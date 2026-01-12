Hindustan Hindi News
अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोग होते हैं बेहद मददगार, केतु की कृपा से होता है अचानक धन लाभ

अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोग होते हैं बेहद मददगार, केतु की कृपा से होता है अचानक धन लाभ

संक्षेप:

7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। ऐसे लोग जन्म से ही बेहद मददगार, दयालु और दूसरों की परेशानियों को अपना समझकर सहायता करने वाले होते हैं।

Jan 12, 2026 10:13 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष में मूलांक 7 को सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक अंकों में गिना जाता है। यह अंक केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो अंतर्ज्ञान, रहस्य, वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक है। 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। ऐसे लोग जन्म से ही बेहद मददगार, दयालु और दूसरों की परेशानियों को अपना समझकर सहायता करने वाले होते हैं। केतु की कृपा से इनके जीवन में अचानक धन लाभ, अप्रत्याशित सफलता और रहस्यमय तरीके से मदद मिलती है। ये लोग सामान्य मेहनत से ज्यादा भाग्य और अंतर्ज्ञान के बल पर आगे बढ़ते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इनकी विशेषताएं।

स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 7 वाले लोग बहुत शांत, विचारशील और अंतर्मुखी होते हैं। केतु के प्रभाव से इनमें गहरी संवेदनशीलता और दूसरों की भावनाओं को समझने की अद्भुत क्षमता होती है। ये लोग मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं - चाहे कोई रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या अजनबी। इनकी मददगार प्रकृति इतनी मजबूत होती है कि लोग इन पर भरोसा करते हैं और अपनी परेशानियां इनसे साझा करते हैं। ये लोग सच्चे अर्थों में दूसरों के दुख-दर्द को महसूस करते हैं और बिना स्वार्थ के सहायता करते हैं। इनमें वैराग्य और आध्यात्मिक झुकाव भी स्वाभाविक रूप से होता है।

केतु की कृपा से अचानक धन लाभ

मूलांक 7 वाले लोगों को केतु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। केतु अप्रत्याशित घटनाओं और अचानक लाभ का ग्रह है। इनके जीवन में धन अक्सर ऐसे तरीके से आता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता - जैसे विरासत, लॉटरी, अप्रत्याशित इनाम, पुरानी संपत्ति की बिक्री या किसी अनजान व्यक्ति से मदद। ये लोग मेहनत कम करते हैं, लेकिन भाग्य इनके साथ चलता है। केतु की वजह से इनको रहस्यमय स्रोतों से धन मिलता है। कई बार ये लोग कम उम्र में ही आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। केतु इनको धन के साथ-साथ आध्यात्मिक धन भी देता है।

करियर और सफलता - रहस्यमय क्षेत्रों में नाम

मूलांक 7 वाले लोग अनुसंधान, ज्योतिष, तंत्र-मंत्र, तकनीक, लेखन, चिकित्सा या गुप्त विद्याओं में बहुत सफल होते हैं। केतु की कृपा से इनको ऐसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है, जहां दूसरों को समझ नहीं आता है। ये लोग जासूसी, वैज्ञानिक अनुसंधान, स्पिरिचुअल टीचिंग या रहस्यमयी विषयों पर किताबें लिखकर नाम कमाते हैं। इनकी सफलता अचानक और अप्रत्याशित होती है। ये लोग कम उम्र में ही बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। केतु इनको अंतर्ज्ञान देता है, जिससे ये संकट का पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं और सही निर्णय लेते हैं।

स्वास्थ्य, रिश्ते और सावधानियां - केतु को मजबूत रखें

स्वास्थ्य में तंत्रिका तंत्र, मानसिक तनाव या रहस्यमयी बीमारियां हो सकती हैं। शनिवार या मंगलवार को गणेश जी या केतु पूजा करें। काले कपड़े में सरसों का तेल दान करें और 'ॐ कें केतवे नमः' मंत्र का जाप करें। रिश्तों में ये वफादार होते हैं, लेकिन अंतर्मुखी स्वभाव से भावनाएं कम व्यक्त करते हैं। केतु मजबूत रखने से अचानक धन लाभ और मददगार स्वभाव बना रहता है।

मूलांक 7 वाले केतु के प्रिय होते हैं। ये बेहद मददगार होते हैं और केतु की कृपा से इनके जीवन में अचानक धन लाभ होता है। अंतर्ज्ञान और साहस इनकी सबसे बड़ी ताकत है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
