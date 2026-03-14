अंक ज्योतिष: इन तारीख के जन्मे लोग समाज में कमाते हैं नाम, सूर्य देव की कृपा से पाते हैं खूब सम्मान
किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म लेते हैं, उनका मूलांक 1 होता है। यह अंक नेतृत्व, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और राजसी स्वभाव का प्रतीक माना जाता है।
अंक ज्योतिष में मूलांक 1 को सूर्य की ऊर्जा से जोड़ा जाता है। जो लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म लेते हैं, उनका मूलांक 1 होता है। यह अंक नेतृत्व, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और राजसी स्वभाव का प्रतीक माना जाता है। सूर्य देव की कृपा से ऐसे जातक समाज में अलग पहचान बनाते हैं, सम्मान पाते हैं और अपने क्षेत्र में नाम कमाते हैं। मूलांक 1 वाले लोग स्वाभाविक रूप से लीडर बनते हैं और जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं। आइए जानते हैं इनके व्यक्तित्व, करियर, स्वास्थ्य और सफलता के राज।
मूलांक 1 का स्वभाव और व्यक्तित्व
मूलांक 1 वाले लोग सूर्य की तरह तेजस्वी, आत्मनिर्भर और नेतृत्व करने वाले होते हैं। इनमें जन्मजात आत्मविश्वास, साहस और निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये लोग स्वतंत्र विचारों वाले, महत्वाकांक्षी और समाज में सम्मान पाने के इच्छुक होते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है, जिससे लोग इनकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। ये लोग सम्मान और प्रसिद्धि के भूखे होते हैं और मेहनत से अपना नाम कमाते हैं। सूर्य की कृपा से इनका व्यक्तित्व चमकदार और प्रेरणादायक बनता है।
मुख्य गुण और दोष
गुण:
- मजबूत नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन कौशल।
- आत्मविश्वास और साहस से भरा व्यक्तित्व।
- महत्वाकांक्षी और लक्ष्य प्राप्ति में दृढ़।
- समाज में सम्मान और पहचान कमाने की क्षमता।
- रचनात्मक और नवीन विचारों वाले।
दोष:
- अहंकार और घमंड की प्रवृत्ति।
- दूसरों की बात नहीं सुनना या जिद्दी स्वभाव।
- क्रोध और अधीरता।
- कभी-कभी अकेलापन महसूस करना।
सूर्य की कृपा से ये दोष कम होकर गुण प्रमुख हो जाते हैं और व्यक्ति समाज में अलग पहचान बनाता है।
करियर और सामाजिक स्थिति
मूलांक 1 वाले लोग नेतृत्व वाले पदों पर चमकते हैं। ये लोग राजनीति, प्रशासन, प्रबंधन, व्यापार, सेना, फिल्म, मीडिया, खेल या सरकारी नौकरी में बहुत सफल होते हैं। सूर्य की कृपा से ये लोग अल्प समय में ही ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं और समाज में नाम कमाते हैं। ये लोग सम्मान और प्रसिद्धि के भूखे होते हैं, इसलिए मेहनत से अपना अलग मुकाम बनाते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और लोग इनकी बातों का सम्मान करते हैं।
स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति
सूर्य की कृपा से मूलांक 1 वाले लोग स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं। इनमें हृदय, आंखें, सिर और हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। यदि सूर्य कमजोर हो तो उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या आंखों की समस्या हो सकती है।
उपाय: रोजाना सूर्य को जल अर्घ्य दें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जप करें। लाल वस्त्र पहनें और गेहूं का दान करें। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सूर्य की कृपा बनी रहती है।
सूर्य देव को प्रसन्न करने के उपाय
मूलांक 1 वाले लोगों के लिए सूर्य देव की कृपा बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये उपाय अपनाएं:
- रोज सुबह सूर्य को जल अर्घ्य दें।
- 'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें।
- रविवार को गेहूं, गुड़, तांबा या लाल चंदन दान करें।
- माणिक्य रत्न धारण करें (ज्योतिषी से सलाह लें)।
- लाल वस्त्र पहनें और सूर्य मंत्र का जप करें।
इन उपायों से सूर्य मजबूत होता है और व्यक्ति समाज में नाम कमाता है। मूलांक 1 वाले लोग सूर्य देव की कृपा से जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली और प्रेरणादायक होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
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