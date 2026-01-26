अंक ज्योतिष: जन्म की तारीख से जानिए करियर के लिए जॉब अच्छा रहेगा या बिजनेस

संक्षेप: मूलांक 1 से 9 तक के आधार पर यह तय होता है कि व्यक्ति के लिए नौकरी बेहतर रहेगी या अपना व्यवसाय । मूलांक व्यक्ति के व्यक्तित्व, ऊर्जा और ग्रह प्रभाव से जुड़ा होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

अंक ज्योतिष में मूलांक (जन्म तारीख का योग) व्यक्ति के स्वभाव, क्षमता और करियर की दिशा बताता है। मूलांक 1 से 9 तक के आधार पर यह तय होता है कि व्यक्ति के लिए नौकरी (जॉब) बेहतर रहेगी या अपना व्यवसाय (बिजनेस)। मूलांक व्यक्ति के व्यक्तित्व, ऊर्जा और ग्रह प्रभाव से जुड़ा होता है। आइए हर मूलांक के आधार पर समझते हैं कि आपके लिए जॉब अच्छी रहेगी या बिजनेस।

मूलांक 1 - 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 1 वाले लोग सूर्य से प्रभावित होते हैं। ये स्वभाव से लीडर, आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी होते हैं। इनके लिए बिजनेस ज्यादा बेहतर रहता है। ये लोग अपना स्वतंत्र व्यवसाय चलाने में सफल होते हैं, क्योंकि इनमें निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व गुण प्रबल होता है। जॉब में ये जल्दी ऊब जाते हैं और बॉस के अधीन रहना पसंद नहीं करते। बिजनेस में ये जल्दी नाम और धन कमा लेते हैं।

मूलांक 2 - 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 2 वाले लोग चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। ये संवेदनशील, सहयोगी और टीम वर्क करने वाले होते हैं। इनके लिए जॉब ज्यादा बेहतर रहती है। ये लोग सरकारी नौकरी, बैंकिंग, शिक्षा, हेल्थकेयर या कंसल्टेंसी जैसी नौकरियों में बहुत सफल होते हैं। बिजनेस में ये अकेले संघर्ष नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें जोखिम लेने की क्षमता कम होती है। जॉब में ये स्थिरता और सुरक्षा पाते हैं।

मूलांक 3 - 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 3 वाले लोग गुरु से प्रभावित होते हैं। ये रचनात्मक, मिलनसार और आशावादी होते हैं। इनके लिए बिजनेस ज्यादा फायदेमंद रहता है, खासकर क्रिएटिव फील्ड में – जैसे मीडिया, मार्केटिंग, कला, फैशन, एंटरटेनमेंट या कंसल्टेंसी। ये लोग जॉब में जल्दी ऊब जाते हैं। बिजनेस में इनकी क्रिएटिविटी और सोशल स्किल्स से तेजी से सफलता मिलती है।

मूलांक 4 - 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 4 वाले लोग राहु से प्रभावित होते हैं। ये जिद्दी, मेहनती और धैर्यवान होते हैं। इनके लिए जॉब ज्यादा स्थिर और फायदेमंद रहती है। ये लोग सरकारी नौकरी, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, कानून या प्रबंधन में लंबे समय तक सफल रहते हैं। बिजनेस में शुरुआत में बहुत संघर्ष होता है, लेकिन जॉब में ये धीरे-धीरे ऊंचाई छूते हैं।

मूलांक 5 - 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 5 वाले लोग बुध से प्रभावित होते हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा वाले, तेज दिमाग और बदलाव पसंद करने वाले होते हैं। इनके लिए बिजनेस ज्यादा बेहतर रहता है। ये लोग ट्रेडिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, मीडिया या ट्रैवल से जुड़े व्यवसाय में सफल होते हैं। जॉब में ये जल्दी बोर हो जाते हैं। बिजनेस में इनकी बहुमुखी प्रतिभा चमकती है।

मूलांक 6 - 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 6 वाले लोग शुक्र से प्रभावित होते हैं। ये सौंदर्य, कला, प्रेम और विलासिता पसंद करते हैं। इनके लिए बिजनेस ज्यादा फायदेमंद रहता है, खासकर फैशन, होटल, सौंदर्य, आर्ट, ज्वेलरी या लग्जरी से जुड़े क्षेत्रों में। ये लोग जॉब में अच्छा करते हैं, लेकिन बिजनेस में इनकी क्रिएटिविटी और सोशल स्किल्स से तेजी से सफलता मिलती है।

मूलांक 7 - 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 7 वाले लोग केतु से प्रभावित होते हैं। ये अंतर्मुखी, रहस्यमयी और आध्यात्मिक होते हैं। इनके लिए जॉब ज्यादा बेहतर रहती है, खासकर रिसर्च, ज्योतिष, तकनीक, स्पिरिचुअल फील्ड या साइंस से जुड़ी नौकरियों में। बिजनेस में ये अकेले संघर्ष नहीं कर पाते। जॉब में इनका अंतर्ज्ञान और फोकस चमकता है।

मूलांक 8 - 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 8 वाले लोग शनि से प्रभावित होते हैं। ये मेहनती, धैर्यवान और जिम्मेदार होते हैं। इनके लिए जॉब ज्यादा स्थिर और फायदेमंद रहती है। ये लोग सरकारी नौकरी, कानून, प्रबंधन, रियल एस्टेट या बैंकिंग में लंबे समय तक सफल रहते हैं। बिजनेस में शुरुआत में बहुत संघर्ष होता है, लेकिन जॉब में ये धीरे-धीरे ऊंचाई छूते हैं।

मूलांक 9 - 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 9 वाले लोग मंगल से प्रभावित होते हैं। ये साहसी, जिद्दी और ऊर्जावान होते हैं। इनके लिए बिजनेस ज्यादा बेहतर रहता है। ये लोग सेना, खेल, राजनीति, इंजीनियरिंग या एक्शन से जुड़े व्यवसाय में सफल होते हैं। जॉब में ये जल्दी ऊब जाते हैं। बिजनेस में इनकी जिद और साहस से तेजी से सफलता मिलती है।

अंक ज्योतिष मार्गदर्शन है, लेकिन कर्म प्रधान है। मूलांक के आधार पर अपनी क्षमता समझें और उसी दिशा में मेहनत करें। जॉब या बिजनेस में सफलता मेहनत, लगन और सही दिशा से मिलती है। अपनी जन्म तारीख से मूलांक निकालें और उसी के अनुसार करियर चुनें।