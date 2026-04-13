अंक ज्योतिष: दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, राहु की कृपा से हर जगह पाते हैं सफलता

अंक ज्योतिष: किसी भी महीने में 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी राहु हैं, जो इन्हें रहस्यमय और बेहद खास बनाते हैं। इस मूलांक के जातकों के साथ दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है। आइए जानते हैं इस मूलांक के जातकों के बारे में विस्तार से...

अंक ज्योतिष में मूलांक 4 को बहुत खास और रहस्यमय माना जाता है। किसी भी महीने में 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 4 के जातक कहलाते हैं। इन लोगों पर राहु ग्रह की विशेष कृपा होती है। राहु की वजह से ये लोग सामान्य से अलग सोच रखते हैं, जो उन्हें दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक बनाती है। एक तरफ जहां ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से हर चुनौती का सामना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी उपस्थिति ही विरोधियों को परेशान कर देती है।

मूलांक 4 का स्वभाव और व्यक्तित्व मूलांक 4 वाले लोग शांत, गंभीर और गहरी सोच वाले होते हैं। बाहर से वे साधारण दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेहद मजबूत और दूरदर्शी होते हैं। राहु की कृपा से उन्हें जीवन में अचानक बदलाव और अप्रत्याशित सफलता मिलती है। ये लोग नियमित दिनचर्या पसंद करते हैं और एक बार लक्ष्य तय कर लेने के बाद उसे हासिल करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। उनकी सोच अनोखी होती है, जो उन्हें सामान्य लोगों से अलग करती है।

दुश्मनों के लिए क्यों खतरनाक हैं मूलांक 4 के लोग? राहु की वजह से इन लोगों में चतुराई और रणनीतिक सोच बहुत तेज होती है। वे अपने दुश्मनों को कभी सीधे टकराव में नहीं आते, बल्कि चुपचाप प्लान बनाकर उन्हें कमजोर कर देते हैं। दुश्मन अक्सर समझ ही नहीं पाते कि इनके खिलाफ क्या हो रहा है। मूलांक 4 वाले लोग शत्रुओं की कमजोरियों को अच्छी तरह पहचान लेते हैं और उसी के अनुसार अपनी चाल चलते हैं। इसलिए ये दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक साबित होते हैं।

राहु की कृपा से सफलता राहु इन लोगों को अप्रत्याशित सफलता और अचानक अवसर देता है। जहां दूसरे लोग संघर्ष करते रहते हैं, मूलांक 4 के लोग राहु की कृपा से ऐसे मौके पा लेते हैं, जो उनकी जिंदगी बदल देते हैं। ये लोग नई तकनीक, रिसर्च, राजनीति, कानून या गुप्त कार्यों से जुड़े क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। राहु की वजह से इनकी अंतर्दृष्टि बहुत तेज होती है, जिससे वे दूसरों से पहले सही निर्णय ले पाते हैं।

करियर और आर्थिक स्थिति मूलांक 4 वाले लोग करियर में धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ते हैं। इन्हें पारंपरिक नौकरियों की बजाय रिसर्च, जांच, प्रबंधन या गुप्त सेवाओं से जुड़े क्षेत्र ज्यादा सूट करते हैं। राहु की कृपा से इनकी आर्थिक स्थिति समय के साथ मजबूत होती है। हालांकि, शुरुआत में संघर्ष रहता है, लेकिन 35 वर्ष की उम्र के बाद इनकी मेहनत रंग लाती है। ये लोग लंबे समय तक चलने वाली योजनाओं में सफल होते हैं।

स्वास्थ्य, रिश्ते और उपाय स्वास्थ्य के मामले में इन लोगों को जोड़ों के दर्द, तनाव और नींद की समस्या हो सकती है। इसलिए योग और ध्यान इनके लिए बहुत फायदेमंद है। रिश्तों में ये वफादार लेकिन भावनाओं को कम व्यक्त करने वाले होते हैं।

उपाय: राहु की कृपा बनाए रखने के लिए शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल या लोहे का दान करें। 'ॐ रां राहवे नमः' मंत्र का जप करें। नीले या काले रंग के कपड़े पहनना भी शुभ रहता है।

मूलांक 4 वाले लोग राहु की कृपा से जीवन में अनोखी राह बनाते हैं। अगर आप इन तारीखों में से किसी एक पर जन्मे हैं, तो अपनी चतुराई और धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। सही दिशा में प्रयास करने पर राहु आपको हर क्षेत्र में सफलता जरूर दिलाएगा।