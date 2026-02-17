अंक ज्योतिष: 17 तारीख को जन्मे लोगों पर होती है शनि देव की कृपा, 35 की उम्र के बाद पाते हैं सफलता
अंक ज्योतिष में 17 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1+7 = 8 होता है। मूलांक 8 शनि देव का अंक माना जाता है। यह अंक मेहनत, अनुशासन, न्याय और कर्मफल का प्रतीक है। मूलांक 8 वाले लोग जीवन में शुरुआती संघर्षों के बाद 35 वर्ष की आयु के बाद अचानक सफलता और स्थिरता प्राप्त करते हैं। शनि की कृपा इनके जीवन में देर से आती है, लेकिन जब आती है तो स्थायी होती है। आज 17 फरवरी 2026 को विस्तार से जानते हैं 17 तारीख को जन्मे यानी मूलांक 8 के जातकों का स्वभाव, गुण-दोष, करियर, स्वास्थ्य, लव लाइफ और उपाय।
मूलांक 8 का स्वभाव और व्यक्तित्व
मूलांक 8 वाले लोग गंभीर, जिम्मेदार और अनुशासित स्वभाव के होते हैं। ये लोग बहुत मेहनती और धैर्यवान होते हैं। इनका मन न्याय और सत्य पर टिका रहता है। ये लोग जल्दी भावुक नहीं होते और हर स्थिति को तर्क से देखते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता प्रबल होती है, लेकिन ये अकेले रहना भी पसंद करते हैं। इनका व्यवहार कभी-कभी सख्त और कठोर लग सकता है, लेकिन ये दिल से बहुत अच्छे और मददगार होते हैं। आज जैसे दिन में इनकी मेहनत और धैर्य दोनों चरम पर रहेंगे।
मुख्य गुण और दोष
गुण: मेहनती, अनुशासित, न्यायप्रिय, दूरदर्शी, विश्वसनीय, धन संचय में कुशल, जिम्मेदारी लेने वाले, कठिन परिस्थितियों में नहीं घबराने वाले।
दोष: कभी-कभी जिद्दी, संदेही, भावनाओं को दबाने वाले, अकेलापन महसूस करने वाले, देर से सफलता पाने वाले, क्रोधी स्वभाव।
इन दोषों को संतुलित करने के लिए नियमित रूप से शनि मंत्र जाप और गरीबों की मदद करना बहुत लाभकारी है।
करियर और आर्थिक स्थिति
मूलांक 8 वाले लोग शुरुआती जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं। नौकरी या व्यवसाय में रुकावटें आती हैं, लेकिन 35-36 वर्ष के बाद शनि की कृपा से अचानक तरक्की मिलती है। ये लोग इंजीनियरिंग, कानून, प्रबंधन, रियल एस्टेट, खनन, लोहा-इस्पात, निर्माण या सरकारी नौकरी में बहुत सफल होते हैं। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती है। बचत करने में माहिर होते हैं।
स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति
मूलांक 8 वाले लोगों को जोड़ों का दर्द, दांतों की समस्या, पेट संबंधी रोग, त्वचा रोग और पुरानी बीमारियां हो सकती हैं। शनि की वजह से हड्डी और नसों से जुड़ी परेशानियां रहती हैं। हालांकि, नियमित व्यायाम, तेल मालिश और शनि मंत्र जाप से स्वास्थ्य बेहतर रहता है।
लव लाइफ और वैवाहिक जीवन
मूलांक 8 वाले लोग प्रेम में बहुत गंभीर और वफादार होते हैं। ये जल्दी प्रेम नहीं करते, लेकिन एक बार प्रेम कर लें तो जीवन भर निभाते हैं। वैवाहिक जीवन में शुरुआत में कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन 35 के बाद रिश्ता मजबूत और सुखी हो जाता है। जीवनसाथी से सहयोग मिलता है।
मूलांक 8 के लिए उपाय और सलाह
- हर शनिवार को शनि मंदिर में तेल दान करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
- काले तिल, काले कपड़े, लोहा या सरसों का तेल दान करें।
- गरीबों और मजदूरों की मदद करें।
- काले घोड़े की नाल घर में रखें।
- नीले या काले रंग के कपड़े कम पहनें।
- शनिवार को मीठा और तेलयुक्त भोजन ना करें।
मूलांक 8 वाले लोग जीवन में देर से सफल होते हैं, लेकिन सफलता स्थायी होती है। शनि की कृपा से इनके जीवन में न्याय और मेहनत का फल मिलता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
