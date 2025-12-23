Hindustan Hindi News
अंक ज्योतिष: जन्म की तारीख के अनुसार चुनें अपने कार का लकी रंग, भरपूर सुरक्षा के साथ चमक उठेगी किस्मत

Dec 23, 2025 12:59 pm IST
अंक ज्योतिष में जन्म तारीख का अंक व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और ग्रह प्रभाव को बताता है। कार एक महत्वपूर्ण वाहन है, जो यात्रा, सुरक्षा और सफलता से जुड़ा है। ज्योतिष के अनुसार,कार का रंग मूलांक से मैच करना चाहिए, ताकि यात्रा सुरक्षित रहे, दुर्घटना का खतरा कम हो और भाग्य का साथ मिले। गलत रंग की कार नकारात्मक ऊर्जा लाती है, जबकि लकी रंग सकारात्मकता और सुरक्षा प्रदान करता है। मूलांक 1 से 9 तक के लिए कार के शुभ रंग इस प्रकार हैं। इन रंगों से किस्मत चमकती है और जीवन में सफलता बढ़ती है। आइए जानते हैं इनके बारे में।

मूलांक 1 - लाल या नारंगी रंग

1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 सूर्य ग्रह से प्रभावित है। इन लोगों के लिए लाल या नारंगी रंग की कार सबसे शुभ है। लाल रंग नेतृत्व, साहस और ऊर्जा बढ़ाता है। इससे यात्रा में सुरक्षा मिलती है और सफलता के अवसर बढ़ते हैं। सफेद या सुनहरा रंग भी अच्छा है। काला या नीला रंग से बचें, इससे रुकावटें आ सकती हैं। लाल कार से आत्मविश्वास बढ़ता है और भाग्य चमकता है।

2, 11, 20, 29 तारीख - सफेद या हल्का हरा

मूलांक 2 चंद्र ग्रह से जुड़ा है। सफेद या हल्का हरा रंग की कार इनके लिए लकी है। सफेद शांति और स्थिरता देता है, जबकि हरा भावनात्मक संतुलन लाता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और यात्रा सुखद रहती है। काला या लाल रंग अशुभ है। सफेद कार से रिश्तों में मधुरता आती है और किस्मत का साथ मिलता है।

मूलांक 3 - पीला या सुनहरा

3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 गुरु ग्रह से प्रभावित है। पीला या सुनहरा रंग की कार सबसे शुभ है। पीला बुद्धि और ज्ञान बढ़ाता है, यात्रा में सुरक्षा देता है। इससे करियर में तरक्की और धन लाभ होता है। नीला या हरा भी ठीक है। काला रंग से बचें। पीली कार से रचनात्मकता बढ़ती है और भाग्य चमकता है।

4, 13, 22, 31 तारीख - ग्रे या नीला

मूलांक 4 राहु से जुड़ा है। ग्रे या गहरा नीला रंग की कार लकी है। ग्रे स्थिरता और सुरक्षा देता है। इससे अप्रत्याशित बाधाएं कम होती हैं। काला या लाल रंग अशुभ है। ग्रे कार से जीवन में संतुलन आता है और सफलता मिलती है।

5, 14, 23 तारीख - हरा या टर्क्वाइज

मूलांक 5 बुध ग्रह से प्रभावित है। हरा या टर्क्वाइज रंग की कार सबसे अच्छी है। हरा बदलाव और रोमांच लाता है, यात्रा सुखद बनाता है। इससे व्यापार और कम्युनिकेशन में लाभ होता है। लाल या काला टालें। हरी कार से किस्मत चमकती है।

मूलांक 6 - सफेद या गुलाबी

6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 शुक्र से जुड़ा है। सफेद या गुलाबी रंग की कार शुभ है। सफेद वैभव और गुलाबी प्रेम बढ़ाता है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और यात्रा सुरक्षित रहती है। काला या ग्रे अशुभ। सफेद कार से समृद्धि आती है।

7, 16 या 25 तारीख - हल्का नीला या सिल्वर

मूलांक 7 केतु से प्रभावित है। हल्का नीला या सिल्वर रंग की कार लकी है। नीला आध्यात्मिक शांति देता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है। लाल या काला टालें। सिल्वर कार से गहराई और सफलता मिलती है।

मूलांक 8 - काला या गहरा नीला

8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 शनि से जुड़ा है। काला या गहरा नीला रंग की कार शुभ है। काला स्थिरता और शक्ति देता है। इससे करियर में बड़ा लाभ होता है। लाल या पीला अशुभ। काली कार से मेहनत का फल मिलता है।

9, 18 या 27 तारीख - लाल या गोल्डन

मूलांक 9 मंगल से प्रभावित है। लाल या गोल्डन रंग की कार सबसे अच्छी है। लाल साहस और गोल्डन सम्मान बढ़ाता है। इससे यात्रा सुरक्षित और सफलता मिलती है। सफेद या हरा रंग से बचें। लाल कार से पराक्रम बढ़ता है।

मूलांक के अनुसार, कार का रंग चुनें तो यात्रा सुरक्षित रहेगी और किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। हालांकि, कार लेने से पहले इसके रंग के बारे में ज्योतिषी से सही सलाह जरूर लें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

