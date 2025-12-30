Hindustan Hindi News
अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मी लड़कियां रानी-महारानी की तरह जीती हैं जिंदगी, धन-दौलत की नहीं होती कमी

अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मी लड़कियां रानी-महारानी की तरह जीती हैं जिंदगी, धन-दौलत की नहीं होती कमी

संक्षेप:

2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 2 होता है। ऐसी लड़कियां जन्म से ही आकर्षक, संवेदनशील और सौम्य स्वभाव की होती हैं। चंद्र की कृपा से इनका जीवन रानी-महारानी जैसा सुखमय रहता है।

Dec 30, 2025 11:20 am IST
अंक ज्योतिष में मूलांक 2 को सबसे शुभ और वैभव प्रदान करने वाला माना जाता है। यह अंक चंद्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो सौंदर्य, सुख, शांति और समृद्धि का कारक है। 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 2 होता है। ऐसी लड़कियां जन्म से ही आकर्षक, संवेदनशील और सौम्य स्वभाव की होती हैं। चंद्र की कृपा से इनका जीवन रानी-महारानी जैसा सुखमय रहता है। इनको धन-दौलत की कभी कमी नहीं होती और वैवाहिक जीवन में राजसी सुख मिलता है। ये लड़कियां जीवन में वैभव, सम्मान और सुख भोगती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इनकी विशेषताएं।

स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 2 वाली लड़कियां बहुत सुंदर, कोमल और आकर्षक होती हैं। इनमें चंद्रमा की शीतलता और सौंदर्य झलकता है। ये संवेदनशील, भावुक और परिवारप्रिय होती हैं। इनका स्वभाव शांत और मिलनसार होता है। लोग इनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते हैं। चंद्र की कृपा से इनको जीवन में राजसी सुख मिलता है। ये घर को स्वर्ग बनाती हैं और परिवार में सुख-शांति लाती हैं। इनकी मुस्कान और व्यवहार से हर कोई प्रभावित होता है। ये रानी जैसी गरिमा रखती हैं और जीवन में कभी अभाव नहीं महसूस करती हैं।

वैवाहिक जीवन

मूलांक 2 वाली लड़कियों का वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहता है। इनकी शादी उच्च और धनी परिवार में होती है। पति समझदार, सहयोगी और सफल होता है। चंद्र की कृपा से इनको वैभव, आभूषण, संपत्ति और सुख-सुविधाएं भरपूर मिलती हैं। ससुराल में इनका बहुत सम्मान होता है और ये रानी की तरह रहती हैं। संतान सुख अच्छा मिलता है और बच्चे गुणी होते हैं। धन-दौलत की कभी कमी नहीं होती क्योंकि चंद्र लक्ष्मी का मित्र है। ये जीवन में राजसी ठाठ-बाट भोगती हैं और परिवार को सुखी रखती हैं।

करियर और धन

मूलांक 2 वाली लड़कियां करियर में भी सफल होती हैं। ये कला, सौंदर्य, फैशन, होटल, शिक्षा या हेल्थ के क्षेत्र में नाम कमाती हैं। चंद्र की कृपा से इनको धन के कई स्रोत मिलते हैं। व्यापार या नौकरी में तरक्की होती है और धन संग्रह करने की क्षमता होती है। इनको कभी आर्थिक तंगी नहीं सताती है। निवेश से लाभ मिलता है और संपत्ति बढ़ती है। जीवन में वैभव और सुख-सुविधाएं हमेशा बनी रहती हैं। ये रानी जैसा जीवन जीती हैं जहां हर इच्छा पूरी होती है।

स्वास्थ्य और सावधानियां

स्वास्थ्य में इनको मानसिक शांति और सौंदर्य मिलता है, लेकिन चंद्र कमजोर होने पर मन अशांत या सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है। सोमवार को चंद्र देव की पूजा करें, दूध या चावल दान करें। चांदी की अंगूठी या मोती पहनें। सफेद कपड़े पहनें और 'ॐ सोम सोमाय नमः' जपें। इससे चंद्र मजबूत होता है और जीवन में सुख बढ़ता है।

मूलांक 2 वाली लड़कियों पर चंद्र ग्रह की कृपा होती है। इनका जीवन रानी-महारानी जैसा सुखमय और वैभवपूर्ण रहता है। धन-दौलत की कभी कमी नहीं होती और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
