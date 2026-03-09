अंक ज्योतिष: जन्म तारीख के अनुसार पॉकेट में रखें ये एक चीज, पैसों की बनी रहेगी बरकत
अंक ज्योतिष के अनुसार, अपनी जन्म तिथि के मूलांक के अनुसार, पॉकेट या वॉलेट में एक विशेष चीज रखने से धन आकर्षण बढ़ता है, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं।
अंक ज्योतिष में मूलांक व्यक्ति के जीवन की ऊर्जा, स्वभाव और आर्थिक स्थिति का प्रमुख संकेतक होता है। कई बार मेहनत के बावजूद धन टिकता नहीं या खर्चे बढ़ जाते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, अपनी जन्म तिथि के मूलांक के अनुसार, पॉकेट या वॉलेट में एक विशेष चीज रखने से धन आकर्षण बढ़ता है, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। ये सरल उपाय रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपनाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि आपकी जन्म तिथि के अनुसार कौन सी चीज पॉकेट में रखनी चाहिए।
मूलांक 1: तांबे का सिक्का रखें
(जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28)
मूलांक 1 सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा होता है, जो नेतृत्व और आत्मविश्वास देता है। यदि आपका मूलांक 1 है तो अपनी जेब या वॉलेट में हमेशा तांबे का सिक्का रखें। तांबा सूर्य का धातु है और यह धन आकर्षित करने के साथ-साथ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। सिक्का पुराना या नया हो सकता है, लेकिन इसे रोज छूकर या देखकर सूर्य मंत्र 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का एक बार जाप करें। यह उपाय आपके जीवन में स्थिरता और आर्थिक उन्नति लाता है।
मूलांक 2: चांदी का सिक्का रखें
(जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)
मूलांक 2 चंद्रमा की ऊर्जा से प्रभावित होता है, जो भावनाओं और मन की शांति से जुड़ा है। अगर आपका मूलांक 2 है, तो वॉलेट में चांदी का सिक्का रखें। चांदी चंद्रमा की धातु है और यह धन के प्रवाह को सुचारू करती है। चांदी का सिक्का रखने से आर्थिक स्थिति में स्थिरता आती है और अचानक आने वाले खर्चे कम होते हैं। सिक्के को चंद्रमा के दिनों (सोमवार) में छूकर 'ॐ सोम सोमाय नमः' का जाप करें। यह उपाय मन की अशांति दूर कर धन बरकत बढ़ाता है।
मूलांक 3: सफेद या पीला रुमाल रखें
(जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)
मूलांक 3 गुरु (बृहस्पति) की ऊर्जा से जुड़ा होता है, जो ज्ञान और समृद्धि का कारक है। अगर आपका मूलांक 3 है, तो जेब में हमेशा एक सफेद या पीला रुमाल रखें। रुमाल लक्ष्मी का प्रतीक है और यह धन के प्रवाह को बनाए रखता है। रुमाल साफ और नए होने चाहिए। इसे रोज छूकर 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें। यह उपाय बिगड़े काम बनाता है और आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है।
मूलांक 4: लकड़ी का पेन रखें
(जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)
मूलांक 4 राहु की ऊर्जा से प्रभावित होता है, जो मेहनत और स्थिरता से जुड़ा है। अगर आपका मूलांक 4 है, तो जेब में लकड़ी का पेन रखें। लकड़ी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और यह धन को स्थिर रखने में मदद करती है। लकड़ी का पेन रोज इस्तेमाल करें और इसे छूकर 'ॐ रां राहवे नमः' का जाप करें। यह उपाय मेहनत के फल को स्थायी बनाता है और आर्थिक बरकत बढ़ाता है।
मूलांक 5: हरा पर्स या हरी चीज रखें
(जन्म तारीख: 5, 14, 23)
मूलांक 5 बुध की ऊर्जा से जुड़ा होता है, जो व्यापार और बुद्धि का कारक है। अगर आपका मूलांक 5 है, तो हरे रंग का पर्स या वॉलेट इस्तेमाल करें। हरा बुध का रंग है और यह धन के आगमन को तेज करता है। यदि पर्स हरा नहीं है तो हरी चीज (जैसे हरी मुद्रा या पत्ता) रखें। रोज इसे छूकर 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें। यह उपाय व्यापार में लाभ और धन प्रवाह बढ़ाता है।
मूलांक 6: इत्र लगा रुमाल रखें
(जन्म तारीख: 6, 15, 24)
मूलांक 6 शुक्र की ऊर्जा से जुड़ा होता है, जो सुख और ऐश्वर्य का कारक है। अगर आपका मूलांक 6 है, तो पॉकेट में इत्र लगा हुआ रुमाल रखें। इत्र शुक्र का प्रतीक है और यह धन-सौभाग्य लाता है। रुमाल रोज बदलें और इत्र लगाकर 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का जाप करें। यह उपाय जीवन में सुख, ऐश्वर्य और आर्थिक स्थिरता लाता है।
मूलांक 7: धातु की घड़ी रखें
(जन्म तारीख: 7, 16, 25)
मूलांक 7 केतु की ऊर्जा से जुड़ा होता है, जो आध्यात्मिकता और गहन सोच का कारक है। अगर आपका मूलांक 7 है, तो पॉकेट में धातु की छोटी घड़ी रखें। धातु केतु का तत्व है और यह धन को स्थिर रखता है। घड़ी रोज देखें और 'ॐ कें केतवे नमः' का जाप करें। यह उपाय आर्थिक बरकत और स्थिरता लाता है।
मूलांक 8: नीला रुमाल रखें
(जन्म तारीख: 8, 17, 26)
मूलांक 8 शनि की ऊर्जा से जुड़ा होता है, जो मेहनत और स्थिरता का कारक है। अगर आपका मूलांक 8 है, तो नीले रंग का रुमाल रखें। नीला शनि का रंग है और यह धन को स्थायी बनाता है। रुमाल रोज इस्तेमाल करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें। यह उपाय मेहनत के फल को स्थिर रखता है और आर्थिक बरकत बढ़ाता है।
मूलांक 9: मौली या कलावा रखें
(जन्म तारीख: 9, 18, 27)
मूलांक 9 मंगल की ऊर्जा से जुड़ा होता है, जो साहस और ऊर्जा का कारक है। यदि आपका मूलांक 9 है तो पॉकेट में मौली (लाल धागा) या कलावा रखें। यह मंगल का प्रतीक है और धन आगमन को तेज करता है। रोज इसे छूकर 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें। यह उपाय जीवन में धन का प्रवाह बनाए रखता है और बाधाएं दूर करता है।
ये सरल उपाय अंक ज्योतिष के अनुसार, धन आकर्षण बढ़ाते हैं। इन्हें श्रद्धा से अपनाएं और रोज जाप करें। धन की बरकत बनी रहे।
