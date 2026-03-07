अंक ज्योतिष: 7 तारीख को जन्मे लोग होते हैं किस्मत के धनी, केतु की कृपा से पाते हैं कामयाबी
अंक ज्योतिष में मूलांक 7 रहस्यमय और आध्यात्मिक अंक माना जाता है। 7 तारीख के साथ ही 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 ही होता है। इस अंक का स्वामी केतु ग्रह है, जो छाया ग्रह होने से गहन अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिकता और अलगाव का प्रतीक है। मूलांक 7 वाले लोग किस्मत के धनी माने जाते हैं, क्योंकि केतु की कृपा से उन्हें अचानक सफलता, गहन ज्ञान और जीवन की गहराई समझने की क्षमता मिलती है। ये लोग दुनिया से अलग-थलग रहकर भी आंतरिक शक्ति से कामयाबी पाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं मूलांक 7 के विभिन्न पहलुओं के बारे में।
मूलांक 7 का स्वभाव और व्यक्तित्व
मूलांक 7 वाले लोग गहन विचारक, अंतर्मुखी और रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। केतु के प्रभाव से इनमें मजबूत अंतर्ज्ञान होता है, जो इन्हें सही-गलत का अंदाजा तुरंत दे देता है। ये लोग आध्यात्मिक, दार्शनिक और सत्य की खोज में रुचि रखते हैं। सामाजिकता कम होने के कारण अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ गहरी और सच्ची दोस्ती निभाते हैं। इनका व्यक्तित्व शांत, विचारशील और कभी-कभी उदासीन लगता है, लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील होते हैं। ये लोग भौतिक सुखों से ज्यादा आध्यात्मिक सुख को महत्व देते हैं।
मुख्य गुण और दोष
गुण:
- गहन विश्लेषण क्षमता और रिसर्च माइंड।
- मजबूत अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक झुकाव।
- ईमानदार, निष्पक्ष और सहानुभूतिशील।
- रचनात्मक और नवीन विचारों वाले।
- हीलिंग पावर (चिकित्सा, काउंसलिंग में माहिर)।
दोष:
- अधिक सोचने से चिंता और तनाव।
- भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई।
- सामाजिक दूरी और अलगाव की भावना।
- पूर्णतावादी होने से खुद पर दबाव।
- कभी-कभी अविश्वास और संदेह की प्रवृत्ति।
केतु की कृपा से ये दोष कम होकर गुण प्रमुख हो जाते हैं।
करियर और आर्थिक स्थिति
मूलांक 7 वाले लोग अकेले काम करने में माहिर होते हैं, इसलिए स्वतंत्र पेशे या रिसर्च आधारित क्षेत्र इनके लिए सर्वोत्तम हैं। केतु के प्रभाव से ये लोग ज्योतिष, आध्यात्मिक गुरु, काउंसलर, हीलर, वैज्ञानिक, रिसर्चर, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, लेखन, टेक्नोलॉजी या विदेशी क्षेत्रों में सफल होते हैं। आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहता है, लेकिन केतु की कृपा से अचानक लाभ या बड़ी सफलता मिलती है। ये लोग पैसा कमाने से ज्यादा ज्ञान और संतुष्टि को महत्व देते हैं, फिर भी किस्मत से धन आकर्षित होता है।
स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति
केतु के प्रभाव से मूलांक 7 वाले लोगों में मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। चिंता, अनिद्रा, तनाव, नर्वस सिस्टम की समस्या, हार्मोनल असंतुलन या पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। शारीरिक रूप से ये लोग पतले या मध्यम कद के होते हैं। स्वास्थ्य के लिए नियमित ध्यान, योग, प्राणायाम और हरी सब्जियां खाना फायदेमंद है। केतु की कृपा से ये लोग हीलिंग पावर रखते हैं और दूसरों को ठीक करने में सक्षम होते हैं।
प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम में मूलांक 7 वाले लोग गहरे और वफादार होते हैं, लेकिन भावनाएं व्यक्त करने में संकोच करते हैं। वैवाहिक जीवन में समझदारी और स्पेस की जरूरत होती है। ये लोग पार्टनर से गहन आध्यात्मिक कनेक्शन चाहते हैं। केतु की कृपा से रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन ओवरथिंकिंग से समस्या आ सकती है।
उपाय:
- केतु को मजबूत करने के लिए मंगलवार या बुधवार को गणेश जी की पूजा करें।
- 'ॐ कें केतवे नमः' मंत्र का 108 बार जप करें।
- कैट्स आई (लहसुनिया) रत्न धारण करें (ज्योतिषी से सलाह लें)।
- काले तिल, कंबल या लोहे का दान करें।
- ध्यान और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें।
मूलांक 7 वाले लोग केतु की कृपा से किस्मत के धनी होते हैं। इनका जीवन आध्यात्मिकता और सफलता से भरा रहता है। आज के दिन इन गुणों को अपनाकर जीवन को और बेहतर बनाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
