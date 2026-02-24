Hindustan Hindi News
अंक ज्योतिष: 24 तारीख को जन्मे लोग होते हैं बहुत भाग्यशाली, शुक्र की कृपा से धन और ऐशवर्य की नहीं होती कमी

Feb 24, 2026 03:33 pm IST
24 तारीख वाले लोग शुक्र की विशेष कृपा से जीवन में भाग्यशाली होते हैं। इनके पास धन, ऐश्वर्य और सुख-सुविधाओं की कमी कम ही महसूस होती है। अंक ज्योतिष में 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है।

अंक ज्योतिष में 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। मूलांक 6 शुक्र ग्रह का अंक है, जो प्रेम, सौंदर्य, ऐश-आराम, धन, विलासिता और कलात्मकता का प्रतीक माना जाता है। 24 तारीख वाले लोग शुक्र की विशेष कृपा से जीवन में भाग्यशाली होते हैं। इनके पास धन, ऐश्वर्य और सुख-सुविधाओं की कमी कम ही महसूस होती है। आज 24 फरवरी 2026 को भी मूलांक 6 की ऊर्जा बहुत प्रभावी रहेगी, क्योंकि आज की तारीख भी मूलांक 6 की है। यह दिन इन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ और लाभकारी रहेगा। आइए विस्तार से जानते हैं इनके स्वभाव, गुण-दोष, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और उपाय।

मूलांक 6 का स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 6 वाले लोग बहुत आकर्षक, मिलनसार और संतुलित स्वभाव के होते हैं। इनमें कला, संगीत, सौंदर्य और प्रेम के प्रति गहरी रुचि होती है। ये लोग परिवार और घर को बहुत महत्व देते हैं। इनका व्यक्तित्व शांत, समझदार और दूसरों की मदद करने वाला होता है। आज जैसे दिन में इनकी भावनात्मक ऊर्जा चरम पर रहेगी, जिससे ये लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध बना पाएंगे। ये लोग जीवन में संतुलन बनाए रखने में माहिर होते हैं और हमेशा सुख-शांति की तलाश में रहते हैं।

गुण और दोष

गुण – आकर्षक व्यक्तित्व, कला-प्रेमी, संवेदनशील, परिवारप्रेमी, उदार, धन-ऐश्वर्य प्राप्त करने की क्षमता, सौंदर्यबोध, प्रेमपूर्ण व्यवहार, रचनात्मकता, सामाजिक।

दोष – अत्यधिक सुख-सुविधा की चाहत, विलासिता में डूब जाना, भावुकता में बह जाना, निर्णय लेने में देरी, कभी-कभी आलस्य, दूसरों पर ज्यादा निर्भर होना, लग्जरी के चक्कर में आर्थिक संतुलन बिगाड़ना।

करियर और धन-ऐश्वर्य

मूलांक 6 वाले लोग करियर में कला, सौंदर्य, फैशन, होटल, रेस्तरां, ज्वेलरी, फिल्म, संगीत, डिजाइन, फर्नीचर, सजावट, वास्तु या लग्जरी से जुड़े क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं। इनमें दूसरों को खुश करने और सुख देने की स्वाभाविक क्षमता होती है। शुक्र की कृपा से इनके जीवन में धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। ये लोग लग्जरी जीवन जीते हैं और धन संचय में भी कुशल होते हैं। 28-35 वर्ष की आयु के बाद इनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। इनमें निवेश और व्यापार में भी अच्छी समझ होती है।

स्वास्थ्य और जीवनशैली

मूलांक 6 वाले लोगों को शुक्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे मधुमेह, मूत्र संबंधी रोग, गले-कंठ की समस्या, त्वचा रोग या प्रजनन संबंधी परेशानी। इनमें विलासिता और स्वादिष्ट भोजन की अधिकता से मोटापा भी हो सकता है। जीवनशैली में इनकी रुचि सुख-सुविधा और सौंदर्य में होती है। ये लोग अच्छे कपड़े, सुगंध और आरामदायक वातावरण पसंद करते हैं। इनके लिए नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और योग बहुत फायदेमंद होता है। शुक्रवार को सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना और दूध-चावल का दान करना स्वास्थ्य के लिए शुभ है।

मूलांक 6 के लिए विशेष उपाय

मूलांक 6 वाले लोग शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। इनकी किस्मत, धन और ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए ये उपाय अपनाएं:

  • शुक्रवार को सफेद या हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनें।
  • 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का रोज 108 बार जप करें।
  • हीरा या ओपल धारण करें (ज्योतिषी से परामर्श लेकर)।
  • शुक्रवार को दूध, चावल, चीनी या सफेद वस्तुओं का दान करें।
  • घर में सफेद फूलों की माला या गुलाब रखें।
  • सात्विक भोजन करें और विलासिता में संतुलन बनाए रखें।

मूलांक 6 वाले लोग शुक्र की कृपा से भाग्यशाली और ऐश्वर्यवान होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है - प्रेम, सौंदर्य और दूसरों को खुश करने की क्षमता। यदि आपकी जन्म तारीख 6, 15 या 24 है, तो जान लें कि शुक्र आप पर विशेष कृपा बनाए रखता है। सादगी और संतुलन बनाए रखें - धन और ऐश्वर्य आपके कदम चूमेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

