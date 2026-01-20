अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोग स्वभाव से होते हैं जिद्दी, थोड़ी मेहनत के बाद पाते हैं बड़ी सफलता

संक्षेप: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्म लेने वाले लोग स्वभाव से जिद्दी होते हैं। वे अपनी बात पर अड़े रहते हैं, हार नहीं मानते और थोड़ी मेहनत के बाद नहीं, बल्कि लगातार परिश्रम के बाद बड़ी सफलता पाते हैं।

अंक ज्योतिष में मूलांक 4 को सबसे मजबूत, धैर्यवान और जिद्दी अंकों में से एक माना जाता है। यह अंक राहु ग्रह से प्रभावित होता है, जो गहनता, अनुशासन, कठिन परिश्रम और लंबे समय तक चलने वाली सफलता का प्रतीक है। 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्म लेने वाले लोग स्वभाव से जिद्दी होते हैं। वे अपनी बात पर अड़े रहते हैं, हार नहीं मानते और थोड़ी मेहनत के बाद नहीं, बल्कि लगातार परिश्रम के बाद बड़ी सफलता पाते हैं। इनकी सफलता कभी चमक-दमक वाली नहीं होती, बल्कि मजबूत नींव वाली और स्थायी होती है। आइए जानते हैं मूलांक 4 वाले लोगों की खासियतें, जिद्दी स्वभाव और सफलता के राज क्या हैं।

मूलांक 4 की मुख्य विशेषताएं मूलांक 4 वाले लोग स्वभाव से जिद्दी और हठी होते हैं। राहु के प्रभाव से इनमें एक बार जो बात दिमाग में आ जाती है, उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यह जिद्दी स्वभाव नकारात्मक नहीं, बल्कि इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये लोग छोटी-छोटी बातों में भी गहराई से सोचते हैं और हर समस्या का व्यावहारिक हल निकालते हैं। इनमें धैर्य और दृढ़ संकल्प की बहुत शक्ति होती है। ये जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते, बल्कि हर पहलू को सोच-विचारकर आगे बढ़ते हैं। इसी कारण इनकी सफलता थोड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि सालों की लगन से आती है। इनका दिमाग दूसरों से अलग सोचता है और यही इनकी सफलता का मूल कारण होता है।

जिद्दी स्वभाव से सफलता कैसे मिलती है? मूलांक 4 वाले लोग जिद्दी होने के कारण कभी हार नहीं मानते। जहां दूसरे लोग बीच में छोड़ देते हैं, वहां ये लोग अंत तक डटे रहते हैं। इनकी जिद्दी स्वभाव की वजह से ये कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं और मेहनत के बल पर लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। इंजीनियरिंग, निर्माण, रिसर्च या तकनीकी क्षेत्र में ये लोग बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि वहां लंबी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। इनकी जिद्दी स्वभाव की वजह से ये विरोधियों या मुश्किलों से नहीं घबराते हैं। सफलता के बाद ये लोग स्थिर और मजबूत बने रहते हैं, क्योंकि इनकी नींव बहुत गहरी होती है। मूलांक 4 के लोग जिद्दी स्वभाव को सकारात्मक दिशा में लगाएं, तो ये लोग जीवन में बड़े मुकाम हासिल करते हैं।

मूलांक 4 वाले लोगों की सफलता के प्रमुख राज मूलांक 4 के लोग सफलता पाने में इसलिए माहिर होते हैं क्योंकि इनमें ये खास गुण होते हैं:

जिद्दी और दृढ़ संकल्प: एक बार लक्ष्य तय करने के बाद इन्हें कोई नहीं रोक सकता।

व्यवस्था और अनुशासन: इनकी दिनचर्या बहुत नियमित होती है। समय का पूरा सदुपयोग करते हैं।

गहन विश्लेषण: ये लोग हर चीज को गहराई से देखते हैं और छोटी-छोटी बातों में भी बड़े अवसर ढूंढ लेते हैं।

धैर्य: सफलता के लिए लंबा इंतजार करना इनके लिए आसान होता है।

इन गुणों के कारण ये लोग जीवन में धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ते हैं। इनकी सफलता कभी अस्थायी नहीं होती।

मूलांक 4 के जातकों के लिए विशेष उपाय और सलाह मूलांक 4 वाले लोगों को राहु के प्रभाव को संतुलित रखना चाहिए। ये उपाय अपनाएं:

शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

घर में बिजली का कोई खराब उपकरण न रखें, इसे तुरंत ठीक करवाएं या हटाएं।

काले तिल या उड़द की दाल का दान करें।

रोज सुबह ‘ॐ रां राहवे नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें।

जिद्दी स्वभाव को सकारात्मक दिशा में लगाएं - लक्ष्य पर डटे रहें, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखें। ये उपाय करने से राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और जिद्दी स्वभाव व मेहनत का पूरा फल मिलता है।

मूलांक 4 वाले लोग स्वभाव से जिद्दी होते हैं और थोड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि लगातार परिश्रम से बड़ी सफलता पाते हैं। उनकी सफलता धीमी लेकिन स्थायी होती है। यदि आप मूलांक 4 के हैं तो अपनी जिद्दी स्वभाव और मेहनत से आगे बढ़ें – सफलता आपके कदम चूमेगी।