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अंक ज्योतिष: पढ़ाई-लिखाई में काफी अच्छे होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, गुरु की कृपा से करियर में पाते हैं सफलता

Apr 14, 2026 07:49 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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अंक ज्योतिष में मूलांक 3 वाले लोग पढ़ाई-लिखाई में काफी अच्छे होते हैं। गुरु ग्रह की कृपा से इनकी बुद्धि तेज होती है और करियर में उल्लेखनीय सफलता मिलती है। जानिए मूलांक 3 के जातकों के स्वभाव, पढ़ाई में विशेषता और करियर में सफलता के राज।

अंक ज्योतिष: पढ़ाई-लिखाई में काफी अच्छे होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, गुरु की कृपा से करियर में पाते हैं सफलता

अंक ज्योतिष में मूलांक 3 को बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और संचार कौशल का प्रतीक माना जाता है। किसी भी महीने में 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 3 के जातक कहलाते हैं। इन पर गुरु ग्रह की विशेष कृपा होती है। गुरु की वजह से ये लोग पढ़ाई-लिखाई में तेज होते हैं और करियर में भी अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। उनकी सोच सकारात्मक और दूरदर्शी होती है, जो उन्हें जीवन में कई मुश्किलों से पार लगाने में मदद करती है।

मूलांक 3 का स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 3 वाले लोग स्वभाव से मिलनसार, उत्साही और रचनात्मक होते हैं। इनमें बातचीत का गुण जन्मजात होता है। वे किसी भी विषय को आसानी से समझ लेते हैं और दूसरों को भी अच्छे से समझा सकते हैं। गुरु की कृपा से इनकी बुद्धि तीव्र होती है। ये लोग हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। उनकी सकारात्मक सोच उन्हें हर क्षेत्र में अलग पहचान दिलाती है।

पढ़ाई-लिखाई में विशेष योग्यता

मूलांक 3 के लोग पढ़ाई में काफी अच्छे होते हैं। इनकी याददाश्त मजबूत होती है और वे जटिल विषयों को भी आसानी से समझ लेते हैं। स्कूल या कॉलेज में ये अक्सर अच्छे नंबर लाते हैं। खासकर भाषा, साहित्य, कला, संचार और प्रबंधन जैसे विषयों में इनकी रुचि ज्यादा होती है। गुरु की कृपा इन्हें ज्ञान प्राप्ति में मदद करती है, जिससे पढ़ाई का सफर सुगम हो जाता है।

गुरु की कृपा से करियर में सफलता

गुरु ग्रह इन लोगों को करियर में विशेष लाभ देता है। मूलांक 3 वाले लोग शिक्षण, लेखन, मीडिया, काउंसलिंग, कानून, मार्केटिंग और प्रबंधन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। गुरु की कृपा से उन्हें उच्च पद, सम्मान और आर्थिक सफलता मिलती है। ये लोग टीम में अच्छा काम करते हैं और नेतृत्व क्षमता भी रखते हैं। उनकी रचनात्मकता उन्हें नौकरी या बिजनेस में अलग मुकाम दिलाती है।

रिश्तों में संतुलन

मूलांक 3 के लोग रिश्तों में ये प्रेमपूर्ण और समझदार होते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा तालमेल रखते हैं। उनकी सकारात्मकता रिश्तों को मजबूत बनाती है। ये दूसरों को प्रेरित करने में माहिर होते हैं। लेकिन कभी-कभी इनमें अस्थिरता और बेचैनी भी देखी जाती है।

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मूलांक 3 का स्वास्थ्य

मूलांक 3 के लोग सामान्य तौर पर स्वस्थ रहते हैं, लेकिन तनाव और अधिक सोच-विचार से कभी-कभी मानसिक थकान महसूस कर सकते हैं। इसलिए योग, ध्यान और नियमित व्यायाम इनके लिए फायदेमंद है।

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मूलांक 3 वालों के लिए उपाय और सलाह

गुरु की कृपा बनाए रखने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और केले का दान करें। 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का जप करें। मूलांक 3 वाले लोगों को सलाह है कि वे अपनी रचनात्मकता को सही दिशा में लगाएं और अनुशासन बनाए रखें। सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ वे जीवन में बहुत ऊंचाई हासिल कर सकते हैं।

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मूलांक 3 के लोग गुरु की कृपा से पढ़ाई और करियर दोनों क्षेत्रों में चमकते हैं। उनकी सकारात्मकता और रचनात्मकता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। अगर आप इन तारीखों में से किसी एक पर जन्मे हैं, तो अपनी बुद्धि और मेहनत को सही दिशा दें। गुरु की कृपा से आप हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

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