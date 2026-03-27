अंक ज्योतिष: 27 तारीख को जन्मे लोग स्वभाव से होते हैं साहसी, मंगल ग्रह की कृपा से चमकता है इनका भाग्य
अंक ज्योतिष में मूलांक 9 वाले लोग साहसी, निर्भीक और महत्वाकांक्षी होते हैं। जानें 27 तारीख को जन्मे लोगों का स्वभाव, गुण-दोष, करियर, प्रेम-वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और मंगल ग्रह के विशेष उपाय।
अंक ज्योतिष में मूलांक 9 का स्वामी मंगल ग्रह है। 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग स्वभाव से साहसी, निर्भीक और ऊर्जावान होते हैं। मंगल की कृपा से इनका भाग्य तेजस्वी होता है। ये लोग जीवन में चुनौतियों का सामना करने में माहिर होते हैं और कभी हार नहीं मानते। आज का दिन इनके लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि मंगल की शक्ति इनके व्यक्तित्व को और निखारती है। आइए जानते हैं मूलांक 9 वाले लोगों के स्वभाव, गुण-दोष, स्वास्थ्य, करियर, आर्थिक स्थिति और प्रेम-वैवाहिक जीवन के बारे में।
मूलांक 9 का स्वभाव और व्यक्तित्व
मूलांक 9 वाले लोग साहसी, महत्वाकांक्षी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। मंगल ग्रह की वजह से इनमें उग्रता, साहस और जोश की कमी नहीं होती। ये लोग स्पष्टवादी, ईमानदार और निर्णय लेने में तेज होते हैं। नई चुनौतियों को स्वीकार करना इन्हें पसंद आता है। ये सामाजिक सुधारक भी हो सकते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हालांकि, कभी-कभी इनका स्वभाव गुस्सैल और जिद्दी भी हो जाता है।
मुख्य गुण और दोष
गुण: साहस, नेतृत्व क्षमता, मेहनती, ऊर्जावान, निडर, न्यायप्रिय, उदार और संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता। ये लोग लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयास करते हैं और दूसरों की मदद करने में भी आगे रहते हैं।
दोष: गुस्सा, जिद, अत्यधिक महत्वाकांक्षा, जल्दबाजी, विवादास्पद व्यवहार और कभी-कभी दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करना। इनकी उग्रता रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है।
स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति
मूलांक 9 वाले लोगों की शारीरिक बनावट आमतौर पर मजबूत और आकर्षक होती है। मंगल के प्रभाव से इनमें ऊर्जा भरपूर रहती है। लेकिन गुस्से और तनाव के कारण उच्च रक्तचाप, सिरदर्द, आंखों की समस्या, रक्त संबंधी रोग या चोट लगने की संभावना रहती है। इन्हें गर्म तासीर वाले भोजन से बचना चाहिए। नियमित व्यायाम, योग और ध्यान इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है।
करियर और आर्थिक स्थिति
मूलांक 9 वाले लोग करियर में सफलता के लिए संघर्ष करते हैं लेकिन अंत में अच्छी उपलब्धि हासिल करते हैं। मंगल की कृपा से इन्हें सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, खेल, सर्जरी, राजनीति, व्यवसाय या तकनीकी क्षेत्र में सफलता मिलती है। ये स्वतंत्र कार्य करना पसंद करते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है, लेकिन खर्च भी तेजी से होता है। अगर ये धैर्य और नियंत्रण रखें, तो धन संचय अच्छा कर सकते हैं।
प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम में मूलांक 9 वाले लोग भावुक और समर्पित होते हैं। ये अपने साथी के प्रति वफादार रहते हैं लेकिन गुस्से के कारण छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है। वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं। यदि जीवनसाथी समझदार और शांत स्वभाव का हो तो रिश्ता मजबूत रहता है। इनके लिए सबसे अच्छा मैच मूलांक 3, 6 और 9 वाले लोग होते हैं। विवाह के बाद परिवार में सुख-शांति बनाए रखने के लिए गुस्से पर नियंत्रण जरूरी है।
मूलांक 9 वाले लोग मंगल ग्रह की कृपा से जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर ये अपनी उग्रता को नियंत्रित करें और धैर्य रखें तो सफलता निश्चित है। अच्छे कर्म और नियमित उपाय इनके भाग्य को और चमका सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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