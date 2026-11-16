स्वभाव में जमीन-आसमान का अंतर, लेकिन इन 2 मूलांक वालों की रिश्ते में बनती है जबरदस्त केमिस्ट्री

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 और मूलांक 7 के स्वभाव में जमीन-आसमान का अंतर होता है, फिर भी इनकी जोड़ी बेमिसाल मानी जाती है। जानिए क्यों बनती है इनकी जबरदस्त केमिस्ट्री और रिश्तों की खास बातें।

अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना अलग स्वभाव और विशेषता बताई गई है। कुछ मूलांक वाले लोग व्यावहारिक सोच रखते हैं, तो कुछ भावनाओं और अंतर्मन की आवाज को अधिक महत्व देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्वभाव में इतना अंतर होने के बावजूद कुछ मूलांक वालों के बीच गहरा तालमेल बन जाता है। ऐसी ही एक जोड़ी मूलांक 4 और मूलांक 7 की मानी जाती है। मूलांक 4 का संबंध राहु से है, जबकि मूलांक 7 के स्वामी केतु माने जाते हैं। ज्योतिषीय मान्यता में राहु-केतु को एक ही असुर स्वरभानु के दो हिस्सों के रूप में देखा जाता है। शायद यही वजह है कि अंक ज्योतिष में इन दोनों मूलांक वालों के बीच एक खास आकर्षण और जुड़ाव की बात कही जाती है। आइए जानते हैं इनकी जोड़ी की पांच खूबियां।

प्रैक्टिकल सोच और भावुक दिल का खूबसूरत मेल मूलांक 4 वाले लोग आमतौर पर व्यावहारिक, तार्किक और स्पष्ट सोच रखने वाले माने जाते हैं। वे किसी भी परिस्थिति को भावनाओं के बजाय समझदारी से सुलझाने की कोशिश करते हैं। वहीं मूलांक 7 वाले लोग संवेदनशील, गंभीर और आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित होते हैं। वे रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और मानसिक शांति को अधिक महत्व देते हैं। जब ये दोनों साथ आते हैं, तो एक-दूसरे की कमियों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। मूलांक 4 रिश्ते को स्थिरता और सुरक्षा दे सकता है, जबकि मूलांक 7 उसमें अपनापन और भावनात्मक गहराई जोड़ता है।

राहु और केतु के स्वामी माने जाने वाले मूलांक 4 और 7 के बीच ज्योतिषीय मान्यताओं में खास आकर्षण और गहरा जुड़ाव बताया गया है। स्वभाव में जमीन-आसमान का अंतर होने के बावजूद ये एक-दूसरे की खूबियों को समझकर रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। जानें प्रेम, शादी और दोस्ती के मामले में इन दोनों मूलांक वालों की जोड़ी कितनी खास होती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी लव लाइफ और वैवाहिक जीवन से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मुश्किल समय में बनते हैं एक-दूसरे की ताकत रिश्ते की असली पहचान अच्छे समय के साथ मुश्किल परिस्थितियों में भी होती है। इस मामले में मूलांक 4 और 7 की जोड़ी को खास माना जाता है। मूलांक 4 वाले कभी-कभी जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं और छोटी बातों पर परेशान हो सकते हैं। ऐसे समय में मूलांक 7 का शांत और समझदार स्वभाव उन्हें संभालने में मदद करता है। दूसरी तरफ मूलांक 7 वाले कई बार अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं या भावनात्मक उलझनों में घिर जाते हैं। तब मूलांक 4 की व्यावहारिक सोच उन्हें परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत देती है। इस तरह दोनों एक-दूसरे का सहारा बन सकते हैं।

बिना कहे समझ लेते हैं एक-दूसरे की भावनाएं मूलांक 4 और 7 के रिश्ते की एक खूबी आपसी समझ को माना जाता है। दोनों का स्वभाव अलग होने के बावजूद वे एक-दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मूलांक 7 वाले अक्सर अपनी बातें खुलकर कहने के बजाय मन में रखना पसंद करते हैं। वहीं मूलांक 4 वाले सामने वाले के व्यवहार और छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। इससे कई बार वे बिना कुछ कहे ही समझ जाते हैं कि उनका साथी किस बात से परेशान है। यही आपसी समझ दोस्ती और प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है।

दोस्ती से लेकर शादी तक निभा सकते हैं मजबूत रिश्ता अंक ज्योतिष में मूलांक 4 और 7 की जोड़ी को दोस्ती और वैवाहिक जीवन, दोनों के लिए अच्छा मेल माना जाता है। मूलांक 4 वाले जीवन में योजनाओं और जिम्मेदारियों को महत्व देते हैं, जबकि मूलांक 7 वाले रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने की कोशिश करते हैं। दोनों की यह अलग-अलग खूबियां साथ मिलकर रिश्ते को संतुलित बना सकती हैं। दोस्ती में ये एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और जीवनसाथी बनने पर जिम्मेदारियों को बांट सकते हैं। हालांकि, मजबूत रिश्ता बनाने के लिए केवल आकर्षण नहीं, बल्कि भरोसा और संवाद भी जरूरी होता है।

रिश्ते को मजबूत रखने के लिए इन बातों का रखें ध्यान मूलांक 4 और 7 की जोड़ी में तालमेल अच्छा हो सकता है, लेकिन दोनों को एक-दूसरे की आदतों का सम्मान करना जरूरी है। मूलांक 4 वालों को मूलांक 7 की संवेदनशीलता और अकेले समय बिताने की इच्छा को समझना चाहिए। बार-बार सवाल पूछना या उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करना रिश्ते में दूरी ला सकता है। वहीं मूलांक 7 वालों को मूलांक 4 की व्यावहारिक सोच को बेरुखी नहीं समझना चाहिए। छोटी-छोटी बातों पर शक करने और हर मामले में कमी निकालने से बचना होगा। दोनों खुलकर बातचीत करें और एक-दूसरे को पर्याप्त समय दें, तो उनका रिश्ता और गहरा हो सकता है।

मूलांक 4 और मूलांक 7 की जोड़ी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि विपरीत स्वभाव के लोग भी मिलकर एक अच्छा परिवार बसा सकते हैं। राहु की व्यावहारिकता और केतु की आध्यात्मिकता का यह संगम इनके जीवन को हर दृष्टिकोण से समृद्ध बनाता है।