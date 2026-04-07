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न्यूमेरेलॉजी: इन 3 मूलांक के लोगों को करियर में मिलती है खूब ग्रोथ, बस इस गलती से बचें

Apr 07, 2026 11:33 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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न्यूमेरेलॉजी के अनुसार कुछ मूलांक के लोग ऐसे होते हैं जो करियर में अच्छी ग्रोथ देख पाते हैं। इनके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि इन लोगों को किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि चीजें स्मूदली चलें।

न्यूमेरेलॉजी: इन 3 मूलांक के लोगों को करियर में मिलती है खूब ग्रोथ, बस इस गलती से बचें

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से हर किसी की बर्थडेट का गहरा महत्व होता है। हमारी बर्थडेट सिर्फ एक नंबर नहीं होता है बल्कि इसकी मदद से भविष्य के बारे में भी समझा जा सकता है। जब बर्थडेट का योग किया जाता है तो वही हमारा मूलांक होता है। मूलांक के आधार पर जिंदगी से जुड़ी कई चीजों का पता चल जाता है। कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ गुणों या फिर संकेतों से समझा जा सकता है। आज बात करेंगे कुछ ऐसे मूलांकों का जो अपने करियर में अच्छी ग्रोथ देखते हैं। हालांकि कुछ गलतियों के चलते ये अपना ही काम खराब कर लेते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही मूलांकों के बारे में।

इन 3 मूलांकों को करियर में मिलती है अच्छी ग्रोथ

मूलांक 1 (Numerology Number 1)

जब बात करियर में ग्रोथ की हो तो लिस्ट में मूलांक 1 वालों का नाम सबसे ऊपर होता है। इस मूलांक के अंदर वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है। इन लोगों का स्वामी ग्रह सूर्य होता है और इस वजह से ये अपने करियर में बहुत अच्छा करते हैं। सूर्य की एनर्जी के चलते ये लोग काफी कॉन्फिडेंट होते हैं। साथ ही ये लोग मेहनत से भी कतराते नहीं हैं। नई जिम्मेदारी लेना इन लोगों को काफी पसंद होता है। मूलांक 1 वाले लोग अपने काम के प्रति काफी गंभीर होते हैं और इसी वजह से इन्हें करियर में अच्छी ग्रोथ मिलती है।

मूलांक 1 वाले ना करें ये गलती

मूलांक 1 वाले लोग काफी जिद्दी होते हैं और कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि ये लोग सामने वाली की सलाह या राय नहीं मानते हैं। ऐसे में दिक्कत आती है। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार अगर मूलांक 1 वाले लोग टीम वर्क करें तो इन्हें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।

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मूलांक 5 (Numerology Number 5)

लिस्ट में दूसरा नंबर मूलांक 5 वालों का है। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी बुध होता है। बुध की एनर्जी की वजह से इन लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। इन्हें नई चीजें सीखने में काफी मजा आता है। हर बदलाव को ये लोग पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। अपने करियर में ये अच्छा करते हैं। मूलांक 5 वाले लोग बिजनेस और मार्केटिंग से जुड़े फील्ड में सबसे अच्छा करते हैं।

मूलांक 5 वाले ना करें ये गलती

मूलांक 5 वालों की सबसे बड़ी कमी है कि ये ज्यादा समय तक एक ही काम पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इस वजह से कई बार इन्हें खुद ही नुकसान हो जाता है। अगर ये लोग धैर्य से काम करें तो इन्हें सफलता जल्दी मिल सकती है।

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मूलांक 8 (Numerlogy Number 8)

लिस्ट में मूलांक 8 वाले लोग भी हैं। इस मूलांक की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को होता है। ये लोग काफी मेहनती होते हैं और डिस्प्लिन की वजह से ये अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेते हैं। देर से ही सही लेकिन जब इन्हें चीजें मिलती है तो देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। इनका ग्रह स्वामी शनि होता है।

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मूलांक 8 वाले ना करें ये गलती

मूलांक 8 के लोग कई बार जरूरत से ज्यादा काम का प्रेशर ले लेते हैं। इससे इन लोगों का तनाव बढ़ सकता है। इन्हें समय-समय पर आराम भी करना चाहिए और अपने काम को बैलेंस रखना चाहिए। इससे काम भी सही होता है और चीजें भी सही तरीके से आगे बढ़ती हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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