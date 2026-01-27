Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़numerology traits people born on these dates are sensetive and emotional by moon influence
अंक ज्योतिष: स्वभाव से बेहद शांत होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, छोटी बात पर भी हो जाते हैं इमोशनल

अंक ज्योतिष: स्वभाव से बेहद शांत होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, छोटी बात पर भी हो जाते हैं इमोशनल

संक्षेप:

अंक ज्योतिष में मूलांक 2 वाले लोग चंद्रमा के प्रभाव से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। ये व्यक्ति स्वभाव से बेहद शांत, संवेदनशील और भावुक होते हैं। आइए विस्तार से जानें इनके स्वभाव, खासियतों और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में।

Jan 27, 2026 03:00 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अंक ज्योतिष में मूलांक 2 (जन्म तिथि 2, 11, 20 या 29) वाले लोग चंद्रमा के प्रभाव से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। ये व्यक्ति स्वभाव से बेहद शांत, संवेदनशील और भावुक होते हैं। छोटी-छोटी बातों पर भी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, जिससे उनका जीवन भावनाओं से भरा रहता है। ये लोग दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं और हमेशा सहानुभूति दिखाते हैं। हालांकि, ओवरथिंकिंग और निर्णय लेने में हिचकिचाहट उनकी मुख्य विशेषताएं हैं। आइए विस्तार से जानें इनके स्वभाव, खासियतों और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मूलांक 2 वाले लोगों का स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 2 वाले लोग चंद्रमा की तरह शीतल और परिवर्तनशील होते हैं। उनका स्वभाव बेहद शांत, विनम्र और मृदुभाषी होता है। ये लोग सभ्य, सहृदय और सुशील माने जाते हैं। छोटी बात पर भी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि इनकी संवेदनशीलता बहुत अधिक होती है। ये दूसरों के दुख-दर्द को अपना समझकर मदद करने को तैयार रहते हैं। कल्पनाशील और रचनात्मक होने के कारण ये कला, साहित्य या संगीत की ओर आकर्षित होते हैं। हालांकि, चंद्रमा के प्रभाव से मन की स्थिति अस्थिर रहती है, जिससे ये जल्दी बदलाव महसूस करते हैं और कभी-कभी वहम या भ्रम में पड़ जाते हैं।

खासियतें और विशेषताएं

ये लोग धैर्यवान, समझदार और दूसरों का सम्मान करने वाले होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत सहयोगी स्वभाव है, जिसके वजह से ये टीम वर्क में ये उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और सामंजस्य बनाए रखते हैं। रचनात्मकता और कल्पनाशक्ति इनमें कूट-कूट कर भरी होती है। ये लोग मीठा बोलते हैं, जिससे लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। ये अच्छे दोस्त, पार्टनर और सलाहकार साबित होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता इनमें बहुत मजबूत होती है। ये लोग बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं और कभी किसी को सीधे 'ना' नहीं कह पाते, जो इन्हें लोकप्रिय बनाता है।

खामियां और कमजोरियां

मूलांक 2 की मुख्य कमजोरी आत्मविश्वास की कमी है। ये लोग निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं और तुरंत कोई फैसला नहीं ले पाते। अति-संवेदनशीलता के कारण छोटी बात पर भी दुखी हो जाते हैं और ओवरथिंकिंग करते हैं। लोग इनका फायदा उठा लेते हैं क्योंकि ये 'ना' कहना नहीं जानते। इंटरेस्ट जल्दी कम हो जाता है, जिससे काम बीच में छोड़ देते हैं। कभी-कभी अनावश्यक भ्रम और वहम इनके करियर या रिश्तों में बाधा डालते हैं। भावुकता अधिक होने से मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है।

करियर और लव लाइफ

करियर: मूलांक 2 वाले लोग आक्रामक प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्रों में कम सफल होते हैं। ये सहयोग और रचनात्मकता वाले क्षेत्रों में चमकते हैं, जैसे सामाजिक कार्य, डिप्लोमेसी, शिक्षण, चिकित्सा, कला, संगीत, लेखन, काउंसलिंग या हीलिंग प्रोफेशन। टीम में काम करना इनके लिए आसान होता है।

लव लाइफ: ये लोग प्यार में बहुत समर्पित और लॉयल होते हैं। पार्टनर के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं और रिश्तों में रोमांस भरते हैं। वैवाहिक जीवन सुखद या मिला-जुला रहता है । ये आदर्श लाइफ पार्टनर साबित होते हैं, लेकिन भावुकता के कारण धोखा मिलने पर गहरा आघात लगता है। मित्र अंक 1, 3, 4, 7 आदि से अच्छे संबंध बनते हैं।

उपाय और सुझाव

मूलांक 2 की कमजोरियों को दूर करने के लिए चंद्रमा को मजबूत करें। सोमवार को व्रत रखें, चंद्र यंत्र की पूजा करें या 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जप करें। सफेद या चांदी के आभूषण पहनें। मोती या मोती की माला धारण करें। घर में सफेद रंग का प्रयोग बढ़ाएं। ओवरथिंकिंग कम करने के लिए ध्यान और योग करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 'ना' कहना सीखें और निर्णय लेने की प्रैक्टिस करें। अगर भावनात्मक अस्थिरता अधिक हो, तो किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें।

मूलांक 2 वाले लोग जीवन में संतुलन बनाकर अपार सफलता पा सकते हैं। उनकी संवेदनशीलता उन्हें विशेष बनाती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Numerology Weekly Numerology Numerology Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने