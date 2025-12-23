Hindustan Hindi News
अंक ज्योतिष: 35 की उम्र के बाद सफलता पाते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, खूब करते हैं तरक्की

अंक ज्योतिष: 35 की उम्र के बाद सफलता पाते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, खूब करते हैं तरक्की

संक्षेप:

अंक ज्योतिष में कुछ मूलांक वाले लोग शुरुआती जीवन में संघर्ष करते हैं, लेकिन 35 वर्ष की उम्र के बाद इनकी किस्मत चमक उठती है। ये लोग देर से लेकिन बड़ी और स्थायी सफलता पाते हैं। आइए जानते हैं इनकी विशेषताएं।

Dec 23, 2025 01:36 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष में कुछ मूलांक वाले लोग शुरुआती जीवन में संघर्ष करते हैं, लेकिन 35 वर्ष की उम्र के बाद इनकी किस्मत चमक उठती है। ये लोग देर से लेकिन बड़ी और स्थायी सफलता पाते हैं। मूलांक 3, मूलांक 4, मूलांक 8 और मूलांक 9 वाले लोग इसी श्रेणी में आते हैं। इनके ग्रह - गुरु, राहु, शनि और मंगल देर से फल देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो खूब तरक्की होती है। 35 के बाद इनका करियर, धन और सम्मान चरम पर पहुंचता है। आइए जानते हैं इनकी विशेषताएं।

मूलांक 3 - 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग

मूलांक 3 गुरु ग्रह से प्रभावित है। ये लोग रचनात्मक, बुद्धिमान और आशावादी होते हैं। शुरुआती जीवन में इनके शिक्षा या करियर में रुकावटें आती हैं, लेकिन 35 के बाद गुरु की दशा से तरक्की शुरू होती है। ये लेखक, शिक्षक, वक्ता, बिजनेसमैन या कलाकार बनकर बड़ा नाम कमाते हैं। गुरु की कृपा से इनको ज्ञान, धन और सम्मान खूब मिलता है। 35 के बाद इनकी किस्मत चमकती है और जीवन स्थिर हो जाता है। ये लोग देर से शादी करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है।

मूलांक 4 - 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग

मूलांक 4 राहु से जुड़ा है। ये लोग मेहनती, नवीन विचारों वाले और अलग सोच रखने वाले होते हैं। शुरुआत में संघर्ष बहुत होता है - नौकरी या व्यापार में रुकावटें आती हैं। लेकिन 35 के बाद राहु की दशा से अचानक सफलता मिलती है। ये तकनीक, रियल एस्टेट, विदेश या रिसर्च क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं। राहु अप्रत्याशित लाभ देता है और इन्हें विरासत, निवेश या नया अवसर से धन आता है। 35 के बाद इनकी तरक्की रुकती नहीं और जीवन में स्थिरता आती है।

मूलांक 8 - 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग

मूलांक 8 शनि ग्रह से प्रभावित है। ये लोग बहुत मेहनती, धैर्यवान और न्यायप्रिय होते हैं। शुरुआती जीवन में शनि की साढ़ेसाती या दशा से कष्ट झेलते हैं। नौकरी में देरी, धन हानि या स्वास्थ्य समस्या रहती है। लेकिन 35 के बाद शनि की मेहनत का फल मिलता है। ये बड़े उद्योगपति, अधिकारी या न्याय क्षेत्र में सफल होते हैं। शनि न्याय के देवता हैं और मेहनत का पूरा फल देते हैं। 35 के बाद इनकी तरक्की चरम पर पहुंचती है और सम्मान बढ़ता है।

मूलांक 9 - 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग

मूलांक 9 मंगल से जुड़ा है। ये लोग निडर, पराक्रमी और नेतृत्व करने वाले होते हैं। शुरुआत में संघर्ष और क्रोध की वजह से रुकावटें आती हैं। लेकिन 35 के बाद मंगल की दशा से बड़ी सफलता मिलती है। ये सेना, पुलिस, खेल, राजनीति या व्यापार में नाम कमाते हैं। मंगल शक्ति देता है और इनको उच्च पद के साथ धन भी मिलता है। 35 के बाद इनकी तरक्की तेज होती है और जीवन में विजय प्राप्त होती है।

इन चारों मूलांक वाले लोग 35 से पहले धैर्य रखें और मेहनत जारी रखें। गुरु, राहु, शनि और मंगल देर से लेकिन पूरा फल देते हैं। 35 के बाद इनका जीवन स्वर्णिम हो जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

