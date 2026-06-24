आज का अंक राशिफल 24 जून: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
आज का अंक ज्योतिष 24 जून 2026: आज का दिन कुछ मूलांक वालों के जीवन में अच्छे बदलाव लेकर आया है, जबकि कुछ तारीखों में जन्मे लोगों को बहुत सतर्कता के साथ दिन पार करने की आवश्यकता है। जानें कैसा रहेगा आपके लिए 24 जून का दिन।
Numerology Horoscope Today: आज 24 जून 2026 का दिन अंक ज्योतिष में सकारात्मक बदलावों से भरा हो सकता है। आज का भाग्यांश 4 है। अंक 4 का संबंध राहु से माना जाता है। राहु को अनुशासन, मेहनत और आकस्मिक घटनाओं का कारक माना जाता है। आज कुछ मूलांक वालों को लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति मिल सकती है। नए प्रोजेक्ट या पद की जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए अच्छा समय रहने वाला है। हालांकि आज जल्दबाजी या हड़बड़ी में किसी तरह का फैसला लेने से बचें। आइए जानते हैं 24 जून 2026 का दिन मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा।
मूलांक 1
(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)
मूलांक 1 वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल होगी। करियर में नई पहचान बनाने में सफल हो सकते हैं। अटके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं। धन संबंधी परेशानी दूर होगी। जीवन में खुशियों का आगमन होगा।
मूलांक 2
(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका मन परेशान हो सकता है। अज्ञात भय सताएगा। प्रेम-संबंधों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफल होंगे। धैर्य और समझदारी से काम लेना आपके लिए दिन की कुंजी है। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं।
मूलांक 3
(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)
मूलांक 3 वालों के लिए दिन खुशियों से भरा साबित हो सकता है। किसी अपने से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। निवेश के लिए अनुकूल समय है। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। धन का आगमन होगा। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी।
मूलांक 4
(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपको नई चीजों को सीखने का मौका मिल सकता है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अपनों का सहयोग मिलेगा। धन का आवक बढ़ेगा, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए रुकें। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।
मूलांक 5
(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। परिवार में चली आ रही अनबन खत्म होगी। कार्यक्षेत्र में मनमुताबिक परिणाम मिलेंगे। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ रुपए-पैसों का लेनदेन नहीं करें।
मूलांक 6
(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज कोई खास आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगी और वाणी में मधुरता रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ हो सकती है। सीनियर आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट या काम की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिसका लाभ अप्रेजल में मिलेगा। धन का आगमन अच्छा रहेगा।
मूलांक 7
(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपको धन संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले सोच-विचार करना जरूरी है। अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो एक्सपर्ट से राय जरूर लें। धन के लेनदेन से बचें, वरना नुकसान हो सकता है।
मूलांक 8
(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज कार्यक्षेत्र में काम का दबाव महसूस हो सकता है। जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर नजर रखनी चाहिए। भाई-बहन को आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है और आप मना नहीं कर पाएंगे। व्यावसायिक तौर पर सितारे आपके पक्ष में हैं। मनचाहा परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
मूलांक 9
(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे अटके काम पूरे हो सकते हैं। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान