Numerology: इन मूलांक के लोगों के जीवन में अचानक होते हैं उतार-चढ़ाव, पर होते हैं मेहनती
Numerology: जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 होता है। अंक शास्त्र के अनुसार, मूलांक 4 का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। राहु को अचानक बदलाव, तेज दिमाग, नई सोच और तकनीकी समझ का कारक माना जाता है।
अंक ज्योतिष में हर एक मूलांक का खास महत्व होता है। हर एक मूलांक का अपना ग्रह स्वामी होता है। मूलांक जन्म तिथि पर आधारित होते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 होता है। अंक शास्त्र के अनुसार, मूलांक 4 का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। राहु को अचानक बदलाव, तेज दिमाग, नई सोच और तकनीकी समझ का कारक माना जाता है। यही कारण है कि मूलांक 4 वाले लोगों के जीवन में अक्सर उतार-चढ़ाव और अचानक बदलाव देखने को मिलते हैं। चलिए जानते हैं कि मूलांक 4 की क्या-क्या खूबियां होती है।
मूलांक 4 की खूबियां
- मूलांक 4 के लोगों की सबसे बड़ी पहचान उनकी अलग सोच और क्रिएटिव माइंडसेट होता है। ये उन रास्तों पर चलना पसंद करते हैं, जहां आम लोग जाने से हिचकिचाते हैं। पुरानी परंपराओं और तय नियमों को चुनौती देना इन्हें पसंद होता है, क्योंकि ये हर चीज को अपने नजरिए से देखने में विश्वास रखते हैं।
- ये लोग केवल सपने देखने वाले नहीं होते, बल्कि बेहद मेहनती और व्यवहारिक भी माने जाते हैं। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये पूरी लगन और मेहनत के साथ जुट जाते हैं।
- मूलांक 4 वाले साफ-साफ बात करना पसंद करते हैं। इनके मन में जो होता है, वही इनके शब्दों में नजर आता है। दिखावे और बनावटीपन से ये दूर रहते हैं।
- दोस्ती के मामले में भी ये बेहद सच्चे और भरोसेमंद होते हैं। इनके दोस्त भले ही कम हों, लेकिन जिनसे रिश्ता बनाते हैं, उनके साथ हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रहते हैं।
रहस्यमी स्वभाव के होते हैं ये लोग
इनका व्यक्तित्व थोड़ा रहस्यमयी भी होता है। ये कब कौन-सा फैसला ले लें या अचानक अपनी दिशा बदल दें, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं होता। इनके जीवन में अक्सर अचानक बदलाव आते रहते हैं और यही बात इन्हें सबसे अलग बनाती है।
मूलांक 4 के लोगों का करियर
राहु के प्रभाव और अपने अनुशासित स्वभाव की वजह से मूलांक 4 के लोग उन क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, जहां तकनीकी समझ, रिसर्च, नियमों का पालन और नई सोच की जरूरत होती है। ये लोग टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में तेजी से सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि इन्हें कोडिंग, गैजेट्स और आधुनिक तकनीकों की अच्छी समझ होती है। साथ ही, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना इन्हें सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा सेवाओं में भी उच्च पदों तक पहुंचाने में मदद करती है।
मूलांक 4 वाले किसी भी विषय की गहराई तक जाने में विश्वास रखते हैं, इसलिए रिसर्च, जांच-पड़ताल और गुप्तचर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भी ये शानदार काम करते हैं। बिजनेस की बात करें तो ये पारंपरिक रास्तों के बजाय नए और यूनिक आइडियाज पर काम करना पसंद करते हैं, जिसके कारण ये इनोवेटिव स्टार्टअप्स और आधुनिक व्यवसायों में भी सफलता प्राप्त करते हैं।
कमियां
मूलांक 4 के लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, जिससे बने-बनाए काम और अच्छे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कई बार ये अपनी बात पर अड़ जाते हैं। जीवन में लचीलापन लाना इनके लिए बहुत जरूरी है। अपने मुंहफट स्वभाव के कारण ये अनजाने में गुप्त शत्रु बना लेते हैं। विवादों से दूर रहें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
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रत्न विज्ञान