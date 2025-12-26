अंक ज्योतिष: जन्म की तारीख से जानें नए साल 2026 में कौन-सा उपाय दूर करेगा सारी परेशानियां

संक्षेप: मूलांक 1 से 9 तक हर अंक का अपना ग्रह और ऊर्जा होती है। अगर आप सही उपाय अपनाएं, तो 2026 में सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं और सफलता मिल सकती है। ये उपाय पूजा, दान या सेवा के रूप में बहुत सरल हैं।

नया साल 2026 नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आ रहा है। अंक ज्योतिष के अनुसार, आपका मूलांक यानी जन्म तारीख का योग आपके स्वभाव, भाग्य और जीवन की दिशा तय करता है। मूलांक 1 से 9 तक हर अंक का अपना ग्रह और ऊर्जा होती है। अगर आप सही उपाय अपनाएं, तो 2026 में सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं और सफलता मिल सकती है। ये उपाय पूजा, दान या सेवा के रूप में बहुत सरल हैं। जन्म तारीख से अपना मूलांक निकालें और 2026 के लिए ये विशेष उपाय अपनाएं। इससे धन, स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर में सकारात्मक बदलाव आएगा। आइए मूलांकवार जानते हैं ये शुभ उपाय।

मूलांक 1 - जन्म तारीख 1, 10, 19, 28 मूलांक 1 वाले लोग सूर्य ग्रह से प्रभावित होते हैं। ये महत्वाकांक्षी और नेतृत्वकारी होते हैं। 2026 में सूर्यदेव की पूजा करें। रोजाना सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्घ्य दें। 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में तरक्की मिलेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रविवार को गुड़ या गेहूं का दान करें। यह उपाय परेशानियां दूर कर भाग्य को मजबूत बनाएगा।

मूलांक 2 - जन्म तारीख 2, 11, 20, 29 मूलांक 2 चंद्र ग्रह से जुड़ा है। ये लोग संवेदनशील और भावुक होते हैं। 2026 में जरूरतमंद लोगों की मदद करें और पीली चीजें जैसे केला, हल्दी, बेसन दान करें। सोमवार को चंद्रमा की पूजा करें और दूध का दान करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी, रिश्तों में मधुरता आएगी और आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। यह उपाय नजर दोष और तनाव दूर करेगा।

मूलांक 3 - जन्म तारीख 3, 12, 21, 30 मूलांक 3 गुरु ग्रह से प्रभावित है। ये रचनात्मक और बुद्धिमान होते हैं। 2026 में हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें और सिंदूर चढ़ाएं। गुड़-चने का प्रसाद बांटें। इससे बाधाएं दूर होंगी, करियर में उन्नति मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह उपाय रुके कार्यों को पूरा कराएगा।

मूलांक 4 - जन्म तारीख 4, 13, 22, 31 मूलांक 4 राहु से जुड़ा है। ये मेहनती लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन वाले होते हैं। 2026 में गणेश जी की पूजा करें। बुधवार को गणेश जी को दुर्वा और मोदक चढ़ाएं। 'ॐ गं गणपतये नमः' जपें। इससे विघ्न दूर होंगे, करियर स्थिर होगा और अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। राहु के दोष से मुक्ति मिलेगी।

मूलांक 5 - जन्म तारीख 5, 14, 23 मूलांक 5 बुध ग्रह से प्रभावित है। ये बदलाव पसंद और बुद्धिमान होते हैं। 2026 में मंदिर में अगरबत्ती, इत्र या सुगंधित चीजें दान करें। बुधवार को विष्णु जी की पूजा करें। इससे व्यापार और कम्युनिकेशन में लाभ होगा, यात्रा सुखद रहेगी और मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी।

मूलांक 6 - जन्म तारीख 6, 15, 24 मूलांक 6 के ग्रह स्वामी शुक्र देव हैं। इस मूलाकं के जातक प्रेमपूर्ण और वैभव पसंद होते हैं। 2026 में शिव जी की पूजा करें। सोमवार व्रत रखें और दूध-जल से अभिषेक करें। इससे रिश्ते मजबूत होंगे, वैभव बढ़ेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मूलांक 7 - जरूरतमंदों की सेवा किसी भी महीने के 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। केतू के प्रभाव से मूलांक 7 के जातक आध्यात्मिक और गहन चिंतक होते हैं। ये लोग नए साल 2026 में जरूरतमंदों की सेवा करें भोजन या कपड़े दान करें। शनिवार को शनि मंत्र जपें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और आध्यात्मिक उन्नति होगी।

मूलांक 8 - हनुमान जी की पूजा 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी शनि देव हैं। शनि के प्रभाव से मूलांक 8 के लोग मेहनती और न्यायप्रिय होते हैं। 2026 में हनुमान जी की पूजा करें। बजरंग बाण पढ़ें। इससे शनि दोष दूर होगा और मेहनत का फल मिलेगा।

मूलांक 9 - सूर्यदेव की पूजा 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। मंगल से प्रभावित इस मूलांक के जातक काफी साहसी होते हैं। नए साल 2026 में मूलांक 9 के जातक सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें। इससे पराक्रम बढ़ेगा और सफलता मिलेगी।

अंक ज्योतिष के अनुसार, हर मूलांक के जातक सही उपाय का पालन करें, तो 2026 में परेशानियां दूर होंगी। इन उपायों की नियमितता रखने से भाग्य चमकेगा। नए साल की शुरुआत में इन उपायों को अपनाएं, आपका वर्ष सफल और आनंदमय होगा।