Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अंक ज्योतिष: बुद्धि से तेज और किस्मत के धनी होते हैं 23 तारीख को जन्मे लोग, बुध ग्रह की कृपा से पाते हैं सफलता

Mar 23, 2026 12:42 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share

23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी बुध ग्रह हैं। आइए जानते हैं मूलांक 5 वालों का स्वभाव, गुण-दोष, करियर, धन, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन के बारे में।

अंक ज्योतिष: बुद्धि से तेज और किस्मत के धनी होते हैं 23 तारीख को जन्मे लोग, बुध ग्रह की कृपा से पाते हैं सफलता

अंक ज्योतिष में 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 (2+3=5) होता है। मूलांक 5 बुध ग्रह से संचालित होता है, जो बुद्धि, तर्कशक्ति, संचार कौशल, जिज्ञासा और बदलाव का प्रतीक है। ऐसे लोग तेज दिमाग, चंचल स्वभाव और किस्मत के धनी माने जाते हैं। जीवन में उन्हें नई चीजें सीखने और अनुकूलन करने में आसानी होती है। आइए जानते हैं मूलांक 5 वालों का स्वभाव, गुण-दोष, करियर, धन, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन के बारे में विस्तार से।

मूलांक 5 का स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 5 वाले लोग स्वतंत्र, जिज्ञासु और ऊर्जावान होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है और ये हर स्थिति में जल्दी अनुकूलन कर लेते हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और एक साथ कई काम संभाल सकते हैं। यात्रा, नई जगहें देखना और नए लोगों से मिलना इनके लिए आनंद का स्रोत होता है। ये हंसमुख, मिलनसार और बातों में चतुर होते हैं। हालांकि, चंचलता के कारण कभी-कभी निर्णय लेने में जल्दबाजी कर बैठते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है और लोग इनकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं।

मुख्य गुण और दोष

गुण: बुद्धिमान, रचनात्मक, अनुकूलनशील, संवाद कुशल, साहसी, जिज्ञासु, तेज निर्णय लेने वाला, हास्यप्रिय, बहुमुखी प्रतिभा।

दोष: अस्थिरता, अधीरता, जल्दबाजी, एकाग्रता की कमी, वादे से मुकर जाना, जोखिम लेने की अधिकता, भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर रहना।

ये गुण-दोष इनकी सफलता और चुनौतियों दोनों का कारण बनते हैं। अनुशासन अपनाने पर ये गुण चमकते हैं और दोष कम हो जाते हैं।

करियर और आर्थिक स्थिति

मूलांक 5 वाले लोग ऐसे क्षेत्रों में सफल होते हैं, जहां बदलाव, संचार और नई चीजें सीखने का मौका मिले। पत्रकारिता, मार्केटिंग, सेल्स, आईटी, ट्रैवल, होटल मैनेजमेंट, मीडिया, लेखन, ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप इनके लिए बेहतरीन क्षेत्र हैं। ये जल्दी सफलता पा लेते हैं, क्योंकि इनकी किस्मत और बुद्धि दोनों साथ देते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन बचत की आदत कमजोर होने से पैसा हाथ से निकल भी सकता है। ये कई स्रोतों से आय कमाते हैं और निवेश में भी रुचि रखते हैं। बुध की कृपा से इनकी किस्मत चमकती है।

ये भी पढ़ें:दुर्गाष्टमी पर ऐसे करें मां दुर्गा की पूजा, जरूर करें ये खास उपाय

स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति

मूलांक 5 वाले लोगों का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है, लेकिन नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, फेफड़े और श्वसन तंत्र पर ध्यान देना जरूरी है। तनाव, चिंता, अनिद्रा, सिरदर्द और पाचन संबंधी समस्या इनमें आम है। ये लोग जल्दी थक जाते हैं क्योंकि ऊर्जा बहुत तेज खर्च करते हैं। नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम और संतुलित आहार इनके लिए जरूरी है। ज्यादा यात्रा और अनियमित दिनचर्या से बचें। बुध ग्रह की कृपा से ये जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं।

ये भी पढ़ें:नवरात्रि 2026: इस बार अष्टमी-नवमी एक साथ 26 मार्च को, जानें सही पूजा का समय

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम में ये लोग रोमांटिक, मजेदार और आकर्षक होते हैं। इनकी बातचीत और हास्य साथी को बांधे रखता है। हालांकि, चंचल स्वभाव के कारण रिश्तों में स्थिरता की कमी आ सकती है। ये आजादी पसंद करते हैं, इसलिए साथी को भी स्पेस देना जरूरी होता है। वैवाहिक जीवन में अगर साथी समझदार और लचीला हो तो बहुत सुख मिलता है। ये जीवनसाथी के साथ घूमना-फिरना और नई चीजें आजमाना पसंद करते हैं। ईमानदारी और संवाद से रिश्ते मजबूत रहते हैं।

ये भी पढ़ें:Aaj Ka Ank Jyotish 23 March 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा

मूलांक 5 वाले लोग बुद्धि, किस्मत और बुध ग्रह की कृपा से जीवन में आगे बढ़ते हैं। अनुशासन और संतुलन अपनाकर ये अपनी प्रतिभा का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Numerology numerology Predictions
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने