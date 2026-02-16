अंक ज्योतिष: 16 तारीख को जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है? जानिए खासियत

16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1+6 = 7 होता है। आज 16 फरवरी 2026 को भी मूलांक 7 वाले लोगों के लिए दिन विशेष महत्व रखता है। यह मूलांक केतु ग्रह से संचालित होता है, जो रहस्य, आध्यात्मिकता, गहन चिंतन और अंतर्मुखी स्वभाव का प्रतीक है।

अंक ज्योतिष में जन्म तिथि का योग मूलांक कहलाता है। 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1+6 = 7 होता है। मूलांक 7 को आध्यात्मिकता, गहन चिंतन और रहस्यवाद का प्रतीक माना जाता है। आज 16 फरवरी 2026 को भी मूलांक 7 वाले लोगों के लिए दिन विशेष महत्व रखता है। यह मूलांक केतु ग्रह से संचालित होता है, जो रहस्य, आध्यात्मिकता, गहन चिंतन और अंतर्मुखी स्वभाव का प्रतीक है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लोगों की खासियत और स्वभाव के बारे में विस्तार से।

मूलांक 7 के लोगों का स्वभाव अंक ज्योतिष में 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इस मूलांक वाले लोग स्वभाव से बहुत अंतर्मुखी और चुपचाप रहने वाले होते हैं। ये लोग भीड़ में कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात में गहराई होती है। इनमें सतही बातचीत से ऊबने की प्रवृत्ति होती है। ये लोग अकेले समय बिताना पसंद करते हैं और गहन चिंतन में डूब जाते हैं। इनका दिमाग हमेशा सवालों से भरा रहता है - जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा कहां जाती है। ये लोग किताबें पढ़ने, ध्यान करने और आध्यात्मिक विषयों पर विचार करने में घंटों लगा देते हैं।

रहस्य और आध्यात्मिक झुकाव मूलांक 7 वाले लोगों में रहस्यों को जानने की प्रबल इच्छा होती है। ये लोग तंत्र-मंत्र, ज्योतिष, योग, ध्यान, दर्शनशास्त्र और गूढ़ विद्याओं की ओर आकर्षित होते हैं। इनमें जन्मजात जिज्ञासा होती है और ये सतही ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते हैं। ये लोग अक्सर एकांत में रहकर गहन साधना करते हैं। इनकी आध्यात्मिकता बहुत गहरी होती है, लेकिन ये इसे दिखावा नहीं करते। ये लोग जीवन को एक रहस्य के रूप में देखते हैं और उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं।

बुद्धिमत्ता और विश्लेषण क्षमता मूलांक 7 के लोग बेहद बुद्धिमान और विश्लेषण करने में माहिर होते हैं। वे किसी भी स्थिति को गहराई से देखते हैं और सतह पर नहीं ठहरते। वैज्ञानिक खोज, अनुसंधान, लेखन, दर्शन या तकनीकी क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। उनकी सोच बहुत तेज होती है और वे जल्दी से सही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। लेकिन कभी-कभी यह ज्यादा सोचने की आदत उन्हें चिंता में डाल देती है।

अंतर्मुखी और संवेदनशील व्यक्तित्व ये लोग बहुत अंतर्मुखी होते हैं। भीड़-भाड़ और शोर-शराबे से उन्हें परेशानी होती है। वे कुछ चुनिंदा लोगों से ही गहरा जुड़ाव रखते हैं। भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील होने के कारण छोटी-छोटी बातें भी उन्हें गहराई से प्रभावित करती हैं। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं और सहानुभूति रखते हैं। लेकिन कभी-कभी वे खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं।

मूलांक 7 को मजबूत करने के सरल उपाय मूलांक 7 वाले लोग केतु ग्रह से प्रभावित होते हैं। इस मूलांक के जातक अपनी किस्मत और सफलता बढ़ाने के लिए ये उपाय अपनाएं:

बुधवार या शनिवार को 'ॐ कें केतवे नमः' मंत्र का 108 बार जप करें।

काले तिल, कंबल या लोहे का दान करें।

नीले या काले रंग के कपड़े पहनें और ज्योतिषी से परामर्श लेकर कैट्स आई रत्न धारण करें।

नियमित ध्यान और योग करें।

किसी योग्य व्यक्ति को किताब या ज्ञान का दान करें। मूलांक 7 वाले लोग स्वभाव से ही गहन चिंतक और आध्यात्मिक होते हैं। इनकी खासियत है कि ये सतही जीवन से ऊपर उठकर सत्य की खोज करते हैं। इनका अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होता है और ये जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में सक्षम होते हैं। इन उपायों को अपनाकर और सकारात्मक सोच रखकर ये अपनी किस्मत को और चमका सकते हैं।