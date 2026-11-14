Numerology: शनि के प्रिय होते हैं इन 3 तारीखों में जन्मे लोग, मुश्किल हालात में भी नहीं मानते हार

अंक ज्योतिष के अनुसार 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे मूलांक 8 के जातक शनि देव के बेहद प्रिय होते हैं। जानिए उनकी वे 4 सुपरपावर, जो उन्हें हर मुश्किल से निकालकर बड़ी सफलता दिलाती हैं।

अंक ज्योतिष में हर मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह से माना जाता है। इसी क्रम में मूलांक 8 को शनि देव का अंक कहा गया है। मान्यता है कि इस मूलांक के लोगों को जीवन में सफलता आसानी से नहीं मिलती है। शुरुआती दौर में इन्हें कई तरह के संघर्षों और चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि, इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मुश्किल समय में भी ये अपना धैर्य नहीं खोते हैं। धीरे-धीरे अपनी मेहनत और मजबूत इरादों के दम पर ये अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 8 वालों की चार ऐसी खूबियां, जिन्हें इनकी सुपर पावर कहा जाता है।

8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। अंक ज्योतिष में इस अंक का स्वामी शनि देव को माना गया है। शनि को कर्म, अनुशासन, न्याय और मेहनत का कारक माना जाता है। इसी वजह से मूलांक 8 वाले लोगों के स्वभाव में गंभीरता, जिम्मेदारी और काम के प्रति लगन देखने को मिलती है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इनका जीवन अक्सर उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है। इन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरों के मुकाबले अधिक मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि, यही अनुभव इन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाते हैं।

पहली सुपर पावर: असीम धैर्य और संयम मूलांक 8 वालों की सबसे बड़ी ताकत इनका धैर्य माना जाता है। जब परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं होतीं, तब भी ये जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचते हैं। दूसरे लोग जहां निराश होकर प्रयास छोड़ सकते हैं, वहीं ये शांत रहकर अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। इन्हें पता होता है कि हर चीज का परिणाम तुरंत नहीं मिलता और बड़ी सफलता के लिए समय देना पड़ता है। यही वजह है कि ये कठिन दौर में भी खुद को संभालकर रखते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, शनि के प्रभाव के कारण इनमें अनुशासन और इंतजार करने की क्षमता मजबूत होती है। इनका यही संयम लंबे समय में इन्हें अच्छे नतीजे दिला सकता है।

दूसरी सुपर पावर: कभी हार ना मानने का जज्बा मूलांक 8 वालों की एक और खासियत है कि ये असफलता से घबराकर मैदान नहीं छोड़ते। जीवन में कई बार इन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां आगे का रास्ता आसान नजर नहीं आता। इसके बावजूद ये दोबारा कोशिश करने से पीछे नहीं हटते हैं। किसी काम में असफल होने पर ये अपनी गलतियों को समझने और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। इनके लिए हार किसी मंजिल का अंत नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का मौका होती है। यही वजह है कि मुश्किल समय में भी इनका आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगाता नहीं है। धीरे-धीरे लगातार प्रयास करने की आदत इन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है।

तीसरी सुपर पावर: गहरी सोच और दूरदर्शिता मूलांक 8 वाले किसी भी काम को करने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोचते हैं। ये केवल मौजूदा परिस्थितियों को देखकर फैसला नहीं लेते, बल्कि भविष्य की संभावनाओं पर भी ध्यान देते हैं। इनकी योजना बनाने की क्षमता अच्छी मानी जाती है। यही कारण है कि ये अपने काम में जल्दबाजी करने के बजाय हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति या परिस्थिति को परखने में भी इन्हें समय लगता है, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद ये उस पर टिके रहते हैं। अंक ज्योतिष में इन्हें गंभीर और व्यावहारिक सोच वाला माना जाता है। यही खूबी इन्हें करियर और निजी जीवन में कई मुश्किल फैसले लेने में मदद कर सकती है।

चौथी सुपर पावर: मेहनत और ईमानदारी से नहीं करते समझौता मूलांक 8 वालों को मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव का माना जाता है। ये जिस काम की जिम्मेदारी लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। इनके लिए सफलता का रास्ता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत और अनुशासन से होकर गुजरता है। ये अपने काम में लापरवाही पसंद नहीं करते और दूसरों से भी ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं। कई बार इनकी गंभीरता के कारण लोग इन्हें कम बोलने वाला या सख्त स्वभाव का समझ सकते हैं, लेकिन ये अपने कर्तव्यों को लेकर काफी सजग रहते हैं। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, शनि की कृपा पाने के लिए कर्म और ईमानदारी का विशेष महत्व है। मूलांक 8 वालों की यही प्रवृत्ति उन्हें धीरे-धीरे मजबूत पहचान दिलाती है।

8, 17 और 26 तारीख को जन्मे मूलांक 8 के जातक अपनी आंतरिक मजबूती और कर्मठता के दम पर जीवन की किसी भी चुनौती को पार करने की क्षमता रखते हैं। शनि देव का प्रभाव भले ही शुरुआत में इनकी कड़ी परीक्षा लेता है, लेकिन धैर्य, दूरदर्शिता और ईमानदारी के ये 4 गुण इन्हें अंततः स्थायी सफलता और समाज में सम्मान दिलाते हैं।