लोग जन्म से ही मेहनती, न्यायप्रिय और गंभीर स्वभाव के होते हैं। शनि देर से फल देने वाला ग्रह है, इसलिए इन लोगों की शादी अक्सर 30 वर्ष की उम्र के बाद होती है। युवावस्था में प्रेम संबंधों में बाधाएं, ब्रेकअप या परिवारिक विरोध आम रहता है। लेकिन 30 के बाद इनका वैवाहिक जीवन स्थिर, सुखमय और मजबूत होता है। लव लाइफ में भी परिपक्वता के बाद गहरा प्रेम और समझ आती है। आइए विस्तार से जानते हैं मूलांक 8 वालों की लव लाइफ और शादी की विशेषताएं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 8 वाले लोग बहुत मेहनती, धैर्यवान और जिम्मेदार होते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता और न्याय की भावना कूट-कूट कर भरी होती है। शनि के प्रभाव से इनका स्वभाव गंभीर और एकांतप्रिय होता है। ये जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते और रिश्तों में गहराई चाहते हैं। लव लाइफ में ये सतही रिश्तों से दूर रहते हैं। शुरुआती जीवन में प्रेम में असफलता या देरी होती है, क्योंकि शनि परीक्षा लेते हैं। लेकिन 30 के बाद इनका व्यक्तित्व निखरता है और ये समझदार पार्टनर साबित होते हैं। इनकी गंभीरता रिश्ते को मजबूत बनाती है।

देर से लेकिन गहरा और सच्चा प्यार

मूलांक 8 वालों की लव लाइफ शुरुआत में संघर्षपूर्ण रहती है। युवावस्था में प्रेम में धोखा, ब्रेकअप या अस्वीकृति मिल सकती है। शनि की दशा से रिश्ते जल्दी नहीं बनते हैं। लेकिन 30 की उम्र के बाद इनकी लव लाइफ में सकारात्मक बदलाव आता है। ये गहरा और सच्चा प्यार करते हैं। इनका प्रेम बहुत वफादार और लंबे समय तक चलने वाला होता है। शनि की कृपा से इनको समझदार और सहयोगी पार्टनर मिलता है। लव मैरिज या अरेंज्ड दोनों में सफलता मिलती है, लेकिन देर से। रिश्ते में ये बहुत जिम्मेदार और सुरक्षात्मक होते हैं।

30 के बाद होती है शादी

मूलांक 8 वालों की शादी आमतौर पर 30 की उम्र के बाद होती है। शनि देर से फल देते हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में देरी होती है। लेकिन जब शादी होती है, तो बहुत स्थिर और सुखी रहती है। जीवनसाथी मेहनती, समझदार और सहयोगी मिलता है। शनि की कृपा से वैवाहिक जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता आती है। संतान सुख भी देर से लेकिन अच्छा मिलता है। ये लोग शादी के बाद और जिम्मेदार बनते हैं और परिवार को मजबूत बनाते हैं। रिश्ते में कलह कम होती है, क्योंकि ये न्यायप्रिय होते हैं। शादी इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट होती है।

ये भी पढ़ें:प्रेमानंद महाराज: क्या पत्नी की पूजा का फल पति को मिलता है?
ये भी पढ़ें:जन्म की तारीख से जानें साल 2026 में कौन-सा उपाय दूर करेगा सारी परेशानियां
ये भी पढ़ें:सूर्य जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में, मजबूत योग से इन राशियों का चमकेगा भाग्य
ये भी पढ़ें:चाणक्य नीति: इन 5 लोगों को सताना देता है अशुभ परिणाम, जीवन हो जाता है बर्बाद

स्वास्थ्य, करियर और सावधानियां

मूलांक 8 वालों को शादी के बाद करियर में बड़ी सफलता मिलती है। स्वास्थ्य में हड्डी या जोड़ों की समस्या हो सकती है। शनिवार को हनुमान जी या शनि देव की पूजा करें। काले तिल, सरसों का तेल दान करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' जपें। क्रोध और जिद से बचें। शादी के बाद नियमित भक्ति से जीवन और सुखमय हो जाता है।

मूलांक 8 वाले लोगों का वैवाहिक जीवन देर से शुरू होता है, लेकिन बहुत सुखद और स्थिर रहता है। शनि की कृपा से इनकी लव लाइफ परिपक्व और मजबूत होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Numerology Weekly Numerology numerology Predictions अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने