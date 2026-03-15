अंक ज्योतिष: इन तारीख को जन्मे लोगों को किस्मत देती है भरपूर साथ, स्वभाव से खर्चीले लेकिन नहीं होती कभी धन की कमी
अंक ज्योतिष में मूलांक 6: जन्म तिथि 6, 15, 24 को जन्मे लोगों को धन की कमी कभी नहीं होती। खर्चीले स्वभाव के बावजूद किस्मत साथ देती है। पढ़ें शुक्र ग्रह प्रभाव, गुण-दोष, प्रेम, स्वास्थ्य और शुभ उपाय।
अंक ज्योतिष में मूलांक 6 वाले लोग यानी जिनका जन्म किसी भी महीने में 6, 15 या 24 तारीख को हुआ हो विशेष रूप से भाग्यशाली माने जाते हैं। इस मूलांक का स्वामी शुक्र देव है, जो सौंदर्य, विलासिता, प्रेम और धन-समृद्धि के कारक हैं। मां लक्ष्मी की कृपा इन पर सदैव बनी रहती है, जिस कारण इनके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती, भले ही स्वभाव से ये खर्चीले हों। ये लोग आकर्षक व्यक्तित्व, रचनात्मकता और परिवारप्रेमी स्वभाव के कारण सबके प्रिय होते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं मूलांक 6 के विभिन्न पहलुओं के बारे में।
मूलांक 6 का स्वभाव और व्यक्तित्व
मूलांक 6 वाले लोग शुक्र ग्रह के प्रभाव से स्वाभाविक रूप से चार्मिंग, मिलनसार और सौंदर्यप्रिय होते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक, फैशनेबल और रोमांटिक होता है। ये संवेदनशील, उदार और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इन्हें लग्जरी, कला, संगीत, फूल, सुगंध और सुंदर वातावरण बहुत पसंद होता है। हंसमुख और सामाजिक स्वभाव के कारण ये जल्दी लोगों से जुड़ जाते हैं। परिवार और रिश्तों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। हालांकि, कभी-कभी भावुकता में बहकर फैसले ले सकते हैं और खर्चीले स्वभाव के कारण पैसे जल्दी खर्च कर देते हैं, लेकिन किस्मत भरपूर साथ देती है, इसलिए धन की कमी नहीं होती है।
मुख्य गुण और दोष
गुण:
- रचनात्मकता और कलात्मक क्षमता
- प्रेमपूर्ण, देखभाल करने वाला और परिवारप्रेमी स्वभाव
- उदारता और दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति
- आकर्षक व्यक्तित्व और अच्छी वाणी
- धन संचय और विलासिता का सुख भोगने की क्षमता
- संवेदनशीलता और सहानुभूति
दोष:
- अत्यधिक सुख-सुविधा और विलासिता की चाहत
- आलस्य और खर्चीले स्वभाव
- भावुकता से प्रभावित होकर गलत निर्णय लेना
- दूसरों पर ज्यादा निर्भर होना
- मीठे के प्रति लालसा से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
करियर, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य
शुक्र की कृपा से मूलांक 6 वाले लोग करियर में सफल होते हैं। ये कला, फैशन, डिजाइन, होटल, ज्वेलरी, फिल्म, संगीत, सजावट, मीडिया, सौंदर्य प्रसाधन या लग्जरी से जुड़े क्षेत्रों में विशेष सफलता पाते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। खर्चीले होने के बावजूद धन की कमी नहीं होती, क्योंकि किस्मत और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद साथ देता है।
स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी शारीरिक बनावट मिलती है, लेकिन मीठा ज्यादा खाने से मोटापा, डायबिटीज, त्वचा रोग, पाचन समस्या, सिरदर्द या कफ जनित रोग हो सकते हैं। फेफड़े, सीने या मूत्र तंत्र से संबंधित दिक्कतें भी संभव हैं। नियमित व्यायाम, योग और संतुलित आहार अपनाएं। शुक्रवार को विशेष ध्यान दें।
प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम जीवन में मूलांक 6 वाले लोग बहुत रोमांटिक और समर्पित होते हैं। ये प्रेमपूर्ण, देखभाल करने वाले और परिवार को प्राथमिकता देते हैं। वैवाहिक जीवन आमतौर पर मधुर रहता है। साथी के प्रति वफादार रहते हैं और रिश्तों में संतुलन बनाए रखते हैं। शुक्र की कृपा से प्रेम संबंध मजबूत और सुखद होते हैं। हालांकि, भावुकता से बहकर गलत निर्णय ना लें और अंधा भरोसा ना करें। रिश्तों में ईमानदारी और संवाद बनाए रखें।
मूलांक 6 के लिए उपाय और सलाह
शुक्र देव और मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए:
- शुक्रवार को सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनें।
- दूध-चावल, सफेद मिठाई या चावल का दान करें।
- 'ॐ शुं शुक्राय नमः' या 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें।
- फिरोजा या पन्ना रत्न धारण करें (ज्योतिषी से सलाह लें)।
- मीठा कम खाएं, व्यायाम करें और विलासिता में संतुलन रखें।
- गरीबों को भोजन, वस्त्र या दान दें।
- तुलसी का पौधा घर में रखें और रोज पूजा करें।
मूलांक 6 वाले लोग शुक्र और लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख-सुविधाओं से भरपूर रहते हैं। खर्चीले स्वभाव के बावजूद धन की कमी नहीं होती। संयम, श्रद्धा और नियमित उपाय अपनाकर जीवन और भी सुंदर बनाया जा सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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