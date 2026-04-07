अंक ज्योतिष: स्वभाव से शांत और दिल जीतने में माहिर होते हैं 7 तारीख को जन्मे लोग, केतु की कृपा से चमकता है इनका भाग्य

अंक ज्योतिष में मूलांक 7 वाले लोग स्वभाव से शांत, विचारशील और दिल जीतने में माहिर होते हैं। केतु की कृपा से इनका भाग्य चमकता है। जानिए 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का स्वभाव, गुण-दोष, करियर, प्रेम-विवाह, स्वास्थ्य और उपाय। मूलांक 7 की गहरी और आध्यात्मिक ऊर्जा इनके जीवन को खास बनाती है।

अंक ज्योतिष में मूलांक 7 को रहस्यमय, आध्यात्मिक और गहन सोच वाला नंबर माना जाता है। 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। ये लोग स्वभाव से शांत, विचारशील और अंतर्मुखी होते हैं। इनके भीतर एक गहरी संवेदनशीलता और अंतर्दृष्टि होती है, जो उन्हें दूसरों से अलग पहचान देती है। इन पर केतु ग्रह की विशेष कृपा मानी जाती है, जो इन्हें आध्यात्मिक उन्नति, गहन ज्ञान और असामान्य सफलता का मार्ग दिखाता है। आइए विस्तार से जानते हैं मूलांक 7 वाले लोगों के स्वभाव, गुण-दोष, करियर, प्रेम-विवाह, स्वास्थ्य और उपायों के बारे में।

मूलांक 7 का स्वभाव और व्यक्तित्व मूलांक 7 वाले लोग स्वभाव से बहुत शांत, गंभीर और अंतर्मुखी होते हैं। ये भीड़-भाड़ और दिखावा पसंद नहीं करते। इनकी सोच गहरी होती है और ये जीवन की छोटी-छोटी बातों में भी छिपे अर्थ को समझने की क्षमता रखते हैं। ये अकेले रहना पसंद करते हैं और अक्सर दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान या रहस्यमयी विषयों में रुचि लेते हैं। इनकी अंतर्दृष्टि इतनी तीव्र होती है कि ये दूसरों के मन की बात आसानी से समझ जाते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये इतने ज्यादा विचारशील हो जाते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं।

केतु की कृपा और आध्यात्मिक झुकाव अंक ज्योतिष में मूलांक 7 पर केतु ग्रह का प्रभाव माना जाता है। केतु इन लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि, अंतर्दृष्टि और गहन ज्ञान प्रदान करता है। यही वजह है कि 7 वाले लोग बचपन से ही गूढ़ विषयों, रहस्यों, धर्म और दर्शन में रुचि रखते हैं। केतु की कृपा से इनका भाग्य अचानक चमक सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां गहराई और शोध की जरूरत होती है। कई बार ये लोग अचानक सफलता पा लेते हैं, जिसे लोग 'केतु का चमत्कार' कहते हैं।

करियर और आर्थिक स्थिति मूलांक 7 वाले लोग सामान्य नौकरियों की बजाय ऐसे क्षेत्रों में सफल होते हैं जहां गहन शोध, विश्लेषण और रचनात्मकता की जरूरत होती है। इनके लिए अच्छे क्षेत्र हैं - वैज्ञानिक अनुसंधान, लेखन, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, मनोविज्ञान, फोटोग्राफी, संगीत और आध्यात्मिक क्षेत्र। इस मूलांक के जातकों की आर्थिक स्थिति सामान्यतः स्थिर रहती है। ये लोग दिखावे पर खर्च नहीं करते, इसलिए बचत अच्छी होती है। केतु की कृपा से अचानक सफलता या विदेश से संबंधित अवसर भी मिल सकते हैं।

प्रेम और वैवाहिक जीवन प्रेम में ये लोग बहुत गहरे और वफादार होते हैं, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने में संकोची रहते हैं। इन्हें ऐसा साथी चाहिए, जो इनकी गहराई को समझ सके। विवाह के बाद ये अपने पार्टनर के प्रति समर्पित रहते हैं, लेकिन भावनात्मक दूरी कभी-कभी रिश्ते में ठंडक पैदा कर सकती है। अगर जीवनसाथी इनकी शांत प्रकृति को समझ ले, तो वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है।

स्वास्थ्य और सावधानियां मूलांक 7 वाले लोगों को मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा सोच-विचार और अकेलापन कभी-कभी डिप्रेशन या चिंता का कारण बन सकता है। इनकी नींद और पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इनके लिए नियमित ध्यान, योग और प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत फायदेमंद है। केतु का प्रभाव होने से इनकी आंखों और तंत्रिका तंत्र का भी ध्यान रखना चाहिए।

मूलांक 7 के लिए उपाय और सलाह केतु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए बुधवार को केतु बीज मंत्र 'ॐ कें केतवे नमः' का 108 बार जप करें। हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करें। नीला या बैंगनी रंग के कपड़े कम पहनें। ज्यादा अकेलापन न बढ़ाएं, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। हर रविवार को सूर्य को जल अर्घ्य दें और पीपल के पेड़ की पूजा करें।

मूलांक 7 वाले लोग केतु की कृपा से जीवन में गहराई और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। अगर ये अपनी संवेदनशीलता को ताकत बनाकर आगे बढ़ें तो सफलता और शांति दोनों इनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं।