अंक ज्योतिष: इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं बेहद खर्चीले, इन चीजों के होते हैं शौकीन
Numerology: मूलांक 1 से 9 के तक होते हैं। मूलांक जन्मतिथि पर आधारित होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही विशेष मूलांक के बारे में बताएंगे जिनमें जन्में लोग बेहद खर्चीले होते हैं। साथ ही उन्हें कई चीजों का शौक होता है।
अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक की अपनी विशेषताएं होती हैं। मान्यता है कि मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। मूलांक 1 से 9 के तक होते हैं। मूलांक जन्मतिथि पर आधारित होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही विशेष मूलांक के बारे में बताएंगे जिनमें जन्में लोग बेहद खर्चीले होते हैं। साथ ही उन्हें कई चीजों का शौक होता है।
जन्म तारीख
हम बात कर रहे हैं मूलांक 6 की। अंक ज्योतिष के मुताबिक अगर आपका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 6 है। इसके स्वामी शुक्र देव हैं, जो सुख-सुविधा और ऐश्वर्य के कारक हैं। यही वजह है हि इस मूलांक के लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं रहती है। ये काफी भाग्यशाली माने जाते हैं। इन्हें लग्जरी चीजों का काफी शौक होता है। इन्हें महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते पहनना और आलीशान लाइफ में जीना काफी पसंद होता है।
स्वभाव
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 6 के लोग स्वभाव से बेहद आकर्षक होते हैं। इनकी मुस्कान और चमकती आंखें इनकी पहचान होती हैं। इनका स्वभाव मधुर, सौम्य और सहयोगात्मक होता है। यह किसी से झगड़ा पसंद नहीं करते और शांति बनाए रखना इनकी प्राथमिकता होती है। मूलांक 6 के लोग प्रेम-प्रसंगों में रुचि रखते हैं, लेकिन धोखा देने वाले नहीं होते है।
मूलांक 6 का करियर
मूलांक 6 वाले जिस काम को करते हैं, उसमें काफी सफल होते हैं। ये लोग लेखक, कलाकार, अभिनेता, संगीतकार, पत्रकार, प्रोफेसर, कंप्यूटर एक्सपर्ट आदि क्षेत्रों में विशेष पहचान बना सकते हैं। 33 वर्ष के बाद भाग्योदय होता है और 42 वर्ष तक आते-आते ये लोग मकान, संपत्ति और समाज में सम्मान प्राप्त कर लेते हैं।
खूबियां
लेकिनि कई बार इस मूलांक में जन्मे लोग बहुत छोटी उम्र में ही तरक्की कर लेते हैं। इनके भीतर पैसे कमाने की लालसा होती है। कुछ जिद्दी किस्म की आदतें ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती हैं। यह घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। इनके भीतर एक अलग ही चार्म होता है। इन्हें जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है।
अन्य मूलांक
मूलांक 6 के अलावा मूलांक 3 और मूलांक 5 के लोग काफी खर्चीले होते हैं। मूलांक 3 की बात करें, तो जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 को हुआ है, तो उनका मूलांक 3 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह बृहस्पति (गुरु) हैं। ये न केवल खुद पर, बल्कि दूसरों की मदद करने और उन्हें खुश रखने में भी काफी पैसा खर्च करते हैं। इन्हें लग्जरी लाइफ और ज्ञान बढ़ाने वाली चीजों पर निवेश करना पसंद होता है। इनके पास पैसा आता भी खूब है, लेकिन टिकता बहुत कम है।
मूलांक 5
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है। इसके स्वामी ग्रह बुध हैं। ये भी काफी खर्चीले स्वभाव के होते हैं। इन्हें नई-नई चीजों को आजमाने का शौक होता है। विशेषज्ञों की सलाह रहती है कि यदि ये लोग थोड़ा संतुलन बनाकर चलें, तो अपनी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत कर सकते हैं। हालांकि इनके लिए 'दिखावा' भी कभी-कभी खर्च का एक बड़ा कारण बन जाता है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान