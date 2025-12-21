Hindustan Hindi News
अंक ज्योतिष: परफेक्ट पार्टनर बनते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, रिश्ते में बनाए रखते हैं संतुलन

संक्षेप:

अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ मूलांक वाले लोग जन्मजात इतने संतुलित, समझदार और प्रेमपूर्ण होते हैं कि वे परफेक्ट पार्टनर साबित होते हैं। आइए जानते हैं इन मूलांक वालों के बारे में।

Dec 21, 2025 09:34 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष में मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, गुण और भाग्य को बताता है। रिश्तों और वैवाहिक जीवन में भी मूलांक का बड़ा प्रभाव होता है। कुछ मूलांक वाले लोग जन्मजात इतने संतुलित, समझदार और प्रेमपूर्ण होते हैं कि वे परफेक्ट पार्टनर साबित होते हैं। ये लोग रिश्ते में संतुलन बनाए रखते हैं, झगड़े कम करते हैं और पार्टनर को खुश रखते हैं। आइए जानते हैं इन मूलांक वालों के बारे में।

मूलांक 2 – संवेदनशील और समर्पित पार्टनर

2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है, जो चंद्र ग्रह से प्रभावित होता है। ये लोग बहुत संवेदनशील, भावुक और पार्टनर की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। रिश्ते में ये संतुलन बनाए रखते हैं, क्योंकि ये झगड़ा करने की बजाय बातचीत से समस्या सुलझाते हैं। ये पार्टनर को बहुत सम्मान और प्यार देते हैं। घर को सजाना-संवारना और परिवार की खुशी इनकी प्राथमिकता होती है। वैवाहिक जीवन में ये वफादार और समर्पित होते हैं। इनकी कोमलता रिश्ते को गहराई देती है। अगर पार्टनर गुस्सैल है तो ये उसे शांत करते हैं।

मूलांक 5 – रोमांचक और समझदार साथी

5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है, जो बुध ग्रह से प्रभावित है। ये लोग बुद्धिमान, मजाकिया और बदलाव पसंद करने वाले होते हैं। रिश्ते में बोरियत नहीं आने देते और हमेशा कुछ नया करते रहते हैं। ये बहुत समझदार होते हैं और पार्टनर की आजादी का सम्मान करते हैं। झगड़े में ये तर्क से बात सुलझाते हैं। वैवाहिक जीवन में ये रोमांच और स्थिरता दोनों बनाए रखते हैं। यात्रा, नई जगहें घूमना और सरप्राइज इनकी खासियत है। मूलांक 5 वाले परफेक्ट पार्टनर इसलिए होते हैं, क्योंकि ये रिश्ते को जीवंत रखते हैं और संतुलन कभी बिगड़ने नहीं देते हैं। इनके साथ जीवन कभी नीरस नहीं लगता है।

मूलांक 6 – प्रेमपूर्ण और देखभाल करने वाले

मूलांक 6 शुक्र ग्रह से प्रभावित है। 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। ये लोग जन्मजात रोमांटिक, सुंदरता प्रेमी और देखभाल करने वाले होते हैं। रिश्ते में ये पार्टनर को राजा-रानी जैसा मानते हैं। घर को सुंदर बनाना, अच्छा खाना बनाना और छोटी-छोटी खुशियां देना इनकी आदत है। ये बहुत वफादार और परिवारप्रेमी होते हैं। मूलांक 6 वाले परफेक्ट पार्टनर इसलिए होते हैं, क्योंकि इनमें प्रेम और जिम्मेदारी दोनों भरपूर होते हैं। इनके साथ रिश्ता लंबा और सुखमय रहता है।

इन मूलांकों की खासियत

मूलांक 2 भावनात्मक संतुलन, मूलांक 5 बौद्धिक संतुलन और मूलांक 6 सौंदर्य व प्रेम का संतुलन लाता है। ये तीनों मिलकर रिश्ते को पूर्ण बनाते हैं। इनके पार्टनर को कभी अकेलापन नहीं लगता है। ये झगड़े कम करते हैं और समझौते जल्दी कर लेते हैं। ज्योतिष में इन्हें सबसे अच्छा जीवनसाथी माना जाता है।

मूलांक 2, मूलांक 5 और मूलांक 6 वाले लोग रिश्ते में संतुलन बनाए रखते हैं और जीवन को खुशहाल बनाते हैं। इनका स्वभाव वैवाहिक जीवन को स्वर्ग जैसा बना देता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, ये लोग ना केवल अच्छे पार्टनर होते हैं, बल्कि रिश्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना मिलकर करते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
