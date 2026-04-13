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अंक ज्योतिष: दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, राहु की कृपा से हर जगह पाते हैं सफलता

Apr 13, 2026 03:35 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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अंक ज्योतिष: किसी भी महीने में 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी राहु हैं, जो इन्हें रहस्यमय और बेहद खास बनाते हैं। इस मूलांक के जातकों के साथ दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है। आइए जानते हैं इस मूलांक के जातकों के बारे में विस्तार से...

अंक ज्योतिष: दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, राहु की कृपा से हर जगह पाते हैं सफलता

अंक ज्योतिष में मूलांक 4 को बहुत खास और रहस्यमय माना जाता है। किसी भी महीने में 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 4 के जातक कहलाते हैं। इन लोगों पर राहु ग्रह की विशेष कृपा होती है। राहु की वजह से ये लोग सामान्य से अलग सोच रखते हैं, जो उन्हें दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक बनाती है। एक तरफ जहां ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से हर चुनौती का सामना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी उपस्थिति ही विरोधियों को परेशान कर देती है।

मूलांक 4 का स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 4 वाले लोग शांत, गंभीर और गहरी सोच वाले होते हैं। बाहर से वे साधारण दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेहद मजबूत और दूरदर्शी होते हैं। राहु की कृपा से उन्हें जीवन में अचानक बदलाव और अप्रत्याशित सफलता मिलती है। ये लोग नियमित दिनचर्या पसंद करते हैं और एक बार लक्ष्य तय कर लेने के बाद उसे हासिल करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। उनकी सोच अनोखी होती है, जो उन्हें सामान्य लोगों से अलग करती है।

दुश्मनों के लिए क्यों खतरनाक हैं मूलांक 4 के लोग?

राहु की वजह से इन लोगों में चतुराई और रणनीतिक सोच बहुत तेज होती है। वे अपने दुश्मनों को कभी सीधे टकराव में नहीं आते, बल्कि चुपचाप प्लान बनाकर उन्हें कमजोर कर देते हैं। दुश्मन अक्सर समझ ही नहीं पाते कि इनके खिलाफ क्या हो रहा है। मूलांक 4 वाले लोग शत्रुओं की कमजोरियों को अच्छी तरह पहचान लेते हैं और उसी के अनुसार अपनी चाल चलते हैं। इसलिए ये दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक साबित होते हैं।

राहु की कृपा से सफलता

राहु इन लोगों को अप्रत्याशित सफलता और अचानक अवसर देता है। जहां दूसरे लोग संघर्ष करते रहते हैं, मूलांक 4 के लोग राहु की कृपा से ऐसे मौके पा लेते हैं, जो उनकी जिंदगी बदल देते हैं। ये लोग नई तकनीक, रिसर्च, राजनीति, कानून या गुप्त कार्यों से जुड़े क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। राहु की वजह से इनकी अंतर्दृष्टि बहुत तेज होती है, जिससे वे दूसरों से पहले सही निर्णय ले पाते हैं।

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करियर और आर्थिक स्थिति

मूलांक 4 वाले लोग करियर में धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ते हैं। इन्हें पारंपरिक नौकरियों की बजाय रिसर्च, जांच, प्रबंधन या गुप्त सेवाओं से जुड़े क्षेत्र ज्यादा सूट करते हैं। राहु की कृपा से इनकी आर्थिक स्थिति समय के साथ मजबूत होती है। हालांकि, शुरुआत में संघर्ष रहता है, लेकिन 35 वर्ष की उम्र के बाद इनकी मेहनत रंग लाती है। ये लोग लंबे समय तक चलने वाली योजनाओं में सफल होते हैं।

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स्वास्थ्य, रिश्ते और उपाय

स्वास्थ्य के मामले में इन लोगों को जोड़ों के दर्द, तनाव और नींद की समस्या हो सकती है। इसलिए योग और ध्यान इनके लिए बहुत फायदेमंद है। रिश्तों में ये वफादार लेकिन भावनाओं को कम व्यक्त करने वाले होते हैं।

उपाय: राहु की कृपा बनाए रखने के लिए शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल या लोहे का दान करें। 'ॐ रां राहवे नमः' मंत्र का जप करें। नीले या काले रंग के कपड़े पहनना भी शुभ रहता है।

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मूलांक 4 वाले लोग राहु की कृपा से जीवन में अनोखी राह बनाते हैं। अगर आप इन तारीखों में से किसी एक पर जन्मे हैं, तो अपनी चतुराई और धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। सही दिशा में प्रयास करने पर राहु आपको हर क्षेत्र में सफलता जरूर दिलाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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