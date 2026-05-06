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न्यूमरोलॉजी: करियर की बुलंदियों तक पहुंचते हैं इस मूलांक के जातक, बस करें ये उपाय

May 06, 2026 02:36 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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Numerology: अंक ज्योतिष जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मविश्वास, नेतृत्व, शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है।

न्यूमरोलॉजी: करियर की बुलंदियों तक पहुंचते हैं इस मूलांक के जातक, बस करें ये उपाय

अंक ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति का एक मूलांक होता है, जो उसकी जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोच, करियर और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। जिन लोगों का मूलांक 1 होता है, उन्हें सूर्य के प्रभाव में माना जाता है। इस मूलांक के जातकों पर सूर्य की ऊर्जा का गहरा असर देखने को मिलता है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मविश्वास, नेतृत्व, शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि मूलांक 1 के लोग जीवन में आगे बढ़ने और ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। आइए जानते हैं इस मूलांक के लोगों की खास खूबियां…

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मजबूत नेतृत्व क्षमता

मूलांक 1 के लोग जन्मजात लीडर होते हैं। ये भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय उसे दिशा देना पसंद करते हैं। चाहे ऑफिस हो, बिजनेस या कोई भी कार्यस्थल ये लोग आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालते हैं। इनकी निर्णय लेने की क्षमता बेहद मजबूत होती है, जिससे ये कठिन परिस्थितियों में भी सही फैसले ले पाते हैं।

आत्मविश्वास है सबसे बड़ी ताकत

इन लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनका आत्मविश्वास होता है। ये किसी भी काम को पूरी निष्ठा और भरोसे के साथ शुरू करते हैं और उसे पूरा करके ही मानते हैं। असफलता का डर इन्हें रोक नहीं पाता, बल्कि ये हर चुनौती को अवसर में बदलना जानते हैं।

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करियर में तेजी से तरक्की

मूलांक 1 के लोग बेहद महत्वाकांक्षी होते हैं और बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इन्हें नेतृत्व वाली भूमिकाएं जैसे प्रशासन, सरकारी नौकरी, राजनीति, मैनेजमेंट या बिजनेस में खास सफलता मिलती है। लगातार आगे बढ़ने की इच्छा इन्हें करियर में तेजी से ऊंचाइयों तक पहुंचाती है।

धन और मान-सम्मान की प्राप्ति

सूर्य के प्रभाव से इन जातकों को जीवन में आर्थिक मजबूती और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों मिलती हैं। ये मेहनती होते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेकर लाभ कमाते हैं। कई बार इन्हें अचानक धन लाभ के अवसर भी मिलते हैं, जिससे इनकी स्थिति और मजबूत होती है।

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व्यक्तित्व

मूलांक 1 के लोगों का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली होता है। ये जहां भी जाते हैं, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। लोग इनकी बातों को महत्व देते हैं और इनसे प्रभावित होते हैं। ये चुनौतियों से घबराते नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। इनकी सकारात्मक सोच और दृढ़ता इन्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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