Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बिजनेस में करते हैं कमाल, हमेशा खेलते हैं बड़ा दांव
अंकशास्त्र के अनुसार कुछ विशेष तारीखों पर जन्मे लोग बिजनेस की दुनिया में खूब नाम कमाते हैं। अपने हुनर और सही टैलेंट के दम पर ये बिजनेस में बड़ा दांव खेलने से भी नहीं कतराते हैं।
अंकशास्त्र के अनुसार जन्मतिथि के आधार पर किसी के भी करियर, स्वभाव, हेल्थ और सफलता से जुड़ी चीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस शास्त्र में मूलांक के आधार पर सब तय होता है। जब आप अपनी जन्मतिथि को जोड़ेंगे तो वो अंक ही आपका मूलांक होगा। मान लीजिए किसी का जन्म 11 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 2 होगा। वहीं जिसका जन्म 15 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 6 होगा। बस आपको अपनी जन्मतिथि के अंकों को जोड़ लेना है। अंकशास्त्र यानी न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ विशेष तारीखों में जन्मे लोगों के खून में तो बिजनेस ही दौड़ता है। ये लोग नौकरी में बंधकर काम नहीं कर पाते हैं लेकिन अपने बिजनेस में बड़े-बड़े रिस्क लेकर हर चीज हासिल करते हैं। जानिए आखिर न्यूमेरेलॉजी के अनुसार ऐसे लोग कौन हैं?
मूलांक 1
जिनका जन्म 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 1 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य है जोकि लीडरशिप और साहस के कारक माने जाते हैं। मूलांक 1 वाले किसी के अंडर रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं। इनके अंदर फैसला लेने की क्षमता अच्छी होती है। बिजनेस में कोई बड़ा फैसला लेना हो तो ये सबसे आगे रहते हैं। कॉन्फिडेंस इनमें भरपूर होता है। यही वजह है कि बिजनेस में मूलांक 1 वाले बहुत नाम कमाते हैं।
मूलांक 5
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को होता है उनका मूलांक 5 होता है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध होता है। बुध को बुद्धि और बिजनेस के कारक के रूप में देखते हैं। ऐसे में इस मूलांक के जातकों का माइंड बहुत शार्प होता है और ऐसे लोग मार्केट के ट्रेड को जल्दी भांपते हैं। बुध की एनर्जी के चलते इनकी कम्यूनिकेशन स्किल कमाल की होती है। अंकशास्त्र के अनुसार ऐसे लोग किसी भी डील को अपने पक्ष में आसानी से करते हैं। बिजनेस में नए एक्सपेरिमेंट करने में इन्हें डर नहीं लगता है और बड़े दांव खेलने में ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं।
मूलांक 9
न्यूजमेरेलॉजी के अनुसार 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी मंगल है जोकि एनर्जी और साहस के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस मूलांक के लोग निडर होते हैं और किसी भी तरह की चुनौती से पीछे नहीं हटते हैं। हर एक मुश्किल चीज का सामना ये डटकर करते हैं। मूलांक 9 वाले भी बिजनेस में बड़ा दांव खेलने के लिए ही जाने जाते हैं। हालांकि न्यूमेरेलॉजी की दुनिया में सिर्फ एक हिंट मिलता है। कुंडली में ग्रहों की दिशा सबसे अहम रोल निभाती हैं। ऐसे में किसी भी तरह के बिजनेस डील या फिर बड़े फैसले लेने से पहले हर चीज का पता होना जरूरी है।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र