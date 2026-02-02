Aaj Ka Ank Jyotish: मूलांक 1 से 9 वालों के लिए 2 फरवरी का दिन कैसा रहने वाला है? पढ़िए अंक राशिफल

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष भी जन्म तिथि के आधार पर राशिफल बताता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, 2 फरवरी 2026 का दिन सभी मूलांकों के लिए एक अलग तरह की ऊर्जा लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं अंक राशिफल

मूलांक 1: सक्रिय और लीडरशिप का दिन 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 1 वाले जातक आज बहुत सक्रिय और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है। लीड करने का अच्छा मौका है। लोग आपकी बात को महत्व देंगे। जल्दबाजी या अधीरता से बचें। शब्दों में नरमी रखें। सेहत पर ध्यान दें, बाहर का खाना अवॉइड करें। आज कोई नया प्लान शुरू करने के लिए दिन उत्तम है।

मूलांक 2: भावनात्मक और संतुलित दिन मूलांक 2 यानी 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे जातक आज थोड़े इमोशनल रह सकते हैं। पुरानी यादें या रिश्तों से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके मन हल्का करें। काम में मन लगाने के लिए थोड़ा समय लें। फैसले लेते वक्त दिमाग की सुनें। नींद पूरी करें और खान-पान संतुलित रखें। शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी।

मूलांक 3: भाग्यशाली और क्रिएटिव दिन 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ और भाग्यशाली है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सीनियर्स या बॉस का सपोर्ट मिलेगा। कॉन्फिडेंस और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा। कोई नया आइडिया दिमाग में आए तो उसे नोट कर लें। रूटीन सेट करने का अच्छा दिन है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मूलांक 4: थोड़ा असंतुलन, धैर्य रखें मूलांक 4 यानी 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग आज थोड़ा असंतुलित महसूस कर सकते हैं। कोई प्लान अचानक बदल सकता है या भ्रम की स्थिति बन सकती है। जिद को छोड़कर गो विद द फ्लो की राह अपनाएं। आज कोई नया विचार दिमाग में आ सकता है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। तनाव से बचें। धैर्य रखें, शाम तक स्थिति सुधर जाएगी।

मूलांक 5: एक्टिव और लाभकारी दिन 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 5 वाले आज बहुत एक्टिव रहेंगे। मीटिंग, कॉल या बातचीत से लाभ मिलेगा। कोई पुराना अटका काम पूरा हो सकता है। खर्चों पर कंट्रोल रखें और बचत की कोशिश करें। रूटीन में एक्सरसाइज शामिल करें। डाइजेशन पर ध्यान दें। दिन काफी प्रोडक्टिव और फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 6: इमोशनल और क्रिएटिव दिन मूलांक 6 यानी 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग आज इमोशनल रह सकते हैं। लव लाइफ में मिठास बढ़ेगी। कोई आपकी तारीफ कर सकता है। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा। आर्ट, फैशन या डिजाइन से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। उम्मीदें बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं। सेहत सामान्य रहेगी।

मूलांक 7: अंतर्मुखी और विचारशील दिन 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 7 वाले आज खुद के साथ समय बिताना चाहेंगे। गहराई से सोचने और खुद को समझने का दिन है। शाम को थोड़ी मानसिक थकान हो सकती है। समय पर सोने की कोशिश करें। दिन शांत और विचारपूर्ण रहेगा। कोई गहरा निर्णय लेने के लिए दिन उत्तम है।

मूलांक 8: जिम्मेदारी बढ़ेगी, धैर्य रखें मूलांक 8 यानी 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों की आज जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ सकती है। काम में देरी या रुकावट महसूस हो सकती है। धैर्य ना खोएं। मेहनत रंग लाएगी। सुबह मेडिटेशन या प्राणायाम करें। दिन मेहनत और धैर्य का रहेगा। शाम तक स्थिति सुधर जाएगी।

मूलांक 9: ऊर्जा हाई, गुस्से पर कंट्रोल रखें 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे यानी मूलांक 9 वाले लोग आज बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। पुराना मुद्दा सुलझ सकता है। गुस्से पर कंट्रोल रखें। एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। चिड़चिड़ापन हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें। दिन तेज और फायदेमंद रहेगा।

आज का दिन सभी मूलांकों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अपने मूलांक के अनुसार दिन को बेहतर बनाएं। धैर्य, संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखें।