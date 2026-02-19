Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अंक ज्योतिष: 19 तारीख को जन्मे लोगों पर होती है सूर्य देव की कृपा, जीवन में खुब कमाते है नाम और शोहरत

Feb 19, 2026 02:09 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मूलांक 1 वाले लोग स्वभाव से राजसी, प्रभावशाली और लक्ष्य-केंद्रित होते हैं। ये लोग जीवन में बहुत कम उम्र में ही नाम कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन असली ऊंचाई, स्थिर शोहरत और समाज में मान-सम्मान 30-35 वर्ष की आयु के बाद मिलता है।

अंक ज्योतिष: 19 तारीख को जन्मे लोगों पर होती है सूर्य देव की कृपा, जीवन में खुब कमाते है नाम और शोहरत

अंक ज्योतिष में 19 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 1 (1+9 = 10 → 1+0 = 1) होता है। यह मूलांक सूर्य देव का है, जो तेज, आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रसिद्धि, नाम और शोहरत का मुख्य कारक माना जाता है। मूलांक 1 वाले लोग स्वभाव से राजसी, प्रभावशाली और लक्ष्य-केंद्रित होते हैं। ये लोग जीवन में बहुत कम उम्र में ही नाम कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन असली ऊंचाई, स्थिर शोहरत और समाज में मान-सम्मान 30-35 वर्ष की आयु के बाद मिलता है। आज 19 फरवरी 2026 है, तो आइए जानते हैं मूलांक 1 की खासियतें और जीवन के विभिन्न पहलू।

मूलांक 1 का राजसी और प्रभावशाली स्वभाव

मूलांक 1 वाले लोग स्वभाव से बहुत तेज, आत्मविश्वासी और नेतृत्व करने वाले होते हैं। इनमें सूर्य की तरह तेज चमक और आकर्षण होता है। ये लोग हर काम को नए तरीके से करने में विश्वास रखते हैं और भीड़ से अलग दिखना पसंद करते हैं। इनका व्यक्तित्व इतना मजबूत होता है कि लोग इनकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। ये लोग जिम्मेदारी लेने में कभी पीछे नहीं हटते और मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारते हैं। इनमें स्वतंत्रता की भावना बहुत प्रबल होती है, इसलिए ये किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं।

गुण और दोष

गुण – तेजस्वी, आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी, साहसी, तेज निर्णय लेने वाला, प्रभावशाली व्यक्तित्व, नाम-शोहरत कमाने की ताकत, ईमानदार, न्यायप्रिय।

दोष – अहंकार, जिद्दी स्वभाव, जल्दबाजी, दूसरों की बात न सुनना, भावनाओं को व्यक्त न कर पाना, कभी-कभी अकेलापन महसूस करना, क्रोधी प्रवृत्ति।

करियर में नाम और शोहरत

मूलांक 1 वाले लोग करियर में बहुत तेजी से नाम कमाते हैं। ये लोग प्रबंधन, प्रशासन, राजनीति, सेना, खेल, फिल्म, मीडिया, उद्यमिता या सरकारी क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं। इनमें नेतृत्व की स्वाभाविक क्षमता होती है। ये लोग जल्दी ही बॉस, मैनेजर, नेता या स्टार बन जाते हैं। नाम और शोहरत इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। शुरुआती जीवन में संघर्ष रह सकता है, लेकिन 30-35 वर्ष के बाद इनकी असली चमक और स्थिर शोहरत शुरू होती है। ये लोग अपना ब्रांड बनाने में माहिर होते हैं।

स्वास्थ्य और जीवनशैली

मूलांक 1 वाले लोगों को सिरदर्द, आंखों की समस्या, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी परेशानी और गुस्से से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। इनमें पित्त दोष बढ़ने की संभावना रहती है। जीवनशैली में इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, ये लोग व्यायाम, खेलकूद या शारीरिक गतिविधियां पसंद करते हैं। इनके लिए सुबह सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और ठंडे पानी से स्नान बहुत फायदेमंद होता है।

लव लाइफ और रिश्ते

मूलांक 1 वाले लोग रिश्तों में भी स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी होते हैं। ये लोग पार्टनर से सम्मान और ईमानदारी की अपेक्षा रखते हैं। ये लोग रिश्तों में नियंत्रण करना पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत वफादार और जिम्मेदार भी होते हैं। वैवाहिक जीवन में स्थिरता 30-35 वर्ष के बाद आती है। ये लोग परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता पर समझौता नहीं करते हैं। इनमें कभी-कभी अहंकार दिखाई दे सकता है, लेकिन गहरे स्तर पर ये बहुत संवेदनशील और देखभाल करने वाले होते हैं।

मूलांक 1 के लिए उपाय और सलाह

  • हर रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
  • लाल चंदन का तिलक लगाएं और गुड़-गेहूं का भोग लगाएं।
  • गरीबों को गेहूं, गुड़ या लाल कपड़ा दान करें।
  • लाल या नारंगी रंग के कपड़े ज्यादा पहनें।
  • गुस्से पर नियंत्रण रखें और धैर्य बनाए रखें।
  • आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

मूलांक 1 वाले लोग सूर्य देव की कृपा से नाम और शोहरत कमाने वाले होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है - आत्मविश्वास और नेतृत्व। ये लोग जीवन में बहुत कम उम्र में नाम कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन असली ऊंचाई और स्थिर सफलता 35 वर्ष के बाद मिलती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Numerology numerology Predictions
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने