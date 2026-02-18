अंक ज्योतिष: 18 तारीख को जन्मे लोग होते हैं साहसी, मुश्किलों में भी नहीं मानते हैं हार, जानिए इनके बारे में सबकुछ

18 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 9 होता है। यह मूलांक मंगल ग्रह से संचालित होता है, जो साहस, ऊर्जा, दृढ़ता, नेतृत्व और परोपकार का प्रतीक है। आइए जानते हैं इनकी खासियतें, गुण-दोष और लव लाइफ के बारे में।

अंक ज्योतिष में 18 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 9 होता है। यह मूलांक मंगल ग्रह से संचालित होता है, जो साहस, ऊर्जा, दृढ़ता, नेतृत्व और परोपकार का प्रतीक है। मूलांक 9 वाले लोग स्वभाव से बहुत साहसी, दयालु और समाजसेवी होते हैं। ये लोग मुश्किलों में भी हार नहीं मानते और दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आज 18 फरवरी 2026 है। तो आइए विस्तार से जानते हैं मूलांक 9 की खासियतें, गुण-दोष और जीवन के विभिन्न पहलू।

मूलांक 9 का साहसी और ऊर्जावान स्वभाव मूलांक 9 वाले लोग स्वभाव से बहुत साहसी और ऊर्जावान होते हैं। इनमें मंगल की तरह तेजी और जोश होता है। ये लोग छोटी-मोटी बातों से नहीं डरते और मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारते हैं। इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि लोग इनकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। ये लोग जीवन को चुनौती के रूप में लेते हैं और हर मुश्किल को अवसर में बदल देते हैं। इनमें परोपकार की भावना बहुत प्रबल होती है - ये दूसरों की मदद के लिए अपनी सुविधाएं भी छोड़ सकते हैं।

गुण और दोष गुण – साहसी, ऊर्जावान, दयालु, परोपकारी, नेतृत्व क्षमता, दृढ़ निश्चयी, समाजसेवी, ईमानदार, न्यायप्रिय।

दोष – अत्यधिक गुस्सैल, जल्दबाज, जिद्दी, भावनाओं में बह जाना, दूसरों की बात न सुनना, कभी-कभी अहंकार, ज्यादा त्याग करने की आदत से खुद को नुकसान पहुंचाना।

करियर और आर्थिक स्थिति मूलांक 9 वाले लोग करियर में साहस और ऊर्जा से बहुत आगे बढ़ते हैं। ये लोग सेना, पुलिस, खेल, राजनीति, सामाजिक कार्य, एनजीओ, चिकित्सा, इंजीनियरिंग या प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं। इनमें नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहता है – कभी बहुत तेजी से धन आता है, तो कभी अचानक खर्च हो जाता है। ये लोग पैसों से ज्यादा समाजसेवा और नाम को महत्व देते हैं।

स्वास्थ्य और जीवनशैली मूलांक 9 वाले लोगों को सिरदर्द, उच्च रक्तचाप, आंखों की समस्या, गुस्से से जुड़ी बीमारियां और कभी-कभी रक्त संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। इनमें गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। जीवनशैली में इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है - ये लोग व्यायाम, खेलकूद या शारीरिक श्रम पसंद करते हैं। इनके लिए नियमित प्राणायाम, ध्यान और ठंडे पानी से स्नान बहुत फायदेमंद होता है।

लव लाइफ और रिश्ते मूलांक 9 वाले लोग रिश्तों में बहुत भावुक और समर्पित होते हैं। ये लोग प्यार में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं और पार्टनर के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। लेकिन इनमें गुस्सा और जल्दबाजी की वजह से छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है। ये लोग रिश्तों में ईमानदारी और समानता चाहते हैं। वैवाहिक जीवन में स्थिरता 30-35 वर्ष के बाद आती है। ये लोग परिवार के लिए बहुत त्याग करते हैं, लेकिन कभी-कभी खुद की भावनाओं को दबा देते हैं।

मूलांक 9 के लिए उपाय और सलाह हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें।

'ॐ अं अंगारकाय नमः' या 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।

लाल चंदन का तिलक लगाएं और गुड़-चना का भोग लगाएं।

गरीबों और जानवरों की मदद करें, खासकर बंदरों को गुड़-चना खिलाएं।

लाल या नारंगी रंग के कपड़े कम पहनें।

क्रोध पर नियंत्रण रखें और धैर्य बनाए रखें। मूलांक 9 वाले लोग स्वभाव से ही साहसी और परोपकारी होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है – मुश्किलों में भी हार न मानना। 35 वर्ष की आयु के बाद इनकी असली सफलता और स्थिरता शुरू होती है। शनि और मंगल दोनों की कृपा से इनकी जिंदगी में संघर्ष के बाद बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है।