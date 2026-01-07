Hindustan Hindi News
अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोग होते हैं साहसी और निडर, पहले ही भाप लेते हैं खतरा

संक्षेप:

7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। ऐसे लोग जन्म से ही साहसी, निडर और अंतर्ज्ञानी होते हैं। इनमें संकट का पहले ही अंदाजा लगाने की अद्भुत क्षमता होती है।

Jan 07, 2026 10:27 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष में मूलांक 7 को सबसे रहस्यमयी, आध्यात्मिक और अंतर्मुखी अंकों में गिना जाता है। यह अंक केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो रहस्य, अंतर्ज्ञान, साहस और आध्यात्मिकता का कारक है। 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। ऐसे लोग जन्म से ही साहसी, निडर और अंतर्ज्ञानी होते हैं। इनमें संकट का पहले ही अंदाजा लगाने की अद्भुत क्षमता होती है। केतु की कृपा से ये लोग जीवन के कठिन मोड़ पर भी डटकर मुकाबला करते हैं। इनका व्यक्तित्व गहरा और प्रभावशाली होता है। आइए विस्तार से जानते हैं इनकी विशेषताएं।

स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 7 वाले लोग बहुत साहसी और निडर होते हैं। केतु के प्रभाव से इनमें खतरे का पहले ही अंदाजा लगाने की क्षमता होती है। ये लोग संकट आने से पहले सतर्क हो जाते हैं और सही निर्णय लेते हैं। इनका स्वभाव शांत लेकिन दृढ़ होता है। भावुक कम और तार्किक ज्यादा होते हैं। ये अंतर्मुखी और विचारशील होते हैं, जो गहराई से सोचते हैं। लोग इनकी बुद्धि और साहस से प्रभावित होते हैं। जीवन में चुनौतियां आएं तो ये डटकर सामना करते हैं। निडरता इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये लोग खतरे में भी शांत रहते हैं और समाधान निकालते हैं।

करियर और सफलता

मूलांक 7 वाले करियर में अनुसंधान, जासूसी, आध्यात्मिकता, तकनीक या रचनात्मक क्षेत्रों में सफल होते हैं। केतु की कृपा से इनको रहस्यमय ज्ञान मिलता है। ये वैज्ञानिक, ज्योतिषी, लेखक या गुप्तचर बनकर नाम कमाते हैं। संकट का अंदाजा लगाने की क्षमता इनको बड़ा लाभ देती है, जिससे व्यापार में जोखिम पहले पता चल जाता है। साहस से ये बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं। करियर में उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन निडरता से विजय प्राप्त करते हैं। सफलता देर से मिलती है, लेकिन स्थायी और बड़ी होती है।

रिश्ते और प्रेम जीवन

मूलांक 7 वाले रिश्तों में वफादार लेकिन सतर्क होते हैं। प्रेम में गहराई रखते हैं, लेकिन जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। वैवाहिक जीवन स्थिर रहता है क्योंकि ये सही पार्टनर चुनते हैं। निडरता से रिश्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन अंतर्मुखी स्वभाव से भावनाएं कम व्यक्त करते हैं। केतु की कृपा से रिश्ते लंबे चलते हैं और सुख देते हैं।

स्वास्थ्य, धन और सावधानियां

स्वास्थ्य में तंत्रिका तंत्र या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है। शनिवार या मंगलवार को गणेश जी या केतु पूजा करें। काले कपड़े में सरसों का तेल दान करें और 'ॐ कें केतवे नमः' जपें। धन में उतार-चढ़ाव रहता है, लेकिन साहस से बड़ा लाभ मिलता है। रहस्यमय निवेश से फायदा होता है। केतु मजबूत रखें, तो संकट पहले पता चलता है और नुकसान कम होता है।

मूलांक 7 वाले केतु के प्रिय होते हैं। साहसी और निडर स्वभाव से संकट का अंदाजा लगाकर जीवन में सफल होते हैं। अंतर्ज्ञान इनकी सबसे बड़ी ताकत है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

