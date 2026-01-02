Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़numerology traits people born on these dates achieve success in life but face relationship issues
अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोग जीवन में जरूर पाते हैं सफल, लेकिन प्यार में होते हैं थोड़े कमजोर

संक्षेप:

3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। ऐसे लोग जीवन में बड़ी सफलता पाते हैं और इन्हें करियर में नाम, धन और सम्मान मिलता है। लेकिन प्रेम के मामले में ये थोड़े कमजोर रहते हैं।

Jan 02, 2026 12:25 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष में मूलांक 3 को सबसे रचनात्मक, बुद्धिमान और सफलता देने वाला माना जाता है। यह अंक गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो ज्ञान, विस्तार, सम्मान और भाग्य का कारक है। 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। ऐसे लोग जीवन में बड़ी सफलता पाते हैं और इन्हें करियर में नाम, धन और सम्मान मिलता है। लेकिन प्रेम के मामले में ये थोड़े कमजोर रहते हैं। गुरु की कृपा से इनका भाग्य मजबूत होता है, लेकिन भावनाओं में संतुलन की कमी रहती है। आइए विस्तार से जानते हैं इनकी विशेषताएं।

स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 3 वाले लोग बहुत रचनात्मक, बुद्धिमान और आशावादी होते हैं। इनमें गुरु की कृपा से ज्ञान और वाक्पटुता कूट-कूट कर भरी होती है। ये लेखक, वक्ता, शिक्षक, कलाकार या बिजनेसमैन बनकर बड़ा नाम कमाते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है। लोग इनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। गुरु की वजह से इनको जीवन में बड़ा मुकाम मिलता है। लेकिन भावुकता कम होने से रिश्तों में गहराई नहीं आ पाती। ये सफलता के लिए मेहनत करते हैं और जरूर सफल होते हैं, लेकिन प्यार में भावनाओं की कमी इनको कमजोर बनाती है।

करियर और सफलता

मूलांक 3 वालों का करियर बहुत उज्ज्वल रहता है। गुरु की कृपा से इनको ज्ञान, प्रसिद्धि और धन मिलता है। ये शिक्षा, मीडिया, कानून, राजनीति या क्रिएटिव फील्ड में सफल होते हैं। जीवन में देर से नहीं, बल्कि सही समय पर बड़ी सफलता मिलती है। इनकी बुद्धि और रचनात्मकता इनको अलग मुकाम देती है। धन और सम्मान की कभी कमी नहीं होती। गुरु इनको विस्तार देता है, जिससे व्यापार बढ़ता है और नाम होता है। लेकिन सफलता की चकाचौंध में ये रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे प्यार में कमजोरी रहती है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

मूलांक 3 वाले प्रेम में बहुत रोमांटिक और आकर्षक होते हैं, लेकिन भावनाओं में गहराई कम होने से रिश्ते लंबे नहीं चल पाते हैं। ये प्यार में जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन प्रतिबद्धता में कमी रहती है। वैवाहिक जीवन में सफलता मिलती है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव कम रहता है। गुरु की वजह से रिश्ता सम्मानजनक रहता है, लेकिन गहरा प्रेम या रोमांस कम होता है। कई बार करियर की वजह से रिश्तों को समय नहीं दे पाते हैं। प्रेम में असफलता या देरी हो सकती है। ये प्यार में थोड़े कमजोर रहते हैं, क्योंकि बुद्धि भावनाओं पर हावी हो जाती है।

स्वास्थ्य, धन और सावधानियां

स्वास्थ्य में इनको लीवर या पेट की समस्या हो सकती है। गुरुवार को विष्णु पूजा करें, पीली चीजें दान करें और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' जपें। धन में वृद्धि के लिए पीला पुखराज धारण करें। प्रेम में कमजोरी दूर करने के लिए भावनाओं पर ध्यान दें और पार्टनर को समय दें।

मूलांक 3 वाले लोग गुरु ग्रह के प्रिय होते हैं। जीवन में सफलता जरूर मिलती है, लेकिन प्यार में थोड़ी कमजोरी रहती है। भावनाओं पर ध्यान दें तो जीवन पूर्ण सुखमय हो जाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
